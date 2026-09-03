В Москве открылась школа с современным ИT-полигоном
В Москве 1 сентября открылся новый корпус Курчатовской школы с современным ИT-полигоном и лабораторно-исследовательскими комплексами. Для учеников и педагогов здесь создали трансформируемые учебные и спортивные пространства, медиатеки и многофункциональные зоны, а само здание спроектировали с применением BIM-технологий — с эффектом «парящей» архитектуры вдоль берега реки.
Пятиэтажное здание на 815 учеников построено девелопером MR на берегу Спасского затона в районе Покровское-Стрешнево. Это первая в Москве государственная школа, которая расположена на берегу реки и имеет собственную смотровую площадку.
«Курчатовская школа сегодня стала больше. Новый корпус создан с учетом современных требований к образовательной среде: здесь продуманная архитектура и оснащение, которое создает комфортную среду для учебы, общения и развития детей. Уверена, что нам удастся сохранить традиции Курчатовской школы и создать пространство, в котором детям будет интересно учиться и развиваться», — сказала Маргарита Пушина, директор Курчатовской школы.
По словам директора, здание станет продолжением образовательной модели школы, которая уже несколько лет демонстрирует высокие результаты. В этом году более 70% выпускников Курчатовской школы поступили на бюджетные места в ведущие вузы страны, а сама школа вошла в двадцатку лучших школ Москвы.
Архитектура школы дополняется современной исследовательской инфраструктурой. В школе оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека с зонами для индивидуальной и групповой работы, универсальные и специализированные кабинеты, а также два спортивных зала.
Оснащение естественно-научных направлений прорабатывалось совместно с экспертами Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.
Пятиэтажное здание площадью 16,5 тыс. кв. м рассчитано на 300 мест для начальных классов и 515 — для средних и старших.
Расположение у воды повлияло и на архитектуру здания. Витражное остекление первого этажа создает эффект «парящего» объема: верхние этажи визуально зависают над землей. Панорамные окна наполняют помещения естественным светом, а энергоэффективные стеклопакеты защищают их от перегрева летом и от холода зимой. В отделке фасадов использованы алюминий, стекло и стемалит.
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