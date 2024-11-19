Открыт четырехполосный участок подъезда к Владикавказу от трассы Р-217 Кавказ в Северной Осетии

Открыт четырехполосный участок подъезда к Владикавказу от трассы Р-217 Кавказ в Северной ОсетииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Республике Северная Осетия — Алания накануне, 18 ноября, после капитального ремонта открыли участок подъездной дороги к Владикавказу от федеральной трассы Р-217 «Кавказ» с 25-го по 28-й км. После выполненных работ данный отрезок стал четырехполосным.
Капремонт велся с апреля 2023 года. За это время подрядчик отфрезеровал старое покрытие и расширил земляное полотно с использованием геотекстиля для защиты грунта от влаги, а также заменил и усилил дорожную одежду с устройством верхнего слоя покрытия из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. По этой же технологии отремонтировали 18 съездов и примыканий. Также на участке устроили более 500 метров подпорной стены для сдерживания грунтов над дорогой.
Помимо устройства двух дополнительных полос, на объекте установили металлическое тросовое ограждение, которое предотвратит выезд автомобилей на встречную полосу движения и при этом обеспечит хорошую видимость идущего навстречу транспорта. По обеим сторонам проезжей части появилось бетонное ограждение — оно исключит съезд машин с автодороги. В целях безопасности также обустроили пешеходные тротуары с перильным ограждением, сделали современное электроосвещение, поставили 180 новых знаков, четыре транспортных и пешеходных светофорных объекта, устроили шесть автобусных остановок с автопавильонами и зонами посадки.
«Реализация таких проектов существенно повышает уровень безопасности дорожного движения и, что особенно для нас значимо — снижает показатель смертности до нуля. В Северо-Кавказском федеральном округе уже на протяжении нескольких лет ведется планомерная деятельность в данном направлении, при этом большая доля работ приходится на главную транспортную артерию — Р-217 „Кавказ“ в составе международного транспортного коридора „Север — Юг“. В этом большая заслуга как подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор „Кавказ“, так и коллег из регионов»
Добавим, сейчас на трассе «Кавказ» в Северной Осетии продолжается строительство обхода Владикавказа. Минувшим летом специалисты приступили к работам на последнем этапе, протяженность которого составляет около 3 км. Сдать готовый объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.
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