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Агропром и пищевая промышленность

Урожай зерновых в 2017 году составил 134,1 млн. тонн

  •  © sputnik.kg

Министерство сельского хозяйства подвело окончательные итоги уборочной страды в стране за 2017 год.

Сбор зерна в чистом весе в России в 2017 году вырос на 11,2% по сравнению с показателем 2016 и достиг 134,1 млн. тонн в чистом весе.

Ранее Минсельхоз давал прогноз по урожаю зерна в России в объеме не менее 130,5 млн. т в чистом весе. Объем российского урожая зерна в бункерном весе, по данным на середину декабря 2017 года, составил 140 млн. т.

Таким образом, в 2017 году в России побит рекорд советских времен, когда в стране в 1978 году было собрано 127 млн. т зерна. Российский рекорд по сбору зерна был поставлен в 2016 году, когда был достигнут показатель в размере 120,7 млн. т.

Согласно данных Россельхознадзора, качество российского зерна улучшилось по сравнению с прошлым годом, в частности увеличилась доля продовольственной пщеницы 3 класса.

Судя по темпам экспортных поставок, отечественный экспорт пшеницы может увеличится в этом году до 35,5 млн. тонн на общую сумму до 7 млрд. долларов. В прошлом сельскохозяйственном году за границу было продано 27 млн. тонн пшеницы.

В стране постепенно растёт переработка зерна, как первичная (комбикорма), так и глубокая (лизин, глютен, крахмал, сиропы). Сейчас в России одновременно ведётся строительство нескольких крупных заводов по переработке зерна.

https://www.zol.ru/n/2b66b

сельское хозяйство , растениеводство , статистика
  • Akimich Akimich
    11.01.1817:26:27

    В этом, скорее всего, меньше будет, снега нет (даже на Алтае много меньше, чем обычно), а в Европейской части до +10… Как бы озимые не померзли…

    #995604
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      11.01.1817:34:17

      Ну, естественно, невозможно каждый год ставить рекорды. Это ведь всё-таки природа.

      Но пока качество озимых в целом по стране удовлетворительное. А зима ещё длинная.

      #995610
      • Нет аватара Киргуев Эдуард
        11.01.1819:02:46

        Вообще зависимость урожая от погоды стала намного меньше, как мне кажется. В прошедшем сезоне ведь тоже были такие тревоги по поводу непогоды. И небезосновательные были тревоги. А урожай снова рекордный! Агротехнологии идут вперед, да и пашня становится больше.

        Теперь дело за «малым» — бурным ростом ВНУТРЕННЕГО потребления зерна. Мало у гас еще комбикормов производят, премиксов и т. п.

        #995641
    • Владислав Болдов
      11.01.1822:35:33

      Не говори гоп, ещё два месяца впереди.

      #995732
  • Наталья Аникина
    11.01.1819:13:43

    в 2017 году в России побит рекорд советских времен
    А под советским рекордом имеется в виду РСФСР или весь Союз?

    Отредактировано: Наталья Аникина~19:13 11.01.18
    #995651
    • Нет аватара treins
      11.01.1819:18:55

      РСФСР, хотя было бы куда девать, то и рекорд СССР побить можно было.

      РСФСР максимум собирал 127 млн тонн, при урожайности 17ц/га. В Канаде урожайность 35 ц/ га сейчас, вполне больше 200 млн тонн собрать можно.

      Отредактировано: treins~19:20 11.01.18
      #995655
      • Макс Южный
        11.01.1822:19:31

        Путин уже заявил, что надо будет решать, что делать с лишним зерном. Наверное, надо больше заниматься переработкой на топливо, больше скота им кормить, оказывать больше помощи голодающим во всем мире. А ещё вернее заменять посевы зерновые на иные культуры.

        #995724
        • pallman pallman
          11.01.1823:14:10

          Например, на соевые. Цена которых выше намного.

