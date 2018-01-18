В Турции началось строительство приемного терминала газопровода из России «Турецкий поток»

Сегодня компания South Stream Transport объявила о начале строительства в Турции приемного терминала для морского газопровода «Турецкий поток». С началом этих работ проект морского газопровода реализуется одновременно на трех участках: на берегу в России и Турции, а также в Черном море.

Подготовительные работы

Подготовка к строительству в Турции велась в течение последних нескольких лет. С 2015 года проводились изыскания для определения оптимальной площадки для приемного терминала. Результаты изысканий были включены в отчет об Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), который был утвержден Правительством Турции в сентябре 2017 года. Все необходимые разрешения для начала работ получены.

В сентябре 2017 года с компанией Petrofac был подписан контракт на строительство приемного терминала. Petrofac в настоящее время осуществляет мобилизацию. В качестве основного субподрядчика была привлечена компания Tekfen, один из лидеров на строительном рынке Турции.

На первом этапе будут осуществляться работы по подготовке строительной площадки рядом с населенным пунктом Кыйыкей в регионе Фракия. В соответствии с законодательством Турции компания South Stream Transport получила требуемые разрешения и заплатила необходимые пошлины, в которые входит плата за восстановление лесных угодий, в директорат лесного хозяйства Турции.

В дополнении к этому компания South Stream Transport приняла решение осуществить дополнительные посадки деревьев совместно с директоратом лесного хозяйства Турции. Для определения количества, типа и мест высадки деревьев будет проведено отдельное независимое исследование.

Строительство в России и Черном море

Работы на береговом участке в России рядом с городом Анапа находятся в завершающей стадии. Окончание строительства этих технологических объектов планируется в 2018 году.

Трубоукладочное судно Pioneering Spirit компании Allseas продолжает строительство двух морских ниток. Первая нитка укладывается в направлении турецкого берега.

Ключевые даты реализации проекта в 2018 году

17 января: Начало строительства приемного терминала в Кыйыкей, Турция.

Ключевые даты реализации проекта в 2017 году

7 мая: Начало укладки на мелководье Черного моря судном Audacia компании Allseas.

31 мая: Судно Pioneering Spirit прошло Босфор и вошло в Черное море.

23 июня: Начало глубоководной укладки в Черном море судном Pioneering Spirit.

5 сентября: Заключен договор с компанией Petrofac на строительство приемного терминала в Турции.

29 September: Турецкое правительство утвердило Отчет о воздействии на окружающую среду (ОВОС) по морскому участку газопровода «Турецкий поток».

4 ноября: Газопровод «Турецкий поток» вошел в Исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Турции. Завершено строительство обеих ниток газопровода в российской ИЭЗ.

Справка

Морской газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток длиной 930 км и диаметром 81 см. Каждая нитка может обеспечивать транспортировку природного газа в объеме до 15,75 млрд м3 в год. «Турецкий поток» станет первым морским газопроводом этого диаметра в мире, уложенным на глубине до 2 200 метров. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. В соответствии с графиком первые поставки газа планируются на конец 2019 года. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.(100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).