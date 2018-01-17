Магнитогорский металлургический комбинат строит новую аглофабрику стоимостью 22 млрд рублей

На территории Магнитогорского металлургического комбината заканчивается подготовительный этап работ по возведению новой аглофабрики: строители забивают сваи, закладывают фундаменты и осуществляют монтаж металлоконструкций. Уже в марте планируется начать монтаж основного технологического оборудования.

Общие капитальные вложения в комплекс, благодаря которому удастся существенно улучшить качество агломерата и снизить экологическую нагрузку, составят порядка 22 млрд рублей.

Пуск в эксплуатацию новой аглофабрики производительностью 5,5 млн тонн стабилизированного охлажденного агломерата запланирован на конец 2019 года.

Работы на строительной площадке начались в декабре 2016 года. Первым объектом капитального строительства стала электроподстанция № 68. В настоящий момент ее строительная готовность и расключение оцениваются примерно на 90%. В конце января-начале февраля ее подключат к высоковольтной линии, а в конце февраля она будет готова к подаче дополнительного напряжения на строительную площадку аглофабрики. Сейчас строители полностью обеспечены временным электроснабжением. Ведутся отделочные работы в административно-бытовом здании, мероприятия по устройству внешних сетей, объездной автодороги и устройству подъездных железнодорожных путей.

В декабре 2017 года на склады ММК поступило около 2,5 тыс. тонн контрактного оборудования китайской компании Sinosteel, общий объем поставок от которой должен составить 22 тыс. тонн. В марте планируется начать монтаж основного технологического оборудования — в первую очередь, на агломашинах № 1 и № 2.

Генеральными подрядчиками строительства выступают АО «ПО Монтажник», ОАО «Прокатмонтаж», ООО «Строительный комплекс», ООО «Маглин» и ООО «ОКС». Генеральный проектировщик — ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ».

Контракт на поставку оборудования для аглофабрики № 5 был подписан с компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd 2 ноября 2016 года. Подписи на документе поставили генеральный директор ММК Павел Шиляев и председатель совета директоров китайской компании Лу Пэнчэн. Стоимость контрактного оборудования — 6,7 млрд рублей.