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вчера 939
termometrix Детские сады и школы

В Москве открылась школа с современным ИT-полигоном

В Москве 1 сентября открылся новый корпус Курчатовской школы с современным ИT-полигоном и лабораторно-исследовательскими комплексами. Для учеников и педагогов здесь создали трансформируемые учебные и спортивные пространства, медиатеки и многофункциональные зоны, а само здание спроектировали с применением BIM-технологий — с эффектом «парящей» архитектуры вдоль берега реки.

Пятиэтажное здание на 815 учеников построено девелопером MR на берегу Спасского затона в районе Покровское-Стрешнево. Это первая в Москве государственная школа, которая расположена на берегу реки и имеет собственную смотровую площадку.

«Курчатовская школа сегодня стала больше. Новый корпус создан с учетом современных требований к образовательной среде: здесь продуманная архитектура и оснащение, которое создает комфортную среду для учебы, общения и развития детей. Уверена, что нам удастся сохранить традиции Курчатовской школы и создать пространство, в котором детям будет интересно учиться и развиваться», — сказала Маргарита Пушина, директор Курчатовской школы.

По словам директора, здание станет продолжением образовательной модели школы, которая уже несколько лет демонстрирует высокие результаты. В этом году более 70% выпускников Курчатовской школы поступили на бюджетные места в ведущие вузы страны, а сама школа вошла в двадцатку лучших школ Москвы.

Архитектура школы дополняется современной исследовательской инфраструктурой. В школе оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека с зонами для индивидуальной и групповой работы, универсальные и специализированные кабинеты, а также два спортивных зала.

Оснащение естественно-научных направлений прорабатывалось совместно с экспертами Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

Пятиэтажное здание площадью 16,5 тыс. кв. м рассчитано на 300 мест для начальных классов и 515 — для средних и старших.

Расположение у воды повлияло и на архитектуру здания. Витражное остекление первого этажа создает эффект «парящего» объема: верхние этажи визуально зависают над землей. Панорамные окна наполняют помещения естественным светом, а энергоэффективные стеклопакеты защищают их от перегрева летом и от холода зимой. В отделке фасадов использованы алюминий, стекло и стемалит.

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Источник: www.cnews.ru

Комментарии 2

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  • artal artal03.09.26 09:00:01

    https://www.1tv...26-09-01/551947
    К 1 сентября в России открыли 17 новых школ.

    #1320900
    • Нет аватара termometrix03.09.26 09:11:41

      Спасибо!
      Еще: «Всего в 2026 году в стране появилось порядка 150 новых школ, а более 700 зданий на 325 тысяч мест прошли капитальный ремонт.
      Программа капремонта охватила больше 7 тысяч учреждений, две трети которых — сельские. Ежегодно планируют ремонтировать около полутора тысяч школ, ликвидирована третья смена, остановлен рост второй. До 2030 года намечено построить ещё 100 школ и 150 детских садов».
      https://densus....ylis-2026-09-01

      #1320901