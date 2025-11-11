На кировском «Маяке» уникальный намоточный станок начал серийно производить композитные детали
В ПАО «Кировский завод «Маяк» (концерн «Калашников») новый намоточный станок, единственный в Кировской области, начал серийное производство деталей из композитного материала. Уникальное российское оборудование позволит предприятию не зависеть от сторонних поставок композитных деталей и снизить расходы на их транспортировку.
Заводские инженеры спроектировали оснастку, необходимую для станка, а представители инструментального производства в кратчайшие сроки подготовили ее. Новинка успешно прошла все обязательные испытания. После отработки технологии сегодня оборудование работает на полную проектную мощность под имеющуюся оснастку. В ближайшее время планируется вывести автоматизированную систему на круглосуточный режим эксплуатации.
«Сейчас мы продолжаем совершенствовать техпроцесс с целью уменьшения затрат и времени на производство деталей», — поясняет заместитель начальника производства по подготовке покрытий, литья и деревообработки «Маяка» Павел Гузнищев.
На станке изготавливают детали из композитных материалов, которые выдерживают температуру до 300 °C. Отечественная разработка способна плести более двух с половиной километров композитной ткани в час, а также наматывать до 80 нитей одновременно.
Детали, созданные путем намотки, отличают прочность, длительный срок эксплуатации — более 50 лет, а также отсутствие коррозии и гниения. Они обладают низкой теплопроводностью и небольшим весом.
«Станок специально спроектирован под изготовление деталей для изделий, которые выпускает «Маяк». Это открывает перед предприятием новые возможности, поэтому процесс пусконаладки и обучения работе на уникальном оборудовании прошел быстро», — отмечает инженер-технолог Анастасия Халикова.
Запуск намоточного станка позволит ПАО «Кировский завод «Маяк» реализовать планы по производству новых изделий.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В дивизионе станкостроения АО «Концерн «Калашников&ra...а 30%, заключены контракты на услуги капремонта на 2026 год.
- АО «Концерн «Калашников» досрочно выполнило обязательства... в ходе которых подтвердили полное соответствие требованиям контракта.
- Разработчики барражирующих боеприпасов «КУБ» из Ижевских б...nbsp;первого чертежа, до запуска изделия в серийное производство.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 1