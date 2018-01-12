Таманскую дивизию перевооружили на модернизированные танки Т-72Б3

В Таманской мотострелковой дивизии завершено перевооружение на модернизированные танки Т-72Б3, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). По данным округа, в четверг на восьми полигонах ЗВО начался отборочный этап конкурса «Танковый биатлон», в котором участвуют более 500 танковых экипажей. «На полигоне „Алабино“ танкисты Таманского мотострелкового соединения впервые применят танки Т-72Б3 новейшей модернизации, перевооружение на которые завершилось в части», — сказали в пресс-службе округа.

2-я Таманская мотострелковая дивизия входит в состав Первой танковой армии (штаб в подмосковной Баковке). В составе армии также: 4-я Кантемировская танковая дивизия, 6-я танковая бригада и 27-я Севастопольская мотострелковая бригада. Ранее ЗВО сообщал об усилении Первой танковой армии десятками модернизированных Т-72Б3.

Т-72Б3 — российский основной боевой танк семейства Т-72. В ноябре «Уралвагонзавод» сообщил, что корпорация с опережением графика выполнила контракт на поставку Минобороны РФ модернизированных танков Т-72Б3. «Модернизация затронула все основные боевые системы. Изменения коснулись подвижности, защищенности и огневой мощи. Танк оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, многоканальным прицелом наводчика типа „Сосна“, автоматом сопровождения цели, более совершенной 125-мм пушкой, и боеприпасами повышенного могущества к ним, бортовыми экранами типа „Реликт“ — комплектами дополнительной защиты для ведения боя в городских условиях», — сообщили в УВЗ. В корпорации заявили, что система управления огнем, цифровые средства связи позволяют использовать машину в любое время суток и при любых погодных условиях.

В прошлом ноябре в корпорации «Уралвагонзавод» также сообщили о начале серийного производства нового двигателя для модернизированного Т-72Б3. «Это первый за последние 10 лет танковый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, специально разработанный для установки на модернизируемые и новые серийные танки Т-72БЗ», — сказали тогда в корпорации. По данным УВЗ, новый двигатель существенно повысил подвижность и эксплуатационные характеристики боевых машин, по удельной мощности танк Т-72Б3 превзошел лучшие западные образцы.