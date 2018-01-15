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Транспорт и логистика

РЖД закупили в 2017 году 459 локомотивов на 58,5 млрд рублей

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ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) направило в 2017 г. на приобретение локомотивов 58,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Всего закуплено 459 локомотива, из них 220 электровозов и 239 тепловозов.

Наибольшее количество поставлено в локомотивные депо Кандалакша (51 грузовой электровоз 2ЭС5К и 3ЭС5К), Чита (45 грузовых электровозов 2ЭС5К и 3ЭС5К), Ершов (49 грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ), Челябинск (32 грузовых электровоза 2ЭС6), Кинель (27 грузовых электровозов 2ТЭ25КМ), Санкт- Петербург — Финляндский (37 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ).

Годом ранее РЖД закупили 493 локомотива на 67,9 млрд рублей. Всего в парке РЖД в настоящее время более 20 тыс. локомотивов.

http://tass.ru/ekonomika/4873974

Транспорт, статистика, РЖД, 2ЭС5К, 3ЭС5К, 2ТЭ25КМ, ТЭМ18ДМ, 2ЭС6
  • von_gobelen von_gobelen
    15.01.1818:23:09

    Несколько лет веду статистику по ПС на территории России.

    Данные беру с сайта trainpix.org

    Конечно, в данных есть определённый временной лаг.

    Серия / Списано (куплено) / Всего

    ВЛ60 / 69 / 104

    М62 / 27 / 599

    2ТЭ10 В / 53 / 106

    ТЭ10М / 20 / 1314

    ТЭ10У / 4 / 414

    ТЭ116 / 15 / 757

    ТЭ25 / (87) / 329

    ЭС10 / (8) / 148

    ЭС4К / (4) / 189

    ЭС5К / (99) / 1175

    ЭС6 / (91) / 734

    ВЛ10 / 48 / 1813

    ВЛ11 / 2 / 969

    ВЛ80 / 83 / 3151

    ЧМЭ 3 / 61 / 3026

    ЧС2 / 113 / 292

    ЧС4 / 51 / 203

    #997022
    • Нет аватара vlad_i_slav
      16.01.1801:22:34

      На ЗапСибЖД ходили и ходят 2ТЭ10М и 2М62. Т. е. 2-х секционные. Не только односекционные.

      #997170
    • Роман . Роман .
      16.01.1804:57:40

      По какой причине списывают ЭС при живых ВЛ?

      #997196
  • mashinist mashinist
    15.01.1820:00:16

    20000 всего за год поступает ~500 это надо 40 лет чтобы весь парк обновить… не маленькие ли партии?

    #997052
    • Нет аватара Tula
      15.01.1820:13:12

      Ну, его весь сразу обновлять не надо. Срок службы локомотива 30 лет и более. Вот снижение объемов закупок — это не очень хорошо.

      #997061
      • von_gobelen von_gobelen
        15.01.1822:16:53

        Если точнее, то 30 лет установлено РЖД, после чего должен проводиться КР. Тогда срок электровозов может продлеваться до 50 лет, а тепловозов до 40.

        При этом ещё есть ограничения, которые накладывает Ростехнадзор.

        С этим вопросом я разобраться не с мог. Для каждой серии свои ограничения, а найти их толком не получается.

        Например для ВЛ60 — срок установлен в 50 лет.

        #997112
    • Нет аватара nabludatel71
      15.01.1823:19:38

      А я поддержу mashinist. 450 локомотивов в год — это более-менее ничего, но с учётом провала в закупках в 90-е и первой половине нулевых (на дне было по 20-30 локомотивов год), сейчас хорошо бы обновляться интенсивнее. Да, можно и 40-50 лет локомотив использовать, и это не предел, наверное, но локомотивы 2010-х и локомотивы 1960-х, согласитесь, отличаются эффективностью и другими важными параметрами. Причём маневровые тепловозы — это ладно, но когда на большие расстояния грузовые и пассажирские составы возят «дедушки» — уже не очень хорошо.

      #997136
      • von_gobelen von_gobelen
        15.01.1823:46:57

        Причём маневровые тепловозы — это ладно, но когда на большие расстояния грузовые и пассажирские составы возят «дедушки» — уже не очень хорошо.

        А вот с этим я не соглашусь.

