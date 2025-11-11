MAX
Великоросс Модернизация

На кировском «Маяке» уникальный намоточный станок начал серийно производить композитные детали

© img.kalashnikovgroup.ru

В ПАО «Кировский завод «Маяк» (концерн «Калашников») новый намоточный станок, единственный в Кировской области, начал серийное производство деталей из композитного материала. Уникальное российское оборудование позволит предприятию не зависеть от сторонних поставок композитных деталей и снизить расходы на их транспортировку.

Заводские инженеры спроектировали оснастку, необходимую для станка, а представители инструментального производства в кратчайшие сроки подготовили ее. Новинка успешно прошла все обязательные испытания. После отработки технологии сегодня оборудование работает на полную проектную мощность под имеющуюся оснастку. В ближайшее время планируется вывести автоматизированную систему на круглосуточный режим эксплуатации.

«Сейчас мы продолжаем совершенствовать техпроцесс с целью уменьшения затрат и времени на производство деталей», — поясняет заместитель начальника производства по подготовке покрытий, литья и деревообработки «Маяка» Павел Гузнищев.

На станке изготавливают детали из композитных материалов, которые выдерживают температуру до 300 °C. Отечественная разработка способна плести более двух с половиной километров композитной ткани в час, а также наматывать до 80 нитей одновременно.

Детали, созданные путем намотки, отличают прочность, длительный срок эксплуатации — более 50 лет, а также отсутствие коррозии и гниения. Они обладают низкой теплопроводностью и небольшим весом.

«Станок специально спроектирован под изготовление деталей для изделий, которые выпускает «Маяк». Это открывает перед предприятием новые возможности, поэтому процесс пусконаладки и обучения работе на уникальном оборудовании прошел быстро», — отмечает инженер-технолог Анастасия Халикова.

Запуск намоточного станка позволит ПАО «Кировский завод «Маяк» реализовать планы по производству новых изделий.

Источник: kalashnikovgroup.ru

Комментарии 1

  • Нет аватара DimaY11.11.25 21:46:54

    Много раз проходил мимо «Маяка». С внешней стороны очень непримечательное предприятие.

    #1308390