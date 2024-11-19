Открыт четырехполосный участок подъезда к Владикавказу от трассы Р-217 Кавказ в Северной Осетии

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В Республике Северная Осетия — Алания накануне, 18 ноября, после капитального ремонта открыли участок подъездной дороги к Владикавказу от федеральной трассы Р-217 «Кавказ» с 25-го по 28-й км. После выполненных работ данный отрезок стал четырехполосным.

Капремонт велся с апреля 2023 года. За это время подрядчик отфрезеровал старое покрытие и расширил земляное полотно с использованием геотекстиля для защиты грунта от влаги, а также заменил и усилил дорожную одежду с устройством верхнего слоя покрытия из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. По этой же технологии отремонтировали 18 съездов и примыканий. Также на участке устроили более 500 метров подпорной стены для сдерживания грунтов над дорогой.

© dorinfo.ru

Помимо устройства двух дополнительных полос, на объекте установили металлическое тросовое ограждение, которое предотвратит выезд автомобилей на встречную полосу движения и при этом обеспечит хорошую видимость идущего навстречу транспорта. По обеим сторонам проезжей части появилось бетонное ограждение — оно исключит съезд машин с автодороги. В целях безопасности также обустроили пешеходные тротуары с перильным ограждением, сделали современное электроосвещение, поставили 180 новых знаков, четыре транспортных и пешеходных светофорных объекта, устроили шесть автобусных остановок с автопавильонами и зонами посадки.

«Реализация таких проектов существенно повышает уровень безопасности дорожного движения и, что особенно для нас значимо — снижает показатель смертности до нуля. В Северо-Кавказском федеральном округе уже на протяжении нескольких лет ведется планомерная деятельность в данном направлении, при этом большая доля работ приходится на главную транспортную артерию — Р-217 „Кавказ“ в составе международного транспортного коридора „Север — Юг“. В этом большая заслуга как подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор „Кавказ“, так и коллег из регионов»

Добавим, сейчас на трассе «Кавказ» в Северной Осетии продолжается строительство обхода Владикавказа. Минувшим летом специалисты приступили к работам на последнем этапе, протяженность которого составляет около 3 км. Сдать готовый объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.

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