        У нас наоборот, магистральники достаточно свежие или после МЛП, КР.

        Те машины, которые остались с начала — середины 60-х они все проходили КР. Списывать их будут до конца 2010-х, т. е. работать в поездной работе им осталось года 2-3.

        Пассажирские чехи серий ЧС-2, ЧС-4 спишут до 2025 года (но думаю, что в этом десятилетии всё же).

        ВЛ 10 и ВЛ80 будут списываться по мере выработки. Не забываем, что часть из них проходили МЛП, другие КР.

        А вот маневровые локомотивы (срок эксплуатации 20 лет нормативный, далее КР и МЛП), вот здесь совсем плохо.

        ТЭМ-2 ездят 68 года и позднее, но не стоит забывать, что продление даётся на 15 лет, т. е. не старше 35 лет должна быть машина, а тут уже сроки подходят к 50.

        ТЭМ 2 у нас более 3500 штук ездит разных модификаций и годов выпуска. Самые свежие 92 год. Т. е. до 2027 они должны быть все списаны, либо продление срока, но при этом у нас ещё есть ЧМухи, которых тоже около 3000, но их почему-то списывают активнее, чем ТЭМы, хотя они свежее.

        #997145
        • Нет аватара nabludatel71
          16.01.1800:30:04

          Тогда тем более интенсивнее должен обновляться парк!

          #997158
      • Нет аватара Tula
        16.01.1800:34:41

        Провал в закупках в 90-е был вызван резким падением объема перевозок по сети железных дорог. Надобность в локомотивах сильно сократилась. С одной стороны, это позволило списать совсем уж дряхлые пепелацы типа ТЭ3 или ВЛ22М (да-да, я еще застал их в регулярном движении). С другой, вполне еще свежие машины типа ВЛ11 или 2ТЭ116 пачками отправлялись на базы запаса. За счет их использования все 90-е и начало 2000-х прожили считай без закупок локомотивов. Как запас кончился, снова стали заказывать.

        #997159
  • Нет аватара Solncevorot
    15.01.1823:19:29

    Это что же получается, один локомотив стоит больше ста миллионов рублей? Для обывателя — дичайшая сумма.

    #997135
    • Нет аватара Tula
      16.01.1800:26:29

      А вы прикиньте, сколько стоит груз в составе, который локомотив тянет, и все встанет на свои места.

      #997156
    • Alex63 Alex63
      16.01.1802:25:34

      Что-то вспомнился анекдот:

      Дорогой папа!

      Берлин очень хороший город, приятные приветливые люди, мне здесь действительно нравится. Только иногда стыдно мне становится, когда подъезжаю к школе на своем золотом Ferarri, в то время как мои товарищи, и даже учителя приезжают на поезде (электричке).

      Любящий сын Амир.

      Сынок, не стыдись, перевел тебе на счет 25 миллионов долларов, купи себе тоже поезд, не позорь нас.

      Папа.

      #997182
    • Нет аватара brat_po_razumu
      16.01.1802:58:49

      Почему же, легковой автомобиль ценой в пару миллионов рублей — это автомобиль среднего ценового диапазона. И обыватель это прекрасно знает.

      А огромный мощнейший локомотив, да еще собираемый отнюдь не массовой сборкой на конвейере — он, ПОНЯТНО, в десятки раз более трудоемкий и материалозатратный.

      #997189
  • Нет аватара vlad_i_slav
    16.01.1801:33:57

    Не думаю, что всё критично настолько. Нормативный срок службы парогенераторов в энергетике тоже 25. Но если заменить поверхности нагрева получаем практически новый котёл. Он ещё 25 лет отслужит. Думаю, что и с локомотивами такая же история. Совсем старые, конечно, в первую очередь менять, но те, что в пределах лет 40 — их наверняка так же «освежают». Полная реконструкция. Тем более, что производственная база вся осталась ещё та самая. Интересно, есть данные по реконструкции локомотивов? Не капремонты, а замена агрегатов? О! Нашёл — это называется полнокомплектный КР. Так что без локомотивов не останемся. А по КПД новые от старых не так уж и критично ушли. Мощнее просто стали. И ресурс больше. И стоимость владения меньше. Но главное, что железка не встанет колом)

    Отредактировано: vlad_i_slav~01:40 16.01.18
    #997173
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