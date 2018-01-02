Молочные реки наполняют российские берега

Итоги 2017 года.

Молочное животноводство до последнего времени являлось одной из немногих отраслей нашего АПК, где никак не удавалось переломить негативную ситуацию.

В 2017 году, несмотря на пессимистичные прогнозы ряда экспертов, сделанные в конце 2016 год, кажется это удалось. По данным Минсельхоза России за январь-ноябрь 2017 года в сельскохозяйственных организациях произведено 14,3 млн. тонн молока против 13,7 млн. тонн в 2016 году.

Целенаправленная политика государства и упорный труд крестьян и предпринимателей сумели переломить ситуацию.

В течение 2017 году в стране введён в строй ряд крупных объектов молочного животноводства. В том числе 6 животноводческих комплексов с инвестициями более 1 млрд. рублей.

1. Лидером года следует признать аграрный холдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра, запустивший в 2017 году 4 молочных комплекса в Калужской и Новосибирской областях.





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— 11 января в с. Высокое Лискинского района Воронежской области компания открыла животноводческий комплекс на 2800 голов крупного рогатого скота. Строительство было начато в апреле 2016 года. Объём инвестиций в проект составил 2,04 млрд. рублей. Создано 80 рабочих мест. К декабрю комплекс вышел на проектную мощность в 24 тыс. тонн молокоа в год.

— 10 февраля в д. Бушовка Перемышльского района Калужской области открылась крупная молочная ферма ООО «Калужская Нива». Объем инвестиций в проект фермы составил 2,16 млрд. рублей. Всего новый животноводческий комплекс рассчитан на 2 800 голов дойного стада. Комплекс оснащен современным оборудованием, доение коров будет производиться на доильной установке «Карусель» на 72 места.

— 7 ноября компания «Эко-Нива» открыла в Ферзиковском районе Калужской области крупный животноводческий комплекс «Калужская нива» также на 2800 голов КРС. Создано 50 рабочих мест. В сутки на ферме будет производиться около 65 тонн молока. Ферму в д Аристово построили за 7 месяцев. Инвестиции в проект составили 2,5 млрд руб. План надоев — 23 тыс. тонн молока в год.

— 18 ноября в Маслянинском районе Новосибирской области состоялось открытие новых объектов Пеньковского животноводческого комплекса. Компания построила 5 новых корпусов с доильным залом на 72 места, что позволит увеличить поголовье крупнорогатого скота с 1 800 до 5 000 голов, которые будут давать 150 тонн молока в сутки. Общая сумма инвестиций по проекту составляет около 3 млрд рублей.

В канун нового года суточный надой молока на фермах «Эко-Ниы» перевалил за отметку 1000 тонн.

2. Второе место принадлежит Группе компаний «Дамате».





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— 15 мая первую очередь крупной фермы группы компаний «Дамате» в с. Усть-Ламенка Голышмановском районе Тюменской области ввели в эксплуатацию.

— 7 декабря компания закончила строительство молочно-товарного комплекса на 4600 голов дойного стада и официально запустила его в эксплуатацию. Комплекс стал крупнейшей молочной фермой на территории Сибири. После выхода на полную мощность комплекс будет производить 120 тонн в день или 42 тыс. тонн молока в год, надой на корову составит более 9 тыс. литров в год.

Строительство молочно-товарного комплекса началось в конце 2015 года. Его стоимость составила 5,6 млрд. рублей. Создано более 250 новых рабочих мест.

3. Третью строчку с небольшим отрывом занимает «Русское поле».

— 12 декабря в с. Маршанское Каргатского района Новосибирской области открылся животноводческий комплекс КФХ «Русское поле» мощностью 4450 голов крупного рогатого скота.

Первая очередь животноводческого комплекса, рассчитанная на 500 голов дойного стада, была запущена в конце 2014 года. Помимо животноводческих помещений в комплекс входит комбикормовый завод мощностью 10 т в час, зернохранилище и завод по переработке молока. Проект оценивался в 8,5 млрд. рублей.

4. Крупный комплекс открыт в Вологодской области.

— 25 октября в Вологодском районе Вологодской области состоялась церемония открытия первой очереди животноводческого комплекса сельхозпредприятия «Заря». Она рассчитана на 800 голов. Общая стоимость проекта — около 1 млрд. рублей.

Что нас ожидает в 2018 году?

Рост производства молока продолжится и, возможно, ускорится.

Особенностью года станет запуск крупных молочных комплексов на Востоке страны, в том числе в Приморье, Новосибирской и Тюменской областях.

— в 2018 году «Эко-Нива» намерена запустить в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях 3 новых молочных комплекса на 2800 голов каждый общей производственной мощностью 26 тыс. тонн молока в год. Суммарные вложения компании составят около 10 млрд. рублей,

— Холдинг «Молвест» возводит молочные комплексы с общим стадом 5,5 тыс. голов КРС в Воронежской области суммарной стоимостью 3,2 млрд руб.,

— а Мордовии к возведению молочного комплекса на 6,4 тыс. дойных коров стоимостью 5,5 млрд руб. приступила группа «Сфера».

— китайский агрохолдинг «Чжундин Дайри Фармин» начал строительство в Приморском крае животноводческого комплекса на 50 тыс. голов крупного рогатого скота и собственной кормовой базой на площади 50 тыс. га. Предприятие размещено на базе бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива «Комсомолец» в Хорольском районе Приморя. В ближайшие пять лет инвесторы планируют направить на развитие проекта не менее 15 млрд. рублей. Всего на новом предприятии будет создано более 2 тыс. рабочих мест.

— в Калужской области ООО «Редькинское» начало возведение современного животноводческом комплекса на 2400 голов крупного рогатого скота. Планируемый срок окончания строительства — август 2018 года.

— в Ярковском районе Тюменской области «Агрофирма «Междуречье» начато строительство молочного комплекса на 1800 фуражных коров плюс столько же голов молодняка. При выходе на полную мощность здесь будут производить 14 000 тонн молока в год. Окончание строительства намечено на 3 квартал 2018 года.