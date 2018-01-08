В международном аэропорту «Курумоч» введена в эксплуатацию ВПП № 2

В международном аэропорту Самары «Курумоч» 1 января 2018 года, после реконструкции, введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса № 2.

Несущие габариты ВПП — 3001×45 м. Укреплённые обочины — по 12,5 метров с каждой стороны. С основного курса 148 cat IIIA ICAO/ОВИ-3, с курса 228 cat I ICAO/ОВИ-1.

Аэропорт «Курумоч» стал пятым аэропортом России (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково, Курумоч), который сертифицирован cat IIIA ICAO для приёма воздушных судов.