Росатомфлот обеспечивает плановые заходы танкеров-газовозов в порт Сабетта

12 января 2018 года атомный ледокол «50 лет Победы» взял под проводку из порта Сабетта арктический танкер-газовоз «Борис Вилькицкий». В сопровождении ледокола Росатомфлота судно проследует в западном направлении.

«Работа с газовозами становится привычной задачей для судов Росатомфлота», — говорит начальник оперативного отдела флота — начальник штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян.

«С декабря заходы танкеров-газовозов в порт Сабетта стали регулярными. График работы расписан на два месяца вперёд».

После завершения проводки «Бориса Вилькицкого» атомный ледокол Росатомфлота проведёт в порт Сабетта танкер-газовоз «Эдуард Толль», четвеётое судно типа «YAMALMAX», построенное для транспортировки сжиженного природного газа.

Проводку в порт Сабетта и в обратном направлении обеспечивает атомоход «50 лет Победы».

Постановкой судов к морскому причалу занимаются буксиры портового флота ФГУП «Атомфлот» — ледокольный буксир «Юрибей» и буксир ледового класса «Тамбей».

Заход первого танкера-газовоза в порт Сабетта состоялся в марте 2017 года: атомоходы «Вайгач» и «50 лет Победы» обеспечили проводку судна «Кристоф де Маржери».

В настоящее время в акватории Северного морского пути работают три атомных ледокола Росатомфлота.

Атомоход «Вайгач» задействован в проводке танкеров к мысу Каменный.

Атомный ледокол «Таймыр» продолжает работы по проводке, постановке и отводу балкеров, занимающихся вывозом угля с портопункта «Чайка», а также обновлением канала в реке Енисей для судов «Норильского никеля».

Атомный ледокол «Ямал» проходит плановый доковый ремонт на базе ФГУП «Атомфлот».