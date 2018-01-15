Обзор: в июле в России открылось 10 новых производств

И июле было открыто 10 новых производств. Несмотря на небольшое количество, по инвестициям это месяц выдался неплохим — 5 производств с инвестициями более 1 млрд рублей, из них одно производство с инвестициями более 35 млрд рублей. Общий объем инвестиций более 41 млрд рублей.

1. Компания «ТехноНИКОЛЬ» запустила в Рязани первый завод пластиковых водосточных систем





© Фото из открытых источников

19 июля состоялось открытие первого завода пластиковых водосточных систем завода ТехноНИКОЛЬ. Три года назад началась реконструкция одного из цехов бывшего завода «ЗиЛ» в Восточном промузле Рязани. На его месте появилось новое, оборудованное по всем стандартам и технологиям высокоэффективное производство.

В производство было инвестировано 1,5 млрд рублей

Создано 60 рабочих мест.

2. На Абинском электрометаллургический заводе в Краснодарском крае запущен новый цех



Абинский электрометаллургический завод

© Фото из открытых источников

Абинский электрометаллургический завод (предприятие компании «Новоросметалл) завершил первый этап проекта по организации проволочного и крепёжного производства.

Основным видом продукции нового производства станет рифлёная, оцинкованная и сварочная проволока, изготовленная методом волочения.

Стоимость проекта составляет 1,2 млрд рублей.

3. Завод по производству энергоэффективных домостроительных панелей открыли в Кабардино-Балкарии





© Фото из открытых источников

На базе ООО «Гласс» в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии открыто инновационное производство модулярно-компонуемых сейсмостойких, энергоэффективных домостроительных панелей по технологии итальянской компании Emmedue.

Стоимость проекта составила 250 млн.рублей.

Создано около 100 новых рабочих мест.

4. Новый завод по производству обоев в Ленинградской области выходит на полную мощность

Завод по производству виниловых обоев «Артекс» в д. Б. Верево Гатчинского района Ленинградской области был запущен в ноябре прошлого года (прим. rvk — этот завод тогда не был включен в наш обзор). Тогда ООО «Территория 002» запустила первую линию площадью 14 000 м2, рассчитанную на 320 тыс. рулонов в месяц.

В строительство, оборудование и запуск производства было вложено 2 млрд. рублей.

5. В Белгородской области запущен комплекс по производству горячебрикетированного железа





© Фото из открытых источников

Компания «Металлоинвест» запустила на АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» ( г. Губкин, Белгородская область) комплекс горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) — крупнейшую в России и одну из самых мощных в мире установок по производству ГБЖ. Весь комплекс состоит из 130 объектов.

Третья установка металлизации завода ГБЖ Лебединского ГОКа — одна из крупнейших в мире, её проектная мощность составляет 1 млн 800 тыс. т брикетов в год.

Стоимость проекта ГБЖ-3 составила около 35 млрд рублей.

На новом предприятии создано более 400 высококвалифицированных рабочих мест.

6. В Вологодской области запущен новый деревоперерабатывающий завод





© Фото из открытых источников

В деревне Верегонец Глушковского сельского поселения введен в эксплуатацию новый деревоперерабатывающий завод. Его открытие — один из этапов реализации компанией «Белозерсклес», входящей в состав холдинга «Череповецлес», крупного инвестиционного проекта, признанного приоритетным в области освоения лесов.

Комплекс деревопереработки был построен буквально за год, с июня 2016 года.

Объем инвестиций составил 1,2 млрд рублей.

7. В Оренбургской области открыт абразивный завод





© Фото из открытых источников

В Орске состоялась церемония запуска абразивного завода. Предприятие разместилось в промышленной зоне, недалеко от никелькомбината. Завод ориентирован на переработку отходов цветной металлургии. Планируется, что предприятие в год будет перерабатывать около 200 тысяч тонн отвалов цветных металлов — никеля и меди.

Абразивный порошок необходим для проведения ремонтных работ на многих производствах, он служит антикоррозийным продуктом при обработке труб нефтегазовых систем, с его помощью очищаются днища судов от морских ракушек и водорослей.

Объем инвестиций составил 150 млн рублей.

Создано 50 рабочих мест

8. «ТехноНИКОЛЬ» запустила в Ростовской области новый участок на заводе каменной ваты





© Фото из открытых источников

На «Заводе ТЕХНО» корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ в Красносулинском районе Ростовской области запущен новый участок площадью1,4 тыс кв.м. - брикетирница.

Новый производственный участок повысит уровень безотходного производства каменной ваты и качество готовой продукции. Здесь будут изготавливать брикеты из отходов волокна и расплава с основной производственной линии, затем их вновь используют в производстве каменной ваты.

Инвестировано 369 млн рублей.

9. Завод акриловых красок открылся в Якутии





© Фото из открытых источников

24 июля в ТОР «Индустриальный парк Кангалассы» в пригороде Якутска состоялось официальное открытие первого предприятия. Им стал завод акриловых красок и деревозащитных покрытий из минерального и органического сырья компании «Бигэ».

Площадь завода составила 0,5 га. Сегодня работает первая очередь проекта, где ведется производство высококачественных акриловых лакокрасочных материалов. Объем производства составляет 5 тонн лакокрасочных изделий в день.

Инвестиции в проект составили 32 млн рублей.

В настоящее время организовано 15 рабочих мест,

10. ООО «Шлеммер Русланд» открыло в Нижнем Новгороде производство токарных изделий





© Фото из открытых источников

Германская Schlemmer Group открыла новый токарный цех автокомпонентов в дочернем предприятии ООО «Шлеммер Русланд» в Нижнем Новгороде. Площадь нового цеха 1.5 тыс. кв. м.

Завод компании был открыт в Нижегородской области еще 10 лет назад. Автокомпоненты, производимые на заводе «Шлеммер Руссланд» будут поставляться в российским и зарубежным заказчиком. Среди потенциальных клиентов «Рено», «Ниссан» и «Леони».

Инвестиции составили 40 млн рублей.

Создано на 20 рабочих мест.

Итого за июль 2017 года

10 новых производств

из них 5 производство с инвестициями более 1 млрд рублей

из них одно производство с инвестициями более 35 млрд лублей

общий объем объявленных инвестиций более 41 млрд рублей

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 3

Стройматериалы и ремонт — 6

Другое — 1

По источникам инвестиций

иностранный — 1

российский или смешанный — 9