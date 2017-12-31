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Энергетика и ТЭК

В Чеченской Республике запущена подстанция «Курчалой 110» мощностью 50 МВА

  •  © energybase.ru

28.12.2017. В Курчалоевском муниципальном районе Чеченской Республики состоялось открытие и запуск подстанции (ПС) «Курчалой 110» мощностью 50 МВА.

Строительство и ввод в эксплуатацию подстанции «Курчалой 110» даст возможность обеспечить бесперебойным электроснабжением Курчалоевский, Гудермесский и частично Ножай-Юртовский районы. Также запуск объекта позволит разгрузить ПС 110кВ Ойсунгур и снизить потери в сетях.

Строительство энергообъекта велось с использованием передовых технологий. На питающем центре установлено два силовых трансформатора по 25 МВА. Присоединение к сети подстанции 110 кВ произойдет по двум воздушным линиям 110 кВ: «Аргунская ТЭЦ — Курчалой», «Ойсунгур — Курчалой».

Специалисты благоустроили территорию подстанции: высадили зеленые насаждения, произвели засыпку участков ПС щебнем и грунтом. Энергообъект надежно защищен от несанкционированного проникновения, на его территории установлены камеры видеонаблюдения. Также заасфальтированы внутриплощадочные и подъездные дороги.

  •  © energybase.ru
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=11&PubID=91864

Чечня, ПС Курчалой 110, Чеченэнерго, МРСК Северного Кавказа
  • Великоросс Великоросс
    31.12.1702:32:56

    Рамзан Кадыров и Юрий Зайцев запустили подстанцию «Курчалой 110"

    ©Видео с youtube.com

    •  © grozny-inform.ru

    •  © parlamentchr.ru

    •  © parlamentchr.ru

    Отредактировано: Великоросс~02:41 31.12.17
    #992699
  • Нет аватара alexey38
    31.12.1713:01:30

    МВА — это не «мегаваттампер», а «МегаВольтАмпер».

    #992750
  • Alex M Alex M
    31.12.1713:51:00

    Как инженера, меня поражает «мегаваттампер» ))) Это как пытаться представить 4-х мерное пространство.

    #992764
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