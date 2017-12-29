На ЧерМК в Вологодской области запущена третья линия по производству проката с полимерным покрытием

Третья линия по производству проката с полимерным покрытием запущена в строящемся цехе покрытий металла Череповецкого металлургического комбината. В новый цех входят агрегат полимерных покрытий металла и линия непрерывного горячего цинкования, производительность которых достигает 200 и 400 тысяч тонн в год соответственно. Общий объем инвестиций — 8 млрд рублей. В новом цехе создано 200 рабочих мест.

Здесь будет выпускаться продукция для строительной отрасли и производителей бытовой техники. Ключевые клиенты — предприятия Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Южного федерального округов.

Агрегат непрерывного горячего цинкования сможет производить оцинкованную сталь толщиной до 3 мм для дальнейшей переработки и производства лёгких стальных тонкостенных конструкций.

Инвестиционный проект уже признан на самом высоком уровне. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации присвоило цеху покрытий металла № 3 звание Лауреата конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России».