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Фотофакты

Строительство патрульного корабля проекта 22160 «Дмитрий Рогачёв»

Строительство патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» проекта 22160. Корабль заложен 25.07.2014 года на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» в Республике Татарстан.

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https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Kie44U7ZxBE

Зеленодольский судостроительный завод, патрульный корабль, 22160, Татарстан
  • WladVik WladVik
    14.01.1822:07:59

    Если правильно понял, то на Сипягине серия пока заканчивается?

    #996753
    • Katamaran Katamaran
      14.01.1822:09:43

      даст бог

      #996754
      • A_SEVER A_SEVER
        14.01.1823:13:21

        Интересная форма мазохизма — не любить проект, но регулярно публиковать посты с фотографиями строящихся кораблей, причём даже самого плохого качества.

        #996779
        • Katamaran Katamaran
          15.01.1800:40:22

          Интересная форма мазохизма
          Ну, от чего же? Сам процесс я очень люблю. Вот, только результатом, думаю, окажусь недовольным.

          #996808
  • Нет аватара Andy6012
    14.01.1823:28:05

    Мдяяя. 3,5 года. Доооолго!

    #996787
  • Нет аватара malikszh
    15.01.1805:12:08

    Сглазили Завода медленно строит, куча зазов ((

    #996849
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