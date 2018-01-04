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Производство

В Камешкове (Владимирская область) начали работу современные производства

  •  © russiaindustrialpark.ru

На территории индустриального парка в Камешково начали работу современные производства.

Одно из предприятий — ООО «Продукты Боско» — за период работы в пуско-наладочном режиме выпустило несколько партий колбасы. Вкус изысканной итальянской салями успели оценить московские эксперты и покупатели. Технологию производства отрабатывают в нескольких аспектах — продукт делают с разными специями, из мяса различных, в том числе и владимирских производителей. Конечный результат от чередования комбинаций получался разный. В каждой партии, в основном, пять сортов колбас с различными вкусовыми качествами -«Салями с трюфелем», «Салями с острым перцем», «Традиционная», «Монтанья» и «Кампаньола». Пока у предприятия есть время для учёбы и экспериментов, попробовали расширить ассортимент, улучшить потребительские свойства продукции. Для тестирования батоны из каждой партии отправляют в Москву. Специальная дегустационная комиссия определяет, какой сорт удовлетворит требования потребителя, соответствует ли продукт «правильному» вкусу итальянских колбас. На каждую партию составляется отзыв о том, как, в целом, сработало предприятие. Поскольку в производстве используются итальянские технологии, специалисты стараются соответствовать итальянскому стандарту качества и вкусовым параметрам. Но без внимания не остаются и предпочтения российского потребителя, отличающиеся от вкуса итальянцев, которые любят чуть сыроватую салями.

С момента выпуска первой тестовой партии колбас и у руководства, и у специалистов появилась уверенность в том, что компания «Продукты Боско» может делать качественный продукт самостоятельно. И он, по заключению экспертов и отзывам покупателей, не хуже, чем колбаса, произведённая под контролем итальянского технолога. Эта уверенность приблизила предприятие к главной цели — достижению необходимых объёмов продукции, соответствующей российским и европейским стандартам.

Вкус колбасы оценили и искушенные столичные жители. Дегустация продукции компании «Продукты Боско» успешно прошла в Москве на предновогодней ярмарке в ГУМе. Пока чётко не установят нормативы продукции, производство будет работать только на треть своей мощности. Важно отметить, что все сотрудники на предприятии являются жителями города Камешково.

http://russiaindustrialpark.ru/news/v-kameshkovo-nachali-rabotu-sovremennye-proizvodstva

индустриальный парк, Камешково, Владимирская область, Продукты Боско
  • rvk rvk
    04.01.1815:39:00

    Ксения, указывайте пожалуйста ссылку на первоисточник не в тексте статьи, а в соответствующем поле.

    #993653
    • Нет аватара brat_po_razumu
      04.01.1819:18:45

      И регион надо в таких случаях в заголовке указывать — кто знает, где это Камешково. Думаю, я один на сайте, кто это знает, поскольку город мне с детства близок. А остальным Камешково ничего не говорит. Добавил в заголовок.

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      По теме же — это регион, в котором даже в 200+ тысячных городах в 1960-80-ых гг. очередей за колбасой в магазинах никогда не было. По одной простой причине — в магазинах никогда не было колбасы. Вообще никогда, годами, десятилетиями. Мяса — тоже. Скажи мне кто тогда, что этот регион завалит колбасой не только собственнные, но и московские прилавки — естественно, не поверил бы.

      #993701
      • Natiksoldatik Natiksoldatik
        05.01.1800:03:41

        По теме же — это регион, в котором даже в 200+ тысячных городах в 1960-80-ых гг. очередей за колбасой в магазинах никогда не было. По одной простой причине — в магазинах никогда не было колбасы. Вообще никогда, годами, десятилетиями. Мяса — тоже.

        Вы так легко об этом говорите, а у кого-то шаблон треснул.   

        Отредактировано: Natiksoldatik~00:04 05.01.18
        #993770
  • Василий Баранов Василий Баранов
    04.01.1818:16:03

    Губернатор на первом плане

    «Специальная дегустационная комиссия»?   

    #993688
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