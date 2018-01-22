Русская механика сертифицировала и начала производство снегохода RM Vector 551i на новой платформе



RM Vector 551i

© go-rm.ru

АО «Русская механика» получила право вывода на рынок нового снегохода RM Vector 551i. Соответствие снегохода требованиям технического регламента «Таможенного союза» о безопасности машин и оборудования подтверждает сертификат, выданный ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» 29 декабря.

Сертификационные испытания проводили специалисты Испытательного центра ВНИИМАШ. Результаты свидетельствуют, что снегоход RM Vector 551i полностью отвечает всем нормам безопасности для водителя и пассажира. Производителем соблюдены экологические параметры. Уровень шума и другие показатели соответствуют требованиям государственных стандартов.



RM Vector 551i

© go-rm.ru

Снегоход RM Vector 551i на алюминиевой платформе — представитель следующего поколения техники «Русской механики». Машину отличает эргономичность, легкость в управлении, выразительная внешность. Преимущества снегохода привлекут внимание людей, хорошо знакомых с образцами импортной техники.

В январе в компании «Русская механика приступили к серийному производству нового снегохода. В феврале заказчикам будет отправлена первая партия машин RM Vector 551i.