Самарские производители стройматериалов добрались до Венесуэлы

26 декабря из Большого порта Санкт-Петербурга в Венесуэлу отправились 12 контейнеров с сэндвич-панелями производства АО «Теплант».

В пресс-службе предприятия не раскрывают все детали сделки, ссылаясь на условия контракта. Это не первый опыт сотрудничества Тепланта с венесуэльскими строителями, по информации с официального сайта компании, несколько лет назад Теплант поставлял свою продукцию для строительства военного завода в Венесуэле. Директор по маркетингу и PR АО «Теплант» Наталья Цветкова рассказала об особенностях транспортировки продукции: «Проект в Венесуэле входит в число знаковых для Тепланта в 2017 году.

Заказчиком были выбраны кровельные панели большой длины — 11,8 метров, что требует особых навыков как при производстве, так и при транспортировке. Кроме того, в данном случае панели перевозятся и по суше, и по морю. Это требует особого подхода к упаковке, отдельная задача — не повредить продукт при погрузке-разгрузке.

Для доставки был выбран мультимодальный перевозчик „Вей-групп“, который осуществлял взаимодействие с разными компаниями в процессе передвижения нашей продукции. За 4 дня вся партия была погружена в контейнеры и отправлена заказчику. На место строительства наши панели прибудут уже в следующем году, в начале февраля 2018-го».