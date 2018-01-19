Ижорские заводы завершили изготовление блока защитных труб для энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2



БЗТ реактора ВВЭР-1200

© ipic.su

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, завершили изготовление блока защитных труб (БЗТ) для второго энергоблока Ленинградской АЭС-2.

Конструкция БЗТ представляет собой сварную металлоконструкцию длиной около 8 метров, диаметром более 4 метров и массой около 68 тонн. БЗТ предназначен для фиксации и дистанционирования головок тепловыделяющих сборок (ТВС), удерживания ТВС от всплытия во всех режимах работы реактора, включая аварийные ситуации, защиты органов регулирования и штанг приводов системы управления и защиты реактора от воздействия потока теплоносителя, обеспечения разводки направляющих каналов системы внутриреакторного контроля, обеспечения равномерного выхода теплоносителя по сечению активной зоны, размещения сборок «тепловых» образцов-свидетелей.



БЗТ реактора ВВЭР-1200 - вид снизу

© ipic.su

Контракт на производство и поставку энергетического оборудования для Ленинградской АЭС-2, которая возводится для замещения мощностей действующей Ленинградской АЭС, был подписан в 2008 году. В рамках контракта Ижорские заводы поставляют строящейся станции корпусное оборудование первого контура АЭС для двух энергоблоков: корпуса реакторов ВВЭР-1200 с внутрикорпусными устройствами (выгородка, внутрикорпусная шахта и БЗТ), верхние блоки, компенсаторы давления. Корпус реактора ВВЭР-1200 и другое корпусное оборудование для первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 Ижорские заводы отгрузили в 2012 — 2013 годах.

Корпус реактора для второго энергоблока Ленинградской АЭС-2 был отгружен в октябре 2017 года, а 30 ноября 2017 года — установлен на штатное место.

Ленинградская АЭС-2 сооружается по проекту «АЭС-2006», который представляет собой эволюционную доработку хорошо известной и отработанной в России энергетической установки с водо-водяными ядерными реакторами ВВЭР. Энергоблоки ЛАЭС-2 относятся к поколению «3+", полностью соответствуют рекомендациям МАГАТЭ и «постфукусимским» стандартам безопасности. Срок службы энергоблоков, строящихся по проекту «АЭС-2006», увеличен до 60 лет с возможностью последующего продления.

Ижорские заводы — одно из старейших промышленных предприятий России, основанное в 1722 году по указу Петра I. Сегодня Ижорские заводы — это современное машиностроительное предприятие, проектирующее и изготавливающее оборудование для объектов использования атомной энергии, химического и нефтяного машиностроения. Публичное акционерное общество «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа «Уралмаш-Ижора») — одна из ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером группы ОМЗ является АО «Газпромбанк».

(Фотографии: tnenergy•livejournal•com/73942•html)