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Авиация

«ОДК-Сатурн» осваивает производство ремкомплектов для украинских авиадвигателей

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Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» осваивает производство ремонтных комплектов для используемых в России украинских авиадвигателей, заявил журналистам в четверг замминистра обороны России, приехавший на завод на совещание. Нас очень интересует изготовление групповых ремонтных комплектов для авиадвигателей украинского производства, которое также осваивается, в частности, здесь на рыбинском заводе. Сегодня мы посмотрим ход проведения данных работ и сроки поставки групповых ремонтных комплектов уже на заводы-финалисты", — сказал он. «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединённую двигателестроительную корпорацию») специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации и флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, силовых установок морского назначения.

«ОДК-Сатурн» выпускает двигатели SaM146 (совместно с компанией Safran Aircraft Engines) для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, двигатели Д-30КП для транспортной авиации, малоразмерные ГТД и так далее.

С 2014 по 2017 годы на мощностях «Сатурна» велись опытно-конструкторские работы по трём морским силовым установкам «М90ФР» (мощностью 27500 лошадиных сил), «Агрегат-ДКВП» (мощностью 10000 лошадиных сил) и «М70ФРУ-Р», которые обеспечат России независимость от импорта двигателей с Украины.

https://ria.ru/economy/20180111/1512430229.html

авиация, армия, гособоронзаказ, авиадвигатели, "ОДК-Сатурн", ремкомплект, импортозамещение
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    15.01.1813:02:00

    Пока что этот вопрос очень актуален.

    На сегодня эксплуатируется множество техники с двигателями, произведенными на Украине. Очень много. И конечно они требуют профилактики и ремонта.

    Это верное и правильное решение.

    Но.

    Пройдут годы. Когда украинские двигатели выработают свой ресурс, правда это не так скоро произойдет. И тогда не останется в России двигателей, произведенных на Украине, а следовательно не будут нужны и запчасти.

    Но это все-таки не так скоро произойдет.

    А пока нужно работать над собственными разработками и двигателями. Чтобы они были лучше, экономичней, эффективней и надежней. Это перспективная задача, но работать над ней нужно еще вчера.

    Это наша гарантия будущего, гарантия нашей экономики…

    Отредактировано: Vladimir Smolnikov~13:02 15.01.18
    #996901
  • box320 box320
    15.01.1813:37:40

    Ремонт авиатехники: как старой-советской, так и новой-российской — это ещё и огромный международный рынок, за счет которого украинский «Мотор Сич» до сих пор держится на плаву. Давно пора пнуть «Мотор Сич» из этой ниши — за «А» логично следует «Б»…

    Новости однозначно плюс. Добавьте тег «Импортозамещение».

    #996908
    • Нет аватара Ил-2
      15.01.1813:42:00

      Добавил

      #996910
    • Нет аватара adlik
      15.01.1816:30:54

      «Мотор Сич» до сих пор поставляет приличное количество вертолетных двигателей в Россию, в 2015 — более 250 двигателей.

      Сергей Чемезов: — «Для нужд Минобороны мы все закрываем сами: новый двигатель ВК-2500 производится серийно на заводе „Климов“ в Санкт-Петербурге. Что касается вертолетов гражданского назначения и тех, что идут на экспорт, мы пока покупаем их на Украине, но постепенно будем наращивать производство».

      Отредактировано: adlik~16:31 15.01.18
      #996982
  • Sergio Buk Sergio Buk
    15.01.1818:14:39

    В общем «Остаточно прощевай» Зоря — Машпроект.

    #997020
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