РЖД закупили в 2017 году 459 локомотивов на 58,5 млрд рублей
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) направило в 2017 г. на приобретение локомотивов 58,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Всего закуплено 459 локомотива, из них 220 электровозов и 239 тепловозов.
Наибольшее количество поставлено в локомотивные депо Кандалакша (51 грузовой электровоз 2ЭС5К и 3ЭС5К), Чита (45 грузовых электровозов 2ЭС5К и 3ЭС5К), Ершов (49 грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ), Челябинск (32 грузовых электровоза 2ЭС6), Кинель (27 грузовых электровозов 2ТЭ25КМ), Санкт- Петербург — Финляндский (37 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ).
Годом ранее РЖД закупили 493 локомотива на 67,9 млрд рублей. Всего в парке РЖД в настоящее время более 20 тыс. локомотивов.
- Виктор Качурак
- 15.01.201817:03
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