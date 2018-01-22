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Экспорт

Томское мороженое вышло на рынок Китая

  •  © www.rusexporter.ru

Томская компания ООО «Интеропт» (ТМ «33 пингвина»), являющаяся членом Томской ТПП и представляющую крупнейшую российскую сеть кафе мороженого, в конце 2017 года начала работать на рынке Китая.

В течение 2017 гг. компания участвовала в бизнес-миссиях, организованных Томской ТПП в рамках деятельности Центра поддержки экспорта Томской области и РИЦ-Томская область, в том числе в выставке SIAL-2017, а также в биржах контактов в гг.Тяньцзин и Шеньян в рамках мероприятий деловой сети Enterprise Europe Network.

  •  © www.rusexporter.ru

Китайские потребители и предприниматели оценили как классические сорта мороженого, представленные томской компанией, так и линейку мороженого без сахара.

Бренд «33 пингвина» начал освоение рынка с Шанхая, где компания открыла свое представительство в Китае, в 2018 году томская компания планирует расширить географию поставок мороженого на территории Китая.

«Сейчас продукция представлена в магазинах Шанхая и туристических центрах. Китайский партнер уже реализовал несколько партий продукта <…> В планах стоит развитие по всей стране, как в виде отдельных точек, так и в формате поставок продукта в торговые сети», — рассказал ведущий маркетолог компании Кирилл Степико.

  •  © www.rusexporter.ru
В 2017 году под ТМ «33 пингвина» разработано и выпущено восемь новых вкусов мороженого и запущена линейка фирменных десертов Biskottibar — питательная и вкусная выпечка для быстрого перекуса в любое время.

  •  © www.rusexporter.ru
В 2017 году торговая марка стала победителем в номинации «Франчайзер года» категории «Общественное питание» Национальной премии Golden Brand.

  •  © www.rusexporter.ru
Торговая марка «33 пингвина» появилась в 2004 году в Томске, сейчас развивается в 180 городах пяти стран мира: Россия, Казахстан, Беларусь, Киргизия, Китай. В ассортименте — более 70 сортов мороженого, выпечка, десерты, напитки. В летний сезон в «33 пингвина» работают более 3000 человек.

http://www.rusexporter.ru/news/detail/5979/

Экспорт, Китай, Томская ТПП
  • Виктор Гюго Виктор Гюго
    22.01.1814:19:27

    Молодцы!

    #999708
  • Нет аватара termometrix
    22.01.1819:41:04

       

    #999802
  • Нет аватара Инженер2015
    22.01.1820:36:19

    китайцы с большим интересом относятся к России.

    в то же время в русофобской Европе не найти мороженного из РФ… продукты в русских магазинов заменяют последовательно украинскими

    #999820
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