«ОДК-Сатурн» осваивает производство ремкомплектов для украинских авиадвигателей

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» осваивает производство ремонтных комплектов для используемых в России украинских авиадвигателей, заявил журналистам в четверг замминистра обороны России, приехавший на завод на совещание. Нас очень интересует изготовление групповых ремонтных комплектов для авиадвигателей украинского производства, которое также осваивается, в частности, здесь на рыбинском заводе. Сегодня мы посмотрим ход проведения данных работ и сроки поставки групповых ремонтных комплектов уже на заводы-финалисты", — сказал он. «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединённую двигателестроительную корпорацию») специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации и флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, силовых установок морского назначения.

«ОДК-Сатурн» выпускает двигатели SaM146 (совместно с компанией Safran Aircraft Engines) для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, двигатели Д-30КП для транспортной авиации, малоразмерные ГТД и так далее.

С 2014 по 2017 годы на мощностях «Сатурна» велись опытно-конструкторские работы по трём морским силовым установкам «М90ФР» (мощностью 27500 лошадиных сил), «Агрегат-ДКВП» (мощностью 10000 лошадиных сил) и «М70ФРУ-Р», которые обеспечат России независимость от импорта двигателей с Украины.