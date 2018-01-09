В Приморском крае открыто движение по новому мосту в село Суворово

В конце декабря открыто движение по новому мосту в село Суворово Кавалеровского района. Он заменил мост, разрушенный тайфуном «Лайонрок».

Генеральным подрядчиком строительства выступил Примавтодор. Как сообщили на предприятии, мост к селу Суворово в Кавалеровском районе построен строго по графику.

Протяженность моста — 120 метров, пять пролетов по 24 метра каждый. Новый мост строился с учетом риска наводнений. Опоры выполнены в виде диафрагмы, которая при очередном паводке не позволит деревьям застрять под мостом. Новый мост возведен с расчетом на пропуск большего объема воды. Кроме того, мостовики провели берегоукрепительные работы.

В 2016 году во время наводнения село Суворово «отрезало» от «большой земли» — мост, ведущий к населенному пункту, просто смыло. Для обеспечения транспортного сообщения с селом сначала была организована водная переправа, а затем построен временный мост.

По словам жителей села, новый мост обеспечит им надежную связь с райцентром.

В 2017 году в эксплуатацию сдано семь мостов, поврежденных тайфуном «Лайонрок». Это мосты через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе, три моста в Чугуевском районе — через реку Извилинка на автодороге Новомихайловка-Чугуевка-Лазо, на третьем километре дороги Уборка-Самарка-Ариадное; мост на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе, два моста в Тернейском районе — через реки Соболевка и Максимовка.

На выплаты пострадавшим от тайфуна «Лайонрок» направлено 718 миллионов рублей из федерального бюджета. На восстановление инфраструктуры было выделено 1,2 миллиарда рублей.