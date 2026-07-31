«Ловушку расплава» весом 157 тонн смонтировали на Ленинградской АЭС-2
На строящемся энергоблоке № 4 Ленинградской АЭС-2 установили корпус устройства локализации расплава — «ловушки расплава». Сложная операция была выполнена на три месяца раньше установленного графиком срока. Работы по монтажу стальной конструкции весом 157 тонн провели за одну смену (8 часов) с использованием тяжёлого гусеничного крана.
Устройство локализации расплава — это уникальная разработка российских атомщиков и одна из важнейших систем безопасности АЭС. Оно предназначено для приёма, размещения и охлаждения расплава материалов активной зоны, внутрикорпусных устройств и корпуса реактора в случае запроектной аварии. Впервые в мире «ловушка» была установлена на АЭС «Тяньвань» в Китае, построенной по российскому проекту. В России такие устройства смонтированы на энергоблоках Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2.
Монтаж элементов «ловушки» осуществляется поэтапно, по мере готовности строительных конструкций шахты реактора. В общей сложности специалистам предстоит смонтировать дополнительное оборудование весом почти 600 тонн — блоки наполнителя, площадку обслуживания, ферму-консоль и нижнюю плиту. Все эти изделия уже доставлены на стройплощадку и прошли входной контроль качества. Работы по их монтажу завершатся в 2027 году.
«Установка на штатное место корпуса ловушки — это первый шаг в череде сложных монтажных операций, но мы проходили эти этапы много раз: и на первой очереди ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС, и на блоках, которые мы сегодня строим в Турции. Все операции детально расписаны, а сложные моменты учтены и тщательно проработаны. Персонал опытный, высококвалифицированный, прошедший дополнительное обучение. Есть понимание того, насколько сложный и нужный для региона и страны объект мы строим, поэтому работаем ответственно и качественно», — пояснил директор программы по объектам Ленинградской АЭС АО «Концерн Титан-2» Константин Худяков.
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