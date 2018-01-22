Томское мороженое вышло на рынок Китая
Томская компания ООО «Интеропт» (ТМ «33 пингвина»), являющаяся членом Томской ТПП и представляющую крупнейшую российскую сеть кафе мороженого, в конце 2017 года начала работать на рынке Китая.
В течение 2017 гг. компания участвовала в бизнес-миссиях, организованных Томской ТПП в рамках деятельности Центра поддержки экспорта Томской области и РИЦ-Томская область, в том числе в выставке SIAL-2017, а также в биржах контактов в гг.Тяньцзин и Шеньян в рамках мероприятий деловой сети Enterprise Europe Network.
Китайские потребители и предприниматели оценили как классические сорта мороженого, представленные томской компанией, так и линейку мороженого без сахара.
Бренд «33 пингвина» начал освоение рынка с Шанхая, где компания открыла свое представительство в Китае, в 2018 году томская компания планирует расширить географию поставок мороженого на территории Китая.
«Сейчас продукция представлена в магазинах Шанхая и туристических центрах. Китайский партнер уже реализовал несколько партий продукта <…> В планах стоит развитие по всей стране, как в виде отдельных точек, так и в формате поставок продукта в торговые сети», — рассказал ведущий маркетолог компании Кирилл Степико.
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- александр беляев
- 22.01.201811:16
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