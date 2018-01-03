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Экспорт

Вторая ветка российско-китайского нефтепровода введена в эксплуатацию‍

  •  © rg.ru

С 1 января введена в эксплуатацию вторая ветка российско-китайского нефтепровода. Ее цель — прокачка российского «черного золота» по территории Китая для коммерческой эксплуатации. Она позволит нарастить продажу нефти до 30 миллионов тонн в год, сообщает китайское агентство Синьхуа.

Протяженность ветки — 941,8 километра. Она соединяет приграничный Мохэ и Дацин. Строить ее начали полтора года назад — в августе 2016 года.

По словам генерального управляющего компании PetroChina Pipeline Company Цзяна Чанляна, проект призван углубить энергетическое сотрудничество между странами.

В апреле 2009 года российское правительство одобрило соглашение с Китаем о сотрудничестве в нефтяной сфере, предполагающее строительство ответвления от нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан на Китай. Соответствующие контракты были подписаны в 2010 году между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (China National Petroleum Corporation), «Транснефтью», «Газпромом», «Лукойлом» и «Роснефтью».

1 января 2011 года начались поставки нефти по ответвлению от ВСТО в Китай: от Сковородино до нефтеперекачивающей китайской станции Мохэ близ российской границы и далее до города Дацин (провинция Хэйлунцзян). Первоначальная мощность участка, в состав которого входит подводный переход через реку Амур, составила 15 млн т нефти в год. К 2014 году она была увеличена до 20 млн т. Протяженность ответвления ВСТО от Сковородино до границы с КНР — 67 км. Дальше маршрут следует до Дацина. В ноябре 2017 года завершились основные работы по расширению пропускной способности данного участка до 30 млн т.

https://rg.ru/2018/01/01/vtoraia-vetka-rossijsko-kitajskogo-nefteprovoda-vvedena-v-ekspluataciiu.html

углеводороды, Китай, экспорт
  • Великоросс Великоросс
    03.01.1823:34:56

    Европа может столкнуться со снижением поступлений нефти из Приморска на фоне увеличения поставок российской нефти в Китай, отмечается в сообщении FGE. По оценкам аналитиков, в Китай в 2018 году может быть перенаправлено до 200 тыс. барр. в день.

    С середины 2017 года Россия уже опережает Саудовскую Аравию по объемам поставок нефти в Китай и продолжает переориентацию на крупнейшего импортера. Поскольку общий объем экспорта при этом останется в 2018 году примерно прежним, это может привести к росту цен на нефть сорта Urals в связи с меньшей доступностью, говорится в записке FGE. Снижение поставок из Приморска может начаться уже в январе-феврале и составить до 160 тыс. барр. в день по сравнению с прошлым годом, а в марте могут также сократиться поступления по нефтепроводам в Восточную Европу.

    Эти изменения уже в декабре отразились на ценах на нефть Urals, подорожавшей на 60 центов за баррель по сравнению с Brent.

    По новому соглашению между Россией и Китаем, начинающему действовать с 1 января, поставки по системе «Восточная Сибирь — Тихий Океан» (ESPO) могут быть увеличены вдвое, до 30 млн тонн в год или примерно 600 тыс. барр. в день. Всего в ноябре Росия поставила в Китай 5,12 млн тонн нефти, что соответствует примерно 1,3 млн барр. в день, отмечает Bloomberg.

     https://ru.investing.com/...0%BE%D0%B2/article-525724 

    •  © Фото из открытых источников

     https://ru.investing.com/...brent-oil-streaming-chart 

    Отредактировано: Великоросс~23:38 03.01.18
    #993496
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      04.01.1800:20:51

      Европа может столкнуться со снижением поступлений нефти из Приморска на фоне увеличения поставок российской нефти в Китай,

      Возражений нет.

      #993501
    • Антон Никитин Антон Никитин
      04.01.1804:12:11

      Спасибо, отличный пост, как и сама новость!

      #993523
  • Нет аватара concentum
    04.01.1811:48:07

    Отличные новости, теперь также важно нацелиться на внутреннюю переработку, чтобы не увеличивать разрыв между сырой нефтью и продуктами нефтехимии с высокой надбавленой стоимостью

    #993571
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