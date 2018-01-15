РЖД закупили в 2017 году 459 локомотивов на 58,5 млрд рублей

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) направило в 2017 г. на приобретение локомотивов 58,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Всего закуплено 459 локомотива, из них 220 электровозов и 239 тепловозов.

Наибольшее количество поставлено в локомотивные депо Кандалакша (51 грузовой электровоз 2ЭС5К и 3ЭС5К), Чита (45 грузовых электровозов 2ЭС5К и 3ЭС5К), Ершов (49 грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ), Челябинск (32 грузовых электровоза 2ЭС6), Кинель (27 грузовых электровозов 2ТЭ25КМ), Санкт- Петербург — Финляндский (37 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ).

Годом ранее РЖД закупили 493 локомотива на 67,9 млрд рублей. Всего в парке РЖД в настоящее время более 20 тыс. локомотивов.