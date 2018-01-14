— Фотофакты Строительство патрульного корабля проекта 22160 «Дмитрий Рогачёв» Строительство патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» проекта 22160. Корабль заложен 25.07.2014 года на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» в Республике Татарстан. © www.youtube.com © www.youtube.com © www.youtube.com © www.youtube.com © www.youtube.com © www.youtube.com https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Kie44U7ZxBE Katamaran 14.01.201819:43 6 Зеленодольский судостроительный завод, патрульный корабль, 22160, Татарстан
14.01.1822:07:59
14.01.1822:09:43
14.01.1823:13:21
15.01.1800:40:22 Ну, от чего же? Сам процесс я очень люблю. Вот, только результатом, думаю, окажусь недовольным.
14.01.1823:28:05
15.01.1805:12:08