Изготовлен и отгружен станок бандажировочный РСС-1000 ( для нужд РЖД)
Станок бандажировочный РСС-1000
Назначение:
Станок бандажировочный предназначен для бандажировки якорей стеклолентой. На станке производится бандажирование якорей электродвигателей диаметром до 1000 мм и общей длиной до 1000 мм при установке в центрах передней и задней бабок.
Длина участка бандажировки, в диапазоне 400-600мм
Ширина бандажировочной ленты, в диапазоне 20-30мм
Станок подлежат применению в локомотивных депо РЖД и заводах, занимающихся ремонтом электрических машин.
Технические характеристики:
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки в патроне, мм, 140 в прямых кулачках, 310 в обратных кулачках
Наибольшее расстояние между центрами, мм 2200
Наибольшее перемещение каретки, мм 2050
Частота вращения шпинделя, об/мин, в диапазоне от 0 до 20
Величина продольных подач, мм/об, в диапазоне от 0,8-3,0
Наибольшая ширина устанавливаемой стеклоленты, мм 30
Натяжение стеклоленты, кН, в диапазоне 1,5-2
Мощность главного привода, кВт 5,3
Габаритные размеры, мм:
— длина 4360
— ширина 1600
— высота 1730
Масса, кг 3000
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Wjpl1gps0mM
02.01.1823:15:14