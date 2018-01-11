Урожай зерновых в 2017 году составил 134,1 млн. тонн

Министерство сельского хозяйства подвело окончательные итоги уборочной страды в стране за 2017 год.

Сбор зерна в чистом весе в России в 2017 году вырос на 11,2% по сравнению с показателем 2016 и достиг 134,1 млн. тонн в чистом весе.

Ранее Минсельхоз давал прогноз по урожаю зерна в России в объеме не менее 130,5 млн. т в чистом весе. Объем российского урожая зерна в бункерном весе, по данным на середину декабря 2017 года, составил 140 млн. т.

Таким образом, в 2017 году в России побит рекорд советских времен, когда в стране в 1978 году было собрано 127 млн. т зерна. Российский рекорд по сбору зерна был поставлен в 2016 году, когда был достигнут показатель в размере 120,7 млн. т.

Согласно данных Россельхознадзора, качество российского зерна улучшилось по сравнению с прошлым годом, в частности увеличилась доля продовольственной пщеницы 3 класса.

Судя по темпам экспортных поставок, отечественный экспорт пшеницы может увеличится в этом году до 35,5 млн. тонн на общую сумму до 7 млрд. долларов. В прошлом сельскохозяйственном году за границу было продано 27 млн. тонн пшеницы.

В стране постепенно растёт переработка зерна, как первичная (комбикорма), так и глубокая (лизин, глютен, крахмал, сиропы). Сейчас в России одновременно ведётся строительство нескольких крупных заводов по переработке зерна.