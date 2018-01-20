Триллион киловатт-час на ЛАЭС

Только что, 20 января в 16.50, Ленинградская атомная станция достигла рекордной для отечественной атомной энергетики выработки в триллион киловатт-час с начала эксплуатации в декабре 1973 года.

Поздравляем коллектив с трудовой победой! За историческим моментом наблюдали работники и руководство ЛАЭС, почетные ветераны, городская и областная власть, руководители крупных предприятий города.

В онлайн режиме на связи смены станции — первая, вторая и третья очереди! Ура!

Руководители города Сосновый Бор и крупнейших предприятий города поздравили атомщиков с достижением.

Заместитель Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Витальевич Пуляевский зачитал послание председателя Законодательного собрания Ленинградской области — Сергея Михайловича Бебенина.

Главный инженер ЛАЭС вручил переходящий вымпел главному инженеру ЛАЭС-2, так как следующий триллион будет выработан уже на новых реакторах строящейся станции!