          #995753
        • Alex63 Alex63
          12.01.1802:02:06

          Уж лучше тогда излишки раздавать бесплатно малоимущим, а если и они не все смогут взять, то на Донбасс.

          #995799
        • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
          12.01.1805:35:43

          У нас как раз сейчас вовсю растёт животноводство. Нужно снижать цены на комбикорма, а для этого выпускать их больше -- вот и излишек зерна уйдёт.

          #995819
  • Нет аватара burovik
    11.01.1819:36:44

    Прошлый год сразу несколько рекордов по сбору зерновых (кроме валового)

    Впервые в истории России собрано 85,8 млн тонн пшеницы в чистом весе, что на 17,1% больше, чем в 2016 году (73,3 млн. тонн) и на 50,4% больше производства в среднем за 5 лет (средняя за 5 лет — 56,5 млн тонн).

    По итогам года собрано рекордное количество гречихи — 1,5 млн тонн (2016 г. — 1,2 млн тонн).

    Среди достижений растениеводства в 2017 году следует отметить производство маслосемян сои, валовой сбор которой составляет 3,6 млн тонн что в 5 раз больше производства в 1990 году, в 1,6 раза выше показателя в среднем за 5 лет (2,3 млн тонн) и на 14,1% больше, чем в 2016 году (3,1 млн тонн).

    Собран рекордный валовой сбор рапса — 1,5 млн тонн в чистом весе, что в 7 раз больше производства в 1990 году, на 34,9% выше показателя в среднем за 5 лет (1,1 млн тонн) и на 50,5% больше, чем в 2016 году (998,9 тыс. тонн).

    И я думаю, новые достижения еще впереди.

    #995667
    • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
      12.01.1805:36:55

      С рапсом всё сложнее -- он сильно истощает почву, так что его надо растить только на удобряемых участках.

      #995820
  • Юрий Липатов
    11.01.1821:33:01

    Сравним с советским временем, когда СССР импортировал в больших количествах зерно. Мясо, колбасы, куры, сосиски не говоря про копченые колбасы продавались только в Москве и нескольких крупных городах. Люди ездили отовариваться в Москву в частности из Тулы. Что произошло что так все изменилось? Я уж не пишу про обувь и одежду. Я прожил 36 лет при СССР.

    Отредактировано: Юрий Липатов~21:56 11.01.18
    #995707
    • Макс Южный
      11.01.1822:25:29

      Потебление мяса в РФ едва добралось до уровня голодного 1990-го года: 75 кг на душу населения в год.

      #995729
      • Alex63 Alex63
        12.01.1802:03:15

        Однако тогда за мясом были очереди, а сейчас вон курятину, любой бомж может себе позволить.

        #995801
      • SergeySeverny SergeySeverny
        12.01.1804:57:33

        мяса на прилавках завались!!! мне оно не надо! наелся! всё больше хочется морепродуктов, фруктов, овощей… хотя каждые выходные на даче шашлыки жарим

        #995813
      • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
        12.01.1805:39:47

        В СССР было очень несбалансированное питание. Овощей и рыбы ели очень мало, зато набивали брюхо хлебом и колбасой. Стереотипный советский зимний ужин не слишком продвинутого обывателя -- жареная колбаса с макаронами, потому что докторскую колбасу, хоть и со скрипом, купить было можно, а вот, например, свежих помидоров зимой просто не было -- тепличный фонд был мизерный и вся его продукция исчезала в спецраспределителях. Оттого и такие

        #995821
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      11.01.1822:29:25

      Главная причина — неэффективность советской экономики того времени. Разгромив крестьянство в конце 20-начале 30-х годов, Советская власть так и не смогла создать эффективное сельское хозяйство. Колхозы и совхозы были в основном бедные, зарплата низкая (а где-то только палочки), колхозники не видели никакой материальной заинтересованности в своём труде. Да вы и сами это наверное знаете. Народ бежал из деревень в города. Принудиловка до добра не доводит.

