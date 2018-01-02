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Производство

Изготовлен и отгружен станок бандажировочный РСС-1000 ( для нужд РЖД)

  • Станок бандажировочный РСС-1000
  • Станок бандажировочный РСС-1000
  •  © russtanko-rzn.ru
  • Станок бандажировочный РСС-1000
  • Станок бандажировочный РСС-1000
  •  © russtanko-rzn.ru

  • Станок бандажировочный РСС-1000
  • Станок бандажировочный РСС-1000
  •  © russtanko-rzn.ru
  • Станок бандажировочный РСС-1000
  • Станок бандажировочный РСС-1000
  •  © russtanko-rzn.ru
  • Станок бандажировочный РСС-1000
  • Станок бандажировочный РСС-1000
  •  © russtanko-rzn.ru

Станок бандажировочный РСС-1000

Назначение:

Станок бандажировочный предназначен для бандажировки якорей стеклолентой. На станке производится бандажирование якорей электродвигателей диаметром до 1000 мм и общей длиной до 1000 мм при установке в центрах передней и задней бабок.

Длина участка бандажировки, в диапазоне 400-600мм

Ширина бандажировочной ленты, в диапазоне 20-30мм

Станок подлежат применению в локомотивных депо РЖД и заводах, занимающихся ремонтом электрических машин.

Технические характеристики:

Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки в патроне, мм, 140 в прямых кулачках, 310 в обратных кулачках

Наибольшее расстояние между центрами, мм 2200

Наибольшее перемещение каретки, мм 2050

Частота вращения шпинделя, об/мин, в диапазоне от 0 до 20

Величина продольных подач, мм/об, в диапазоне от 0,8-3,0

Наибольшая ширина устанавливаемой стеклоленты, мм 30

Натяжение стеклоленты, кН, в диапазоне 1,5-2

Мощность главного привода, кВт 5,3

Габаритные размеры, мм:

— длина 4360

— ширина 1600

— высота 1730

Масса, кг 3000

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Wjpl1gps0mM

https://russtanko-rzn.ru/stanki-spetcialnogo-naznacheniya-rzhd-koleso-tokarnye/stanok-bandazhirovochnyy-rss-1000

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  • Alex M Alex M
    02.01.1823:15:14

    Все равно не ясно, передние и задние бабки какие-то    

    Для противодействия центробежным силам, возникающим при вращении, лобовые и пазовые части обмоток якорей и роторов должны быть надежно закреплены на сердечнике.

    Пазовые части обмоток в сердечнике закрепляются с помощью бандажа из стальной проволоки в машинах небольших габаритов и пазовых текстолитовых или стеклотекстолитовых клиньев в машинах средних и больших габаритов. Лобовые части обмоток крепятся только с помощью бандажа.

    В последнее время стальная проволока, применяемая для бандажей, все более заменяется стекловолокном, пропитанным термореактивными лаками. Бандажи из стеклянного волокна менее трудоемки при намотке и более надежны в эксплуатации.

    Процесс наложения на обмотку бандажей из стальной проволоки или ленты из стекловолокна называется бандажировкой.

    При бандажировке проволока и стекловолокно накладываются на обмотку с определенным натяжением, величина которого зависит от диаметра проволоки и указывается обычно в заводских нормалях.

    #993279
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