Русская механика сертифицировала и начала производство снегохода RM Vector 551i на новой платформе
АО «Русская механика» получила право вывода на рынок нового снегохода RM Vector 551i. Соответствие снегохода требованиям технического регламента «Таможенного союза» о безопасности машин и оборудования подтверждает сертификат, выданный ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» 29 декабря.
Сертификационные испытания проводили специалисты Испытательного центра ВНИИМАШ. Результаты свидетельствуют, что снегоход RM Vector 551i полностью отвечает всем нормам безопасности для водителя и пассажира. Производителем соблюдены экологические параметры. Уровень шума и другие показатели соответствуют требованиям государственных стандартов.
Снегоход RM Vector 551i на алюминиевой платформе — представитель следующего поколения техники «Русской механики». Машину отличает эргономичность, легкость в управлении, выразительная внешность. Преимущества снегохода привлекут внимание людей, хорошо знакомых с образцами импортной техники.
В январе в компании «Русская механика приступили к серийному производству нового снегохода. В феврале заказчикам будет отправлена первая партия машин RM Vector 551i.
22.01.1823:22:22
23.01.1802:16:36
23.01.1806:06:51
23.01.1808:57:35
23.01.1807:24:31