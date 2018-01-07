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Транспорт и логистика

Санкт-Петербург получил новую коммунальную технику российского производства

  •  © gov.spb.ru

4 января на площадке Санкт-Петербургского государственного унитарного дорожного предприятия «Центр» на Васильевском острове был провёл смотр коммунальной техники, которая была закуплена городом в 2017 году.

Парк дорожных и садово-парковых предприятий пополнили 27 вакуумных подметально-уборочных машин (уличные пылесосы), а также 31 малогабаритный трактор. Вся техника произведена на российских предприятиях и предназначена для механизированной уборки улично-дорожной сети и зелёных зон.

Работникам городских предприятий были вручены ключи от вакуумной техники. Машины были закуплены для оперативной и эффективной уборки в весенний период.

  •  © gov.spb.ru
http://gov.spb.ru/press/governor/126957/

Санкт-Петербург, коммунальная техника
  • Arcadij Arcadij
    07.01.1822:45:19

       

    #994398
  • Игорь Доронин Игорь Доронин
    07.01.1823:08:28

    Одни только коммунальщики Санкт-Петербурга могут обеспечить заказами российских производителей техники на 2 — 3 года! А если Москву сюда добавить, и другие регионы? Нужно перехватывать этот рынок сбыта!

    #994405
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