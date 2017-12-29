В Северной Осетии состоялось открытие новой подстанции 110 кВ «Иристон»

В Северной Осетии на окраине города Владикавказа состоялось открытие новой подстанции 110 кВ «Иристон».

Подстанция обеспечит выдачу дополнительной мощности для электроснабжения новых и строящихся микрорайонов 8, 17, 18, 31, 32, «Вишневый сад». В перспективе от энергообъекта будут запитаны торгово-развлекательный центр, малая ледовая арена для хоккея с шайбой, Храм Александра Невского,стадион на 32 тысячи посадочных мест и комплекс Академии футбола для детей.

По уровню оснащенности «Иристон» («Парковая») — одна из самых высокотехнологичных подстанций не только в Северной Осетии, но и на всей территории СКФО. Питающий центр внесет свой весомый вклад в обеспечение стабильного электроснабжения жителей новых микрорайонов республики.

На территории энергообъекта смонтированы два силовых трансформатора мощностью 25 МВА каждый. Подстанция оснащена самым современным оборудованием, более надежным и точным. Благодаря автоматическому рабочему месту в режиме реального времени имеется возможность контролировать показатели работы питающего центра и мгновенно реагировать на возникновение нештатных ситуаций.

Смонтированы современные автоматизированные системы диспетчерского управления, контроля и учета электроэнергии. Передачу телеметрической информации в режиме онлайн обеспечат независимые каналы связи. Оперативного управления подстанцией осуществляется из Центра управления сетями филиала МРСК Северного Кавказа — «Севкавказэнерго» дистанционно, без привлечения персонала, что существенно сократит время переключений, вывода в ремонт оборудования и ликвидации аварийных ситуаций.