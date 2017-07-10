Добавить статью
Новые заводы и цеха

В Вологодской области запущен новый деревоперерабатывающий завод

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 1155-летия города Белозерск и 90-летию муниципалитета в деревне Верегонец Глушковского сельского поселения введен в эксплуатацию новый деревоперерабатывающий завод. Его открытие — один из этапов реализации компанией «Белозерсклес», входящей в состав холдинга «Череповецлес», крупного инвестиционного проекта, признанного приоритетным в области освоения лесов.

Современный мощный комплекс деревопереработки был построен буквально за год, с июня 2016 года. Новый лесопильный завод позволит перерабатывать свыше 200 тыс. куб.м. леса и выпускать 100 тыс куб.м. сухих пиломатериалов. Кроме того, здесь создано 100 новых рабочих мест.

https://newsvo.ru/news/108618

Вологдская область, новое производство, Череповецлес, пиломатериалы, деревообработка
  • goryachee_leto goryachee_leto
    10.07.1716:06:36
  • Олег Бахарев Олег Бахарев
    10.07.1716:11:21

    Это отличная, просто великолепная новость. Бывал в тех краях, очень много везут куда-то лес-кругляк вместо того чтобы перерабатывать его на месте.

    #931428
  • Нет аватара Россиянин_Я
    10.07.1719:18:40

    добавьте пожалуйста информативных фото видео, а то из представленной фотографии сейчас видно только то что используется б/у оборудование родом еще из СССР. да и информации побольше бы, а то не понятно что именно данное предприятие будет производить. из представленной фотографии с б/у станком пока понятно что будут пилить кругляк на дрова. да и можно совместить два ваших новости про ЛЭП к данному предприятию и данную новость. или это разные предприятия?

    #931512
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,