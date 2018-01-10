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Детские сады и школы

В Воронеже открылась новая общеобразовательная школа на 1224 места

  •  © www.govvrn.ru

На строительство здания было выделено более 764 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Все помещения, открытые площадки, учебные пособия — соответствуют современным федеральным образовательным стандартам. Проектная мощность здания — 1224 места. В настоящий момент в школу уже зачислены 1086 детей. Полностью сформирован педагогический состав, который был собран по крупицам — каждый учитель прошел конкурсный отбор. Образовательное учреждение пользуется высокой востребованностью, ведь оно появилось на динамично развивающейся территории трех микрорайонов с числом жителей, превышающим 30 тысяч человек.

  •  © www.govvrn.ru
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/1530577

Воронежская область, Воронеж, Школа
  • Vlad Bzv
    10.01.1822:32:05

    Исполняющий обязанности губернатора Воронежской области, Гусев: - Я хочу заверить вас и всех жителей города Воронежа, жителей области, что мы от этих стандартов отступать не будем. И все следующие подобные объекты, которые мы будем строить — а их немало, в ближайшие годы планируется около 10 - будут соответствовать этому высокому, но современному и уже доступному стандарту.

    #995330
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