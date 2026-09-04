Старт производства мобильной электростанции на древесных отходах
На заводе в Башкортостане АО Группы «УГК-Энергетика» стартовало проектирование автономной электростанции на древесных отходах мощностью блоков от 2,5 МВт на базе бункерной печи-утилизатора отходов и ОЦР-турбины с генератором (ORC-модуля).
Проект призван решить проблему многотонных отвалов коро-древесных отходов (КДО) с параллельной выработкой дешевой электроэнергии.
Для обеспечения максимальной экологичности обновленной мобильной электростанции серии «Нейтрон-ORC-TT» была внедрена система рециркуляции дымовых газов, полностью заменившая традиционные фильтрационные системы.
Принцип работы и механика рециркуляции
В новой модификации утилизатора разработчики отказались от использования сорбционных фильтров из терморасширенного графита (ТРГ) в пользу динамической системы повторного сжигания.
При сгорании пиролизных газов внутри корпуса образуется бесцветный газовый поток. Непосредственно над дымоходом установлен приемный зонт, к которому через эжектор подсоединены две трубы с высоконапорными вентиляторами. Данная система захватывает остаточные частицы дыма и затягивает их обратно в точечный контур горения.
- Нагнетание кислорода: В печь объемом на 9 м³ топлива через короба надува и форсунки подается до 9 800 м³ воздуха в час.
- Объем рециркуляции: За счет обратной тяги и работы эжектора через зонт всасывается 1 840 м³/ч отходящих газов двумя вентиляторами.
- Замкнутый функциональный цикл: Входящий поток кислорода подхватывает свободные частицы дымовых газов и возвращает их в высокотемпературную точечную зону.
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