На строящемся энергоблоке № 4 Ленинградской АЭС-2 установили корпус устройства локализации расплава — «ловушки расплава». Сложная операция была выполнена на три месяца раньше установленного графиком срока. Работы по монтажу стальной конструкции весом 157 тонн провели за одну смену (8 часов) с использованием тяжёлого гусеничного крана.

Устройство локализации расплава — это уникальная разработка российских атомщиков и одна из важнейших систем безопасности АЭС. Оно предназначено для приёма, размещения и охлаждения расплава материалов активной зоны, внутрикорпусных устройств и корпуса реактора в случае запроектной аварии. Впервые в мире «ловушка» была установлена на АЭС «Тяньвань» в Китае, построенной по российскому проекту. В России такие устройства смонтированы на энергоблоках Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2.

Монтаж элементов «ловушки» осуществляется поэтапно, по мере готовности строительных конструкций шахты реактора. В общей сложности специалистам предстоит смонтировать дополнительное оборудование весом почти 600 тонн — блоки наполнителя, площадку обслуживания, ферму-консоль и нижнюю плиту. Все эти изделия уже доставлены на стройплощадку и прошли входной контроль качества. Работы по их монтажу завершатся в 2027 году.