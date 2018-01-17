Компания «Молвест» запустила вторую роботизированную ферму на 480 голов в Воронежской области

Накануне нового года в СХП «Новомарковское» ГК «Молвест» был запущен новый коровник на 480 голов с 8 доильными роботами Lely Astronaut A4.

Таким образом общее количество доильных роботов в хозяйстве, расположенном в Кантемировском районе Воронежской области, достигло 16. Поставка второй партии доильных роботов в «Новомарковское состоялась в октябре 2017 года, постепенное заполнение корпуса животными началось в декабре прошлого года.

Объем инвестиций в проект составил 140 млн. рублей.

«Это уже второй роботизированный корпус, оснащенный восемью доильными роботами. Первый — также на 8 роботов — мы запустили в октябре 2016 года. В нем содержится порядка 450 коров породы джерси. В новом корпусе будут размещены животные голштинской породы. Мы рассчитываем, что голштины обеспечат валовую продуктивность молочного комплекса за счет высоких надоев», — прокомментировал тогда генеральный директор СХП «Новомарковское» Владимир Пулин.

Как отметили в компании, в дальнейших планах — наращивание поголовья. По словам генерального директора компании Анатолия Лосева, постепенный рост стада вызван рациональным подходом — при большем количестве животных сокращаются затраты на содержание одной коровы.

В настоящее время в ООО СХП «Новомарковское» содержится 2 500 голов породы монбельярд, 1100 голов коров породы джерси, а также 1350 голов красно-пестрой породы. Общее поголовье хозяйства насчитывает более 16 000 животных. Ежедневно ферма производит порядка 85 тонн молока в сутки. Руководство предприятия и компании намерены нарастить этот объем до 100 тонн.

Компания «Молвест» — третья по объему переработки молока компания в России. Это единственная компания в тройке лидеров со 100% российским капиталом. Перерабатывает более 400 тыс. т молока в год. В группу компаний входит 8 перерабатывающих предприятий и 10 молочных ферм с общим поголовьем более 24 тыс. коров. Компания производит и продает молочные продукты около 250 наименований торговых марок «Вкуснотеево», «Нежный возраст», «Иван Поддубный», «Фруате» и другие. Продукты флагманской марки «Вкуснотеево» представлены в магазинах более 30 регионов России.

Это вторая ферма, запущенная «Молвестом» в 2017 году в Воронежской области. Ранее был запущен молочный комплекс на 1100 голов.

В сообщении использованы фотоматериалы с первой роботизированной фермы предприятия, аналогичной запущенной.