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Армия и Флот

Таманскую дивизию перевооружили на модернизированные танки Т-72Б3

  •  © topwar.ru

В Таманской мотострелковой дивизии завершено перевооружение на модернизированные танки Т-72Б3, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). По данным округа, в четверг на восьми полигонах ЗВО начался отборочный этап конкурса «Танковый биатлон», в котором участвуют более 500 танковых экипажей. «На полигоне „Алабино“ танкисты Таманского мотострелкового соединения впервые применят танки Т-72Б3 новейшей модернизации, перевооружение на которые завершилось в части», — сказали в пресс-службе округа.

2-я Таманская мотострелковая дивизия входит в состав Первой танковой армии (штаб в подмосковной Баковке). В составе армии также: 4-я Кантемировская танковая дивизия, 6-я танковая бригада и 27-я Севастопольская мотострелковая бригада. Ранее ЗВО сообщал об усилении Первой танковой армии десятками модернизированных Т-72Б3.

  •  © bastion-opk.ru

Т-72Б3 — российский основной боевой танк семейства Т-72. В ноябре «Уралвагонзавод» сообщил, что корпорация с опережением графика выполнила контракт на поставку Минобороны РФ модернизированных танков Т-72Б3. «Модернизация затронула все основные боевые системы. Изменения коснулись подвижности, защищенности и огневой мощи. Танк оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, многоканальным прицелом наводчика типа „Сосна“, автоматом сопровождения цели, более совершенной 125-мм пушкой, и боеприпасами повышенного могущества к ним, бортовыми экранами типа „Реликт“ — комплектами дополнительной защиты для ведения боя в городских условиях», — сообщили в УВЗ. В корпорации заявили, что система управления огнем, цифровые средства связи позволяют использовать машину в любое время суток и при любых погодных условиях.

В прошлом ноябре в корпорации «Уралвагонзавод» также сообщили о начале серийного производства нового двигателя для модернизированного Т-72Б3. «Это первый за последние 10 лет танковый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, специально разработанный для установки на модернизируемые и новые серийные танки Т-72БЗ», — сказали тогда в корпорации. По данным УВЗ, новый двигатель существенно повысил подвижность и эксплуатационные характеристики боевых машин, по удельной мощности танк Т-72Б3 превзошел лучшие западные образцы.

http://www.interfax.ru/russia/594999

армия, гособоронзаказ, ЦВО, Т-72Б3, Таманская дивизия
  • oleg repin oleg repin
    12.01.1809:11:32

    Какой моторесурс у нового двигателя в сравнении с предшественником и в сравнении с «лучшими мировыми образцами».А так же сравнение по расходу топлива.Если есть такая информация, пожалуйста напишите, кто имеет компетенцию.Заранее благодарен за ответ.

    #995869
    • Нет аватара zu1
      12.01.1811:31:32

      Какой моторесурс у нового двигателя в сравнении с предшественником и в сравнении с «лучшими мировыми образцами"

      Еще в 2010-11 годах Б-93(так его тогда называли на выставках),он же В-92С2Ф, заявлялся с моторесурсом в 1000 часов.Не форсированный вариант был с 1200 часами.Зато удельная мощность заявлялась 0,78 у форсированного. по сравнению с не форсированным, у которого писалось 0,72.

      Сравнение «с лучшими западными образцами» будет скорее боданием конями в вакууме.Поскольку применение танка в бою-задача с немерянным количеством переменных.И сравнивать какие-то отдельные характеристики бессмысленно.

      В любом случае, даже если за годы доводки моторесурс остался 1000 часов- этого за глаза хватит в условиях современной войны.

      #995907
      • Алексей Скородумов Алексей Скородумов
        12.01.1813:14:06

        В любом случае, даже если за годы доводки моторесурс остался 1000 часов- этого за глаза хватит в условиях современной войны.

        1. Совершенно не факт. Наверняка и в Сирии и на Донбасе есть техника, которая двигается и по более.

        2. Ресурс нужен для обучения и тренировки. Если ресурс маленький, то его будут беречь понижая уровень подготовки экипажей.

        #995937
        • Нет аватара zu1
          12.01.1813:25:41

          Совершенно не факт. Наверняка и в Сирии и на Донбасе есть техника, которая двигается и по более.

          2. Ресурс нужен для обучения и тренировки. Если ресурс маленький, то его будут беречь понижая уровень подготовки экипажей.

          Ну дыааа. Разработчикам военной техники и самим военным то и невдомек, что ресурса техники должно хватать для всего. Куда им озаботиться и обучениями и войной.

          И про техобслуживание в армии то никто и не в курсе можно подумать.

          Повторюсь, не надо параноить там, где хватает профессионалов- от разработчиков до эксплуатантов.

          Отредактировано: zu1~13:26 12.01.18
          #995940
    • shigorin shigorin
      12.01.1812:41:53

      Какой моторесурс у нового двигателя в сравнении с предшественником

      По часам или по жизни? Дело в том, что и предшественник не так прост:

      ©Видео с youtube.com

      (там же где-то и вторая часть была).

      #995932
  • oleg repin oleg repin
    12.01.1813:26:46

    Всё верно. Единственный критерий оценки — боевое применение.

    #995941
  • Артём Переев Артём Переев
    12.01.1814:53:19

    Армата скорее не будет участвовать в боевых действиях лет 20.Конфликты не те пошли,чем примитивней,дешевле и массовей тем лучше для потенциальной стороны конфликта.

    Отредактировано: Артём Переев~14:54 12.01.18
    #995980
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