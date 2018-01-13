Добавить статью
Армия и Флот

Россия в 2017 году продала оружие более чем на $14 млрд

Россия в 2017 году экспортировала вооружение на сумму свыше $14 млрд, сообщил «Интерфаксу» в субботу российский источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

  •  © www.interfax.ru

«На экспорт в прошлом году поставлено вооружение и военная техника на сумму более $14 млрд», — сказал собеседник агентства.

В конце декабря помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин заявил, что, несмотря на западные санкции, в 2017 год у России появились новые партнеры — «страны, которые ранее никогда не обращались к России за вооружением».

В конце августа глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $47-50 млрд.

http://www.interfax.ru/russia/595260

экспорт, статистика, вооружения, оружие
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,