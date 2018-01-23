На Кубу доставили почти 350 автомобилей Lada

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«АвтоВАЗ» впервые более чем за десять лет поставил на Кубу партию автомобилей Lada. Грузовое судно с 344 машинами моделей Lada Vesta и Lada Largus Cross прибыло в пятницу в порт Гаваны.

Сотрудникам кубинской государственной таксомоторной компании Taxis Cuba передали 320 автомобилей Lada Vesta и 24 машины Lada Largus Cross. Все автомобили окрашены в яркий желто-оранжевый цвет.

«На протяжении восьми месяцев мы использовали несколько автомобилей Lada в режиме тестовой эксплуатации. Они отлично себя зарекомендовали, так что мы с нетерпением ждали прибытия этой партии», — рассказал корреспонденту ТАСС генеральный директор Taxis Cuba Хорхе Луис Диас Эрнандес. По его словам, машины будут использоваться в первую очередь для обслуживания туристов.

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор ранее сообщил, что компания обеспечит обучение кубинских специалистов послепродажному обслуживанию автомобилей. По его словам, Куба для «АвтоВАЗа» является одним из приоритетных экспортных рынков. Компания рассчитывает продолжить поставки Lada в эту страну в ближайшие годы «с увеличением объемов».

Поставка автомобилей на Кубу была осуществлена при содействии Российского экспортного центра и Внешэкономбанка, который обеспечил финансирование сделки.

Растущий рынок

Во времена СССР на Кубе были очень популярны советские автомобили. На дорогах страны до сих пор можно встретить много автомобилей Lada классических моделей.

Сейчас Куба ежегодно импортирует около 3 тыс. легковых машин. Значительная часть из них используется в развивающейся быстрыми темпами туристической отрасли, пополняя автопарк таксомоторных, прокатных и туристических компаний.

«С каждым годом увеличивается приток туристов, нужны автомобили для этой отрасли, и Lada хотела бы занять одно из мест на этом растущем рынке. Идет постепенная работа по возврату „АвтоВАЗа“ на Кубу», — указал Марат Габитов, коммерческий директор компании «Ивекта», которая является дистрибьютором «АвтоВАЗа» на Кубе.

«Ивекта» будет отвечать за гарантийное и постгарантийное обслуживание российских автомобилей и поставку запасных частей.