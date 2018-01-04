Новости дорожного хозяйства

В Волгоградской области после реконструкции сдали в эксплуатацию 29 км федеральных дорог

На подъезде к городу-герою Волгограду в Городищенском районе на трассе Р-22 «Каспий» ввели в эксплуатацию после реконструкции 10-километровый участок. Дорожники расширили трассу с двух до четырех полос движения. Теперь до параметров первой технической категории на подъезде к Волгограду довели в общей сложности 40 км.

Федеральные дорожники на 630-ом км трассы Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Дубовском районе построили мост через реку Оленье.Старый узкий мост, на котором с трудом расходились два грузовика, остался в прошлом. Вместо него дорожники возвели новый. Его длина с учетом подходов составляет более 800 м, ширину проезжей части увеличили на шесть метров. Проект реконструкции предусматривал устройство пешеходного тротуара и линий электроосвещения.

На этой же трассе вели реконструкцию самых опасных снегозаносимых участков на границе с Саратовской областью общей протяженностью 19 км. Здесь изменили продольный профиль трассы, чтобы избежать переметания дороги и, как следствие, заторов зимой.

В Ростовской области после реконструкции сдан в эксплуатацию 13-километровый участок трассы А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Азов» завершило работы по реконструкции 13-километрового участка (с 330-го по 343-й км) федеральной трассы А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной в Каменском районе Ростовской области.

В Астраханской области введены в эксплуатацию после ремонта 59 км федеральных трасс

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Каспий» завершило работы по капитальному ремонту и ремонту четырех участков федеральных автомобильных дорог Р-22 «Каспий», Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала и Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь.

В Ярославской области на трассе М-8 «Холмогоры» открыли первый комплексный объект дорожного сервиса

В Ростовском районе Ярославской области на 193-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» Москва-Архангельск начал работу комплексный объект дорожного сервиса «Ростов». Это первая в регионе многофункциональная зона услуг (МФЗ) для пользователей федеральных автодорог.

Комплекс включает в себя АЗС, кафе, детские игровые площадки, стоянки для автомобилей, в том числе для большегрузного транспорта на 25 машиномест. Созданы специальные парковки для автодомов с возможностью их заправки водой и слива санитарных капсул. В кафе работают информационные сервисы о региональной туристической инфраструктуре.

Многофункциональная зона дорожного сервиса «Ростов» на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» стала первым подобным объектом дорожной инфраструктуры в Ярославской области, созданным в рамках реализации Концепции развития придорожного сервиса в Российской Федерации Росавтодора. Объем инвестиций в «МФЗ «Ростов» составил 250 млн. рублей. Создано порядка 100 рабочих мест для специалистов, живущих в Ростовском районе.

В Бурятии сегодня сдали в эксплуатацию после реконструкции 13-километровый участок региональной автодороги «Шергино-Оймур-Заречье», который проходит вдоль популярных курортов Байкала — Энхалук и Сухая.





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Общая стоимость реконструкции трассы, которая связывает популярные байкальские курорты, составила 484 млн рублей.В ходе реконструкции 13357 метров автодороги было отремонтировано два моста — через реку Загза и реку Топка. Также было установлено 180 фонарей освещения, построено четыре автобусных остановки, три парковки и восемь автопавильонов. На протяжении 6,8 километра трассы были обустроены тротуары, а также пешеходное перильное ограждение.

В моногороде Гусиноозерск Бурятии отремонтировали два километра автодорог

В районном центре Селенгинского района г. Гусиноозерск состоялась церемония открытия отремонтированных участков дороги на трех улицах. Общая сумма затрат составила 50 миллионов рублей.

В Бурятии досрочно открыли дорогу до Максимихи 17 ноября сдан в эксплуатацию 15-километровый участок региональной автодороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян.

Главная автодорога Сахалина в этом году обрела еще 36 километров нового асфальтобетонного покрытия

Почти половина от общего объема дорожных работ выполнена на участке магистрали между Охинским и Ногликским районами. Трассу здесь сдали под «ключ» — с барьерным ограждением и разметкой.

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