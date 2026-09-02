Центр развития футбола был построен с опережением сроков. Здесь будут тренироваться юные спортсмены из разных уголков России и Татарстана, проводиться мастер-классы, семинары для тренеров, отбираться таланты для сборных команд.

Было отмечено, что новый объект способствует развитию футбола в республике. На сегодня в Татарстане этим видом спорта занимаются более 67 тыс. человек, из них 5,5 тыс. — женщины. Функционируют 44 стадиона, 34 футбольных манежа, 652 футбольных поля.

Общая площадь спортивного комплекса составляет 10,4 тысячи квадратных метров.

Он включает в себя крытый футбольный манеж, 2 открытых тренировочных футбольных поля с искусственным покрытием, общежитие для спортсменов и универсальный спортивный комплекс.

Внутри универсального комплекса расположены тренировочное поле 20×20 метров, бассейн, хамам, криосауна, массажная, конференц-зал, медиа-центр, тренерские и врачебные кабинеты, аналитический отдел, гимнастический зал и номера для проживания спортсменов.

Строительство велось поэтапно. Первый этап — крытый футбольный манеж — был введён в эксплуатацию в июне 2025 года. Второй этап, включающий общежитие на 76 мест и два открытых футбольных поля, открыли в октябре 2025 года. Завершающий, третий этап — универсальный спортивный комплекс — ввели в эксплуатацию 28 августа.

Центр построен за счет средств Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и бюджета Республики Татарстан.

https://ria.ru/...pc9mkv960380554

https://tatarst...rt/11029039.htm