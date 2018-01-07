Санкт-Петербург получил новую коммунальную технику российского производства

4 января на площадке Санкт-Петербургского государственного унитарного дорожного предприятия «Центр» на Васильевском острове был провёл смотр коммунальной техники, которая была закуплена городом в 2017 году.

Парк дорожных и садово-парковых предприятий пополнили 27 вакуумных подметально-уборочных машин (уличные пылесосы), а также 31 малогабаритный трактор. Вся техника произведена на российских предприятиях и предназначена для механизированной уборки улично-дорожной сети и зелёных зон.

Работникам городских предприятий были вручены ключи от вакуумной техники. Машины были закуплены для оперативной и эффективной уборки в весенний период.