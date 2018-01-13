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Судостроение и судоходство

Росатомфлот обеспечивает плановые заходы танкеров-газовозов в порт Сабетта

  •  © ic.pics.livejournal.com

12 января 2018 года атомный ледокол «50 лет Победы» взял под проводку из порта Сабетта арктический танкер-газовоз «Борис Вилькицкий». В сопровождении ледокола Росатомфлота судно проследует в западном направлении.

«Работа с газовозами становится привычной задачей для судов Росатомфлота», — говорит начальник оперативного отдела флота — начальник штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян.

«С декабря заходы танкеров-газовозов в порт Сабетта стали регулярными. График работы расписан на два месяца вперёд».

После завершения проводки «Бориса Вилькицкого» атомный ледокол Росатомфлота проведёт в порт Сабетта танкер-газовоз «Эдуард Толль», четвеётое судно типа «YAMALMAX», построенное для транспортировки сжиженного природного газа.

Проводку в порт Сабетта и в обратном направлении обеспечивает атомоход «50 лет Победы».

Постановкой судов к морскому причалу занимаются буксиры портового флота ФГУП «Атомфлот» — ледокольный буксир «Юрибей» и буксир ледового класса «Тамбей».

Заход первого танкера-газовоза в порт Сабетта состоялся в марте 2017 года: атомоходы «Вайгач» и «50 лет Победы» обеспечили проводку судна «Кристоф де Маржери».

В настоящее время в акватории Северного морского пути работают три атомных ледокола Росатомфлота.

Атомоход «Вайгач» задействован в проводке танкеров к мысу Каменный.

Атомный ледокол «Таймыр» продолжает работы по проводке, постановке и отводу балкеров, занимающихся вывозом угля с портопункта «Чайка», а также обновлением канала в реке Енисей для судов «Норильского никеля».

Атомный ледокол «Ямал» проходит плановый доковый ремонт на базе ФГУП «Атомфлот».

http://atominfo.ru/newsr/y0424.htm

Сабетта, СПГ, Росатомфлот
  • Нет аватара zspe
    13.01.1811:15:29

    Интересно было бы посмотреть цифры по затратам на транспортировку оттуда с учетом стоимости работы атомных ледоколов.

    #996295
    • Нет аватара 0SD0S
      13.01.1811:41:25

      Атомоходы обеспечивают проводку только на участке морского канала в Обской губе и подходов к нему. Далее суда следуют самостоятельно.

      Газовоз «Эдуард Толль» проследовал с востока (из Находки в Сабетту) через почти весь Севморпуть самостоятельно со средней скоростью свыше пяти узлов. При этом в Восточно-сибирском море, море Лаптевых и на северо-востоке Карского по пути следования толщина льда составляла 120 см. Рекомендации следования во льдах обеспечивал центр «Север» ААНИИ

      #996303
      • Нет аватара zspe
        13.01.1816:18:39

        Вы как будто оправдываетесь    

        Но если говорить серьезно, они же там есть. И привязаны к необходимости там дежурить, а не в другом месте работать. Значит их надо целиком суммировать в стоимости транспортировки, вне зависимости от того, что они применительно к конкретному газовозу раскололи только одну льдину, а не 100500.

        Отредактировано: zspe~16:20 13.01.18
        #996388
        • Нет аватара 0SD0S
          13.01.1816:48:47

          Естественно, стоимость аренды ледоколов учитывается в общей стоимости. Но в данном конкретном случае атомоходы обеспечивают безопасность прохождения судами лимитирующего участка трассы, их участие оправдано и необходимо.

          Газовозов через пару лет будет уже не четыре, а пятнадцать. Плюс танкеры, вывозящие нефть из Нового порта. Плюс суда вывозящие уголь с месторождения близ о. Диксон. Плюс необходимость поддержки канала в Енисее для судов Норникеля.

          Атомоходов будет не хватать, использовать их будет нужно только на действительно лимитирующих участках.

          #996395
          • Нет аватара zspe
            13.01.1816:58:59

            Так сколько стоит то? Вернемся к первому вопросу.

            #996397
  • obormot obormot
    13.01.1815:47:15

    Недавно была информация, что уже состоялись 4 отгрузки — обработаны 4 газовоза.

    #996374
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