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Энергетика и ТЭК

Триллион киловатт-час на ЛАЭС

Только что, 20 января в 16.50, Ленинградская атомная станция достигла рекордной для отечественной атомной энергетики выработки в триллион киловатт-час с начала эксплуатации в декабре 1973 года.

Поздравляем коллектив с трудовой победой! За историческим моментом наблюдали работники и руководство ЛАЭС, почетные ветераны, городская и областная власть, руководители крупных предприятий города.

В онлайн режиме на связи смены станции — первая, вторая и третья очереди! Ура!

Руководители города Сосновый Бор и крупнейших предприятий города поздравили атомщиков с достижением.

Заместитель Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Витальевич Пуляевский зачитал послание председателя Законодательного собрания Ленинградской области — Сергея Михайловича Бебенина.

Главный инженер ЛАЭС вручил переходящий вымпел главному инженеру ЛАЭС-2, так как следующий триллион будет выработан уже на новых реакторах строящейся станции!

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https://vk.com/grazhdanesb?w=wall-72889389_122586%2Fall

ЛАЭС, ЛАЭС-2, Росатом, атомная энергетика, промышленность, Ленинградская область
  • Нет аватара Blacko
    21.01.1801:44:22

    Только со смены! На левой нижней фото я сидел рядом с НСС, которого немного видно

    #999332
  • Нет аватара enot5467
    21.01.1808:11:23

    Может кто объяснит, сколько это «триллион квт-ч»? В смысле как это пощупать? Нутром понимаю, что с 1974 года и по сей день работа, это очень хороший показатель, а вот про триллион не могу понять ((((((

    #999345
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