Центр развития футбола открылся в Казани
Центр развития футбола был построен с опережением сроков. Здесь будут тренироваться юные спортсмены из разных уголков России и Татарстана, проводиться мастер-классы, семинары для тренеров, отбираться таланты для сборных команд.
Было отмечено, что новый объект способствует развитию футбола в республике. На сегодня в Татарстане этим видом спорта занимаются более 67 тыс. человек, из них 5,5 тыс. — женщины. Функционируют 44 стадиона, 34 футбольных манежа, 652 футбольных поля.
Общая площадь спортивного комплекса составляет 10,4 тысячи квадратных метров.
Он включает в себя крытый футбольный манеж, 2 открытых тренировочных футбольных поля с искусственным покрытием, общежитие для спортсменов и универсальный спортивный комплекс.
Внутри универсального комплекса расположены тренировочное поле 20×20 метров, бассейн, хамам, криосауна, массажная, конференц-зал, медиа-центр, тренерские и врачебные кабинеты, аналитический отдел, гимнастический зал и номера для проживания спортсменов.
Строительство велось поэтапно. Первый этап — крытый футбольный манеж — был введён в эксплуатацию в июне 2025 года. Второй этап, включающий общежитие на 76 мест и два открытых футбольных поля, открыли в октябре 2025 года. Завершающий, третий этап — универсальный спортивный комплекс — ввели в эксплуатацию 28 августа.
Центр построен за счет средств Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и бюджета Республики Татарстан.
https://ria.ru/...pc9mkv960380554
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