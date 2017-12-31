В Чеченской Республике запущена подстанция «Курчалой 110» мощностью 50 МВА

28.12.2017. В Курчалоевском муниципальном районе Чеченской Республики состоялось открытие и запуск подстанции (ПС) «Курчалой 110» мощностью 50 МВА.

Строительство и ввод в эксплуатацию подстанции «Курчалой 110» даст возможность обеспечить бесперебойным электроснабжением Курчалоевский, Гудермесский и частично Ножай-Юртовский районы. Также запуск объекта позволит разгрузить ПС 110кВ Ойсунгур и снизить потери в сетях.

Строительство энергообъекта велось с использованием передовых технологий. На питающем центре установлено два силовых трансформатора по 25 МВА. Присоединение к сети подстанции 110 кВ произойдет по двум воздушным линиям 110 кВ: «Аргунская ТЭЦ — Курчалой», «Ойсунгур — Курчалой».

Специалисты благоустроили территорию подстанции: высадили зеленые насаждения, произвели засыпку участков ПС щебнем и грунтом. Энергообъект надежно защищен от несанкционированного проникновения, на его территории установлены камеры видеонаблюдения. Также заасфальтированы внутриплощадочные и подъездные дороги.