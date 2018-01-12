Добавить статью
Транспорт и логистика

В Магнитогорск прибыли новые трамваи

  •  © www.verstov.info

Первые два вагона УКВЗ прибыли в город 8 января.

Как рассказал главный инженер муниципального предприятия Юрий Шенцов, вагоны привезли в Магнитогорск на специальных тягачах-длинномерах. Специалисты Усть-Катавского вагоностроительного завода, которые также прибыли в город металлургов, приступили к сборке трамваев.

До конца января в Магнитогорск прибудут все 15 новых трамвайных вагонов. Все они 623-й серии.

Такие вагоны выпускаются на Усть-Катавском вагоностроительном заводе с 2009 года. Данные модели эксплуатируются не только в 17-ти городах России, но и в Латвии (Даугавпилс), Казахстане (Павлодар) и Украине (Енакиево).

  •  © www.verstov.info
  •  © www.verstov.info
  •  © www.verstov.info
http://www.verstov.info/news/society/68512-ih-ves-gorod-zhdal-v-magnitku-priehali-novye-tramvaynye-vagony.html

Челябинская область, трамваи, УКВЗ
  • Нет аватара Tcheluskin
    12.01.1817:43:21

    Ещё много фото на сайте Вечерний Магнитогорск

    •  © vecherka74.ru

    •  © vecherka74.ru

    •  © vecherka74.ru

    •  © vecherka74.ru

    #996087
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,