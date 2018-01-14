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Горизонты атома. Сила ветра

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/lbd5MeMdFoM

Росатом выходит на новый рынок ветрогенерации. Уже утвержденные инвестиционные планы госкорпорации на сооружение ветроустановок в России превышают сумму в 120 млрд рублей. В ближайшие годы Росатом намерен построить три крупных ветропарка: один в Адыгее и два в Краснодарском крае.

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/742219/cid/1/

Росатом, ветропарки
  • Нет аватара termometrix
    14.01.1820:58:33

    + Интересная инициатива!

    #996741
    • Нет аватара Don
      14.01.1821:10:58

      Это не инициатива, а серьёзная диверсификация, как в плане генерации, так и в плане деятельности Росатома.

      Вроде бы, осталось договориться об организации производства лопастей, и локализация будет близка к 100%.

      И это при отсутствии каких-либо «зелёных тарифов» типа как у соседей.

      #996744
  • Vadim Orlov
    14.01.1821:10:14

    Зачем ставить ветропарки там, куда дешевле провести ЛЭП, при том, что стоимость электроэнергии ветряков значительно выше, чем от традиционных источников?

    Почему не ставить ветряки в труднодоступных районах, где нет иной альтернативы?

    #996743
    • Нет аватара Don
      14.01.1821:26:48

      В России альтэнергетика развивается в первую очередь именно в труднодоступных районах, которые зачастую даже не присоединены к Единой Энергосистеме.

      Это не значит, что не ВЭС и СЭС не нужно строить в остальных регионах. Просто нужно соблюдать баланс с традиционными источниками.

      Что касается строительства ЛЭП, Вы явно не знаете, что стоимость ЛЭП-330/500/750 соизмерима со стоимостью новых атомных блоков.

      Пример Запорожская АЭС, на которой уже после развала СССР ввели в строй 6-й блок, а вот линию по выдаче мощности не асилили. Ёё достраивают уже четверть века, в последнее время на внешние займы, стоимость уже где-то в районе $1 млрд, и всё это за линию где-то в 350 км. А пока ЗАЭС может одновременно выдавать в сеть только 5 ГВт из 6. Это был пример.

      #996746
    • Нет аватара vlad_i_slav
      14.01.1821:52:11

      ветропарки (не отдельные ветряки) целесообразно ставить исходя из розы ветров. Там, где высокий потенциал воздушных масс. Труднодоступность района здесь ни при чем.

      Отредактировано: vlad_i_slav~22:00 14.01.18
      #996749
    • Крым Наш
      14.01.1822:10:23

      В труднодоступных районах актуальнее небольшие энергетические станции, которые выпускаются у нас и внедряются на объектах нефтедобычи и подобных единичных и труднодоступных объектах. Эти станции имеют несколько ветроустановок комбинированного роторного типа и несколько солнечных панелей, которые могут ориентироваться на солнце, а в случае большого ветра складываться. И это не будущее. Это настоящее. Постоянно вижу такие станции на объектах Роснефти.

      #996755
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      14.01.1823:00:36

      Стоимость электричества от ветропарков это очень спекулятивный параметр, который зависит главным образом от срока окупаемости проекта − если инвесторы желают отбиться за 7-8 лет и дальше получать прибыль, это дорого; если этим занимается корпорация, которая может позволить себе горизонт в 20 лет (а Росатом строит АЭС и с более дальними сроками окупаемости), то цена вполне конкурентная. Уже сегодня. А главное − ветропарки продолжают дешеветь, в отличие от АЭС и ТЭС, которые постоянно обкладывают всё новыми требованиями к безопасности и экологии выбросов. Негативные же эффекты от нестабильной выработки, во-первых, начнут проявляться только с ростом доли этой энергии в общем производстве, а нам до этого очень далеко; во-вторых, эти эффекты сглаживаются географией, а по географии наша единая энергосистема даже больше, чем вся Европа.

      #996772
    • Нет аватара FeniksHoly
      14.01.1823:50:08

      альтернативка не существует без подключения к единой энергосистеме. автономная альтернативка — с системами накопления энергии в том или ином виде это вообще адски дорого и нафиг оно не упало — дешевле соляру жечь или газ если есть.

      автономки(альтернативки)делают там где малое энергопотребление — то есть восновном бытовые нужды.

      #996795
    • rvk rvk
      15.01.1803:16:14

      И еще надо понимать, почему именно Краснодарский край (Адыгея внутри)? Потому что КК энергодефицитен. А почему? Потому что традиционные электростанции там, по разным причинам не эффективны. ЛЭП итак ведут, но это во-первых конечно не так дешево (45 млрд), во-вторых, передача энергии это всегда потери.

      Поэтому Росатом и выбрал Кубань для старта этого проекта, как регион нуждающийся в собственных энергогенерирующих мощностях, при этом не обладающий ни залежами угля, газа, нефти, ни крупными реками для ГЭС. И АЭС там строить никто не будет, когда рядом есть Ростовская АЭС.

      #996839
  • map tesla map tesla
    14.01.1823:33:51

    Жаль что Росатом не занялся приливными электростанциями.

    ПМСМ направление более преспективное (хотя они и не пересекаются по местам применения).

    #996789
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