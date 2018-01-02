Изготовлен и отгружен станок бандажировочный РСС-1000 ( для нужд РЖД)



Станок бандажировочный РСС-1000

© russtanko-rzn.ru



Станок бандажировочный РСС-1000

© russtanko-rzn.ru



Станок бандажировочный РСС-1000

© russtanko-rzn.ru



Станок бандажировочный РСС-1000

© russtanko-rzn.ru



Станок бандажировочный РСС-1000

© russtanko-rzn.ru

Станок бандажировочный РСС-1000

Назначение:

Станок бандажировочный предназначен для бандажировки якорей стеклолентой. На станке производится бандажирование якорей электродвигателей диаметром до 1000 мм и общей длиной до 1000 мм при установке в центрах передней и задней бабок.

Длина участка бандажировки, в диапазоне 400-600мм

Ширина бандажировочной ленты, в диапазоне 20-30мм

Станок подлежат применению в локомотивных депо РЖД и заводах, занимающихся ремонтом электрических машин.

Технические характеристики:

Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки в патроне, мм, 140 в прямых кулачках, 310 в обратных кулачках

Наибольшее расстояние между центрами, мм 2200

Наибольшее перемещение каретки, мм 2050

Частота вращения шпинделя, об/мин, в диапазоне от 0 до 20

Величина продольных подач, мм/об, в диапазоне от 0,8-3,0

Наибольшая ширина устанавливаемой стеклоленты, мм 30

Натяжение стеклоленты, кН, в диапазоне 1,5-2

Мощность главного привода, кВт 5,3

Габаритные размеры, мм:

— длина 4360

— ширина 1600

— высота 1730

Масса, кг 3000

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Wjpl1gps0mM