На оснащение инженерно-саперного батальона ЮВО поступили новейшие защитные костюмы

На оснащение инженерно-саперного батальона мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Республике Северная Осетия — Алания, поступили новейшие защитные костюмы ОВР-1 «Сокол».

"Сокол" способен защитить сапера от пистолетных пуль, летящих со скоростью до 550 м/сек, хотя предназначен, преимущественно, для защиты от осколков, образующихся при срабатывании взрывных устройств во время сопровождения колонн, при проведении спецопераций по зачистке местности и др. Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена.

Таким образом, сапер в костюме «Сокол» становится защищенным и от взрывных устройств, имеющих неконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие рядом металла.