      Зерна собирали недостаточно, то густо, то пусто, урожайность сильно скакала по годам. Большая часть пшеницы была фуражного качества и шла на приготовление кормов для скота (в основном коров), Хронически не хватало продовольственной пшеницы, её приходилось закупать для выпечки хлеба. Зерно хранилось плохо. Урожайность низкая. Целину распахали внаглую, не учитывая ветровую эрозию почв, и погубили североказахстанские земли.

      По мясу тоже была невесёлая цепочка. Крупного рогатого скота вроде много было, но это было молочное животноводство. Да и кормили коров тоже плохо. Коровы тощие, голодные, в грязи (я тоже долго жил при СССР, видел).

      Мясное животноводство было слабое. Вроде племхозов много, а мяса давали они мало. Много мяса пропадало.

      А сейчас крестьянин делает то, что ему выгодно. Выгодно пшеницу сеять, сеет, ферму небольшую открыть — открывай. Никто не диктует, когда тебе сеять и когда убирать. И платят за зерно звонкой монетой. Государство дотирует открытие ферм и заводов, даёт кредиты, организовывает экспорт, даёт землю по льготным ценам. Вот и развернулся русский крестьянин на воле.

      Как раньше лозунг был «Земля и воля».     Русскому человеку много не надо в принципе. Лишь бы ему не мешали. А лучше и помогали.

      #995731
      • Юрий Липатов
        11.01.1822:36:33

        Я то все это представляю и знаю. Дважды в жизни стоял в огромных очередях за хлебом в 60-х при Хрущёве за суррогатом и в перестройку по батону в одни руки. Молоко давали по 3 литра стоял часами для детей. Через три часа все это быстро заканчивались. В городе Муром куда попал в конце 70-х по распределению из Москвы в магазинах было шаром покати одна водка местного производства и пакетики травы хмели-сунели и все. Спасали столовые при оборонных заводах. Пиво раз пригнали туда забродившее, мутное — народ расхватал. Вот и причины развала СССР.

        Отредактировано: Юрий Липатов~22:38 11.01.18
        #995733
      • Нет аватара commandor
        11.01.1822:45:04

        не подскажете, как при разгромленном крестьянстве в 20-30-х было возможно вести четыре года большую войну в 40-ковых, да еще и на своей территории, и при этом победить? вы эти антисоветские агитки бросьте, голову используйте шире, она не только для того чтобы в нее есть и шапку носить.

        #995736
        • Юрий Липатов
          11.01.1822:49:47

          Нас не считали за людей. А вы знаете одну страну в мире, которая нас спасла буквально от голода в перестройку? Ножки Буша не помните? Ещё помогли белорусы, которые торговали на рынках молочными белорусскими продуктами. И все. Никому мы были не нужны. Всю жизнь работал на оборонку.

          Отредактировано: Юрий Липатов~22:51 11.01.18
          #995737
          • Нет аватара Grave
            12.01.1800:48:46

            Не знаю может вас ножки «буша» спасли, а нашу семью спасли в лихие 90 бабушка с дедушкой жившие в деревне, не было бы их точно бы голодали, причем в семье все работали я ребенком был, но запомнил правление ЕБНа хорошо.

            Отредактировано: Grave~00:50 12.01.18
            #995781
            • Alex63 Alex63
              12.01.1802:05:43

              И про гуманитарную помощь в начале 90-х, сразу забыли, да?

              #995802
              • Нет аватара Grave
                12.01.1802:25:56

                Начнем с того что те кто эту гуманитарную помощь поставлял и развалили страну, а закончим тем что конкретно мы ее не получали, еще раз страна выживала своим придомовым хозяйством, у меня родители до сих пор по привычке сажают весь спектр овощей, хотя в этом и нет необходимости, разве что знаешь что ешь натуральное.

                #995804
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          11.01.1822:54:51

          как при разгромленном крестьянстве в 20-30-х было возможно вести четыре года большую войну в 40-ковых, да еще и на своей территории, и при этом победить?

