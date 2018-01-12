«Уралмашзавод» отгрузил шагающий экскаватор для ООО «Разрез Восточный»

«Уралмашзавод» (входит в СоюзМаш России) отгрузил шагающий экскаватор для ООО «Разрез Восточный» (Новосибирская область). Машина должна приступить к работе в I квартале 2018 года и будет участвовать в добыче высококачественного антрацита — уникального высокотехнологичного сырья, признанного лучшим сортом каменного угля.

«На Уралмашзаводе имеется производственный и кадровый потенциал для наращивания объема выпуска уникальной и востребованной продукции, что является залогом экономического развития региона и выполнения задач, поставленных губернатором Евгением Куйвашевым в программе „Пятилетка развития“, в частности, по увеличению объема ВРП к 2021 году до 2,6 триллиона рублей», — отметил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области, член Регионального совета Свердловского РО СоюзМаш России Игорь Зеленкин.

Контракт на поставку драглайна ЭШ 11/75 был подписан с управляющей компанией «ВостокУголь» в октябре 2016 года. Экскаватор представляет собой поворотную машину с электромеханическим механизмом шагания и рабочим оборудованием драглайна, длина стрелы — 75 метров, объем ковша — 11 кубических метров. Информационная система позволяет контролировать производительность, энергоемкость, температуру и другие параметры работы.

Первый экскаватор ЭШ 11/75 был изготовлен по заказу компании «Лензолото» в 2002 году. С того времени Уралмашзавод изготовил пять машин данного типа. Последний «шагарь» УЗТМ был отгружен в 2014 году на разрез «Красногорский» компании УК «Южный Кузбасс» (Мечел). ЭШ 20/90С введен в промышленную эксплуатацию и трудится на вскрышных работах старейшего разреза Кемеровской области. В 2018 году начнется монтаж ЭШ-20/90 с заводским номером 58 для ХК «Якутуголь».