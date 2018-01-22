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Производство

Русская механика сертифицировала и начала производство снегохода RM Vector 551i на новой платформе

  • RM Vector 551i
  • RM Vector 551i
  •  © go-rm.ru

АО «Русская механика» получила право вывода на рынок нового снегохода RM Vector 551i. Соответствие снегохода требованиям технического регламента «Таможенного союза» о безопасности машин и оборудования подтверждает сертификат, выданный ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» 29 декабря.

Сертификационные испытания проводили специалисты Испытательного центра ВНИИМАШ. Результаты свидетельствуют, что снегоход RM Vector 551i полностью отвечает всем нормам безопасности для водителя и пассажира. Производителем соблюдены экологические параметры. Уровень шума и другие показатели соответствуют требованиям государственных стандартов.

  • RM Vector 551i
  • RM Vector 551i
  •  © go-rm.ru

Снегоход RM Vector 551i на алюминиевой платформе — представитель следующего поколения техники «Русской механики». Машину отличает эргономичность, легкость в управлении, выразительная внешность. Преимущества снегохода привлекут внимание людей, хорошо знакомых с образцами импортной техники.

В январе в компании «Русская механика приступили к серийному производству нового снегохода. В феврале заказчикам будет отправлена первая партия машин RM Vector 551i.

  • Сертификат снегохода RM Vector 551i
  • Сертификат снегохода RM Vector 551i
  •  © go-rm.ru
http://go-rm.ru/news20180115.html

Русская механика, Ярославская область, Рыбинск
  • Нет аватара Zemos
    22.01.1823:22:22

    Это их 3-я платформа снегоходов, первая Буран, вторая Тайга и вот теперь новая алюминиевая.

    #999884
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