          А вас это удивляет? Русский человек всегда отличает, где власть, а где Родина.

          У нас на своей территории хорошо получается. Надо было бы 20 лет, воевали бы 20 лет, и всё равно победили бы.

          #995740
        • pallman pallman
          11.01.1823:40:07

          А вы не грубите тут. Во время войны люди ели гнилую картошку (отец рассказывал), в блокадном Ленинграде 50 грамм черного хлеба с отрубями.

          К моменту окончания военных действий с Японией (сентябрь 1945 г.) в состоянии войны со странами фашистского блока находилось 56 государств. И от всех шла помощь. Кто-то продуктами помогал, кто-то техникой. Лошади, шерсть, одежда, оружие…

          Помощь от союзников шла не только по программе ленд-лиза. В США, в частности, был создан «Комитет помощи русским в войне» (Russia War Relief), который за время войны собрал и отправил в СССР товаров на сумму более полутора миллиардов долларов. В Англии подобный комитет возглавляла Клементина Черчилль, жена премьер министра.

          Мы бы не смогли победить в этой войне без помощи союзников. Почитайте сколько Монголия нам всего поставила. Даже Австралия далекая и та помогала.

          #995763
          • Alex63 Alex63
            12.01.1802:06:42

            Мы бы не смогли победить в этой войне без помощи союзников.

            Неправда. Смогли бы. Но досталось это большей бы ценой.

            #995803
  • Юрий Липатов
    11.01.1823:05:39

    Из периода СССР надо отдать должное Сталину. В те времена не жил, но тот задел, который был сделан видел. Дальше пошло все по наклонной.

    #995748
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      11.01.1823:12:59

      Согласен. Но и он не всё мог.

      #995752
    • Нет аватара treins
      12.01.1802:31:08

      Может как раз плоды Сталина сказались позже?

      Особенно бестолковая коллективизация.

      Все заслуги экономический Сталина-это заслуга Рыкова, он по сути рулил экономикой, но его расстреляли и пошло поехало маразм за маразмом.

      Отредактировано: treins~02:32 12.01.18
      #995806
  • Джон Джонович Джон Джонович
    12.01.1801:12:15

    Пардон ,но с 1990 г рост сбора зерновых в мире примерно 30% в среднем,а в РФ только только перекрыли урожай РСФСР,Не это хорошо конечно что хоть такой рост,(да-да,я знаю, лихие 90-е всё мешают в 2018 году)но такие темпы роста на фоне общемировых называются стагнацией.И да, тезис о «только только начали» отвергаю,мы не вчера высадились на побережье.Где экономические чудеса?выборы отобрали,свободу слова ограничили,оппозицию давят-т.е. какие то жертвы гражданским обществом принесены. Вопрос -в угоду чему?В угоду росту 3% за 30 лет?

    Отредактировано: Джон Джонович~01:14 12.01.18
    #995791
    • Нет аватара Cinik
      12.01.1803:06:58

      Численность населения Земли в 1990 году 5266 млн. чел. Сейчас — 7576 млн. чел. Рост на 43%. Если за это же время мировой сбор зерновых вырос всего на 30%, это значит, на Земле наступает голод.

      Население РФ за это время практически не изменилось. Обеспеченность продовольствием на душу существенно выросла, что очевидно без всяких статистических выкладок всякому, заставшему 1990 год в сознательном возрасте.

      Что касается экономических чудес, то чудо заключается уже в том, что вам, меньшинству, у которого большинство «отобрало» выборы, не удалось окончательно загубить Россию.

      И в чём жертвы «гражданского общества»? В административных арестах Навального? В том, что с десяток его школяров ночь просидели в полицейском автобусе? Павленский, между тем, почему-то во французской тюрьме сидит, а не в российской. В угоду чему он там сидит?

      Отредактировано: Cinik~03:15 12.01.18
      #995811
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