Горизонты атома. Сила ветра

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Росатом выходит на новый рынок ветрогенерации. Уже утвержденные инвестиционные планы госкорпорации на сооружение ветроустановок в России превышают сумму в 120 млрд рублей. В ближайшие годы Росатом намерен построить три крупных ветропарка: один в Адыгее и два в Краснодарском крае.