Томское мороженое вышло на рынок Китая

Томская компания ООО «Интеропт» (ТМ «33 пингвина»), являющаяся членом Томской ТПП и представляющую крупнейшую российскую сеть кафе мороженого, в конце 2017 года начала работать на рынке Китая.

В течение 2017 гг. компания участвовала в бизнес-миссиях, организованных Томской ТПП в рамках деятельности Центра поддержки экспорта Томской области и РИЦ-Томская область, в том числе в выставке SIAL-2017 , а также в биржах контактов в гг.Тяньцзин и Шеньян в рамках мероприятий деловой сети Enterprise Europe Network.

Китайские потребители и предприниматели оценили как классические сорта мороженого, представленные томской компанией, так и линейку мороженого без сахара.

Бренд «33 пингвина» начал освоение рынка с Шанхая, где компания открыла свое представительство в Китае, в 2018 году томская компания планирует расширить географию поставок мороженого на территории Китая.

«Сейчас продукция представлена в магазинах Шанхая и туристических центрах. Китайский партнер уже реализовал несколько партий продукта <…> В планах стоит развитие по всей стране, как в виде отдельных точек, так и в формате поставок продукта в торговые сети», — рассказал ведущий маркетолог компании Кирилл Степико.

В 2017 году под ТМ «33 пингвина» разработано и выпущено восемь новых вкусов мороженого и запущена линейка фирменных десертов Biskottibar — питательная и вкусная выпечка для быстрого перекуса в любое время.В 2017 году торговая марка стала победителем в номинации «Франчайзер года» категории «Общественное питание» Национальной премии Golden Brand.