Добавить статью
Авиация

В международном аэропорту «Курумоч» введена в эксплуатацию ВПП № 2

  •  © www.skyscrapercity.com

В международном аэропорту Самары «Курумоч» 1 января 2018 года, после реконструкции, введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса № 2.

Несущие габариты ВПП — 3001×45 м. Укреплённые обочины — по 12,5 метров с каждой стороны. С основного курса 148 cat IIIA ICAO/ОВИ-3, с курса 228 cat I ICAO/ОВИ-1.

Аэропорт «Курумоч» стал пятым аэропортом России (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково, Курумоч), который сертифицирован cat IIIA ICAO для приёма воздушных судов.

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=144288309

Аэропорт "Курумоч", Самара, аэропорты Россиии
  • Alex63 Alex63
    09.01.1801:43:20

    Надеюсь новость не зарежут, ибо это инсайд от реального работника аэропорта.

    Благодаря этому очень много проблем решилось, как минимум теперь Курумоч может отправлять хоть на край света( в данном случае Таиланд), без дозаправки в Екб или Новосибирске, чего невозможно было сделать раньше.

    #994746
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,