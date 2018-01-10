В Воронеже открылась новая общеобразовательная школа на 1224 места

На строительство здания было выделено более 764 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Все помещения, открытые площадки, учебные пособия — соответствуют современным федеральным образовательным стандартам. Проектная мощность здания — 1224 места. В настоящий момент в школу уже зачислены 1086 детей. Полностью сформирован педагогический состав, который был собран по крупицам — каждый учитель прошел конкурсный отбор. Образовательное учреждение пользуется высокой востребованностью, ведь оно появилось на динамично развивающейся территории трех микрорайонов с числом жителей, превышающим 30 тысяч человек.