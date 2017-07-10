В Вологодской области запущен новый деревоперерабатывающий завод

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 1155-летия города Белозерск и 90-летию муниципалитета в деревне Верегонец Глушковского сельского поселения введен в эксплуатацию новый деревоперерабатывающий завод. Его открытие — один из этапов реализации компанией «Белозерсклес», входящей в состав холдинга «Череповецлес», крупного инвестиционного проекта, признанного приоритетным в области освоения лесов.

Современный мощный комплекс деревопереработки был построен буквально за год, с июня 2016 года. Новый лесопильный завод позволит перерабатывать свыше 200 тыс. куб.м. леса и выпускать 100 тыс куб.м. сухих пиломатериалов. Кроме того, здесь создано 100 новых рабочих мест.