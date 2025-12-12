MAX
Nelton Производство

«Высокоточные комплексы» поставили в Санкт-Петербург первый электропогрузчик

© rostec.ru

Модель АНТ 1000Е превосходит дизельный мини-погрузчик по производительности, удобству эксплуатации, комфортности, экономичности и простоте обслуживанияФото: «Высокоточные комплексы»

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех направил в Санкт-Петербург опытный образец электрического мини-погрузчика АНТ 1000Е. Машина будет проходить натурные испытания во время использования городскими службами Санкт-Петербурга в предстоящий осенне-зимний сезон. Благодаря низкому уровню шума погрузчик можно будет использовать даже ночью.

Электрический мини-погрузчик АНТ 1000Е создан специалистами Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) и ВНИИ «Сигнал» в рамках дорожной карты, подписанной Госкорпорацией Ростех и Правительством Санкт-Петербурга в июне 2025 года на полях Петербургского международного экономического форума.

Первые тесты АНТ 1000Е прошел на территории КЭМЗ, а натурные испытания электропогрузчика пройдут в Центральном районе Санкт-Петербурга.

«АНТ 1000Е способен выполнять весь спектр рабочих операций наравне с обычным мини-погрузчиком с ДВС. При этом электрическая модель превосходит дизельную по производительности, удобству эксплуатации, комфортности, экономичности и простоте обслуживания. Приводные электродвигатели работают значительно тише, благодаря чему мини-погрузчик сможет работать даже в ночное время. Кроме того, они не требуют сложного и затратного технического обслуживания. Отечественная разработка станет эффективной и надежной альтернативой зарубежным моделям», — отметил заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» по продвижению продукции гражданского назначения и производственному контролю Александр Дерновой.

Электропогрузчик обладает грузоподъемностью 1000 кг и способен развивать скорость до 13 км/ч. АНТ 1000Е может оснащаться широким ассортиментом взаимозаменяемых с дизельными машинами сменных рабочих органов, в том числе щетками и снегоуборочными агрегатами.

Источник: rostec.ru

Комментарии 1

  • Krutenn Krutenn13.12.25 12:10:59

    Новости плюс, автору респект. Если он ещё и такой тихий, то вообще космос.
    Масштабировать производство, унификацию запчастей и тд…

    #1309968