Вторая ветка российско-китайского нефтепровода введена в эксплуатацию‍

С 1 января введена в эксплуатацию вторая ветка российско-китайского нефтепровода. Ее цель — прокачка российского «черного золота» по территории Китая для коммерческой эксплуатации. Она позволит нарастить продажу нефти до 30 миллионов тонн в год, сообщает китайское агентство Синьхуа.

Протяженность ветки — 941,8 километра. Она соединяет приграничный Мохэ и Дацин. Строить ее начали полтора года назад — в августе 2016 года.

По словам генерального управляющего компании PetroChina Pipeline Company Цзяна Чанляна, проект призван углубить энергетическое сотрудничество между странами.

В апреле 2009 года российское правительство одобрило соглашение с Китаем о сотрудничестве в нефтяной сфере, предполагающее строительство ответвления от нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан на Китай. Соответствующие контракты были подписаны в 2010 году между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (China National Petroleum Corporation), «Транснефтью», «Газпромом», «Лукойлом» и «Роснефтью».

1 января 2011 года начались поставки нефти по ответвлению от ВСТО в Китай: от Сковородино до нефтеперекачивающей китайской станции Мохэ близ российской границы и далее до города Дацин (провинция Хэйлунцзян). Первоначальная мощность участка, в состав которого входит подводный переход через реку Амур, составила 15 млн т нефти в год. К 2014 году она была увеличена до 20 млн т. Протяженность ответвления ВСТО от Сковородино до границы с КНР — 67 км. Дальше маршрут следует до Дацина. В ноябре 2017 года завершились основные работы по расширению пропускной способности данного участка до 30 млн т.