Добавить статью
Экспорт

На Кубу доставили почти 350 автомобилей Lada

  •  © cdn4.tass.ru

«АвтоВАЗ» впервые более чем за десять лет поставил на Кубу партию автомобилей Lada. Грузовое судно с 344 машинами моделей Lada Vesta и Lada Largus Cross прибыло в пятницу в порт Гаваны.

Сотрудникам кубинской государственной таксомоторной компании Taxis Cuba передали 320 автомобилей Lada Vesta и 24 машины Lada Largus Cross. Все автомобили окрашены в яркий желто-оранжевый цвет.

«На протяжении восьми месяцев мы использовали несколько автомобилей Lada в режиме тестовой эксплуатации. Они отлично себя зарекомендовали, так что мы с нетерпением ждали прибытия этой партии», — рассказал корреспонденту ТАСС генеральный директор Taxis Cuba Хорхе Луис Диас Эрнандес. По его словам, машины будут использоваться в первую очередь для обслуживания туристов.

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор ранее сообщил, что компания обеспечит обучение кубинских специалистов послепродажному обслуживанию автомобилей. По его словам, Куба для «АвтоВАЗа» является одним из приоритетных экспортных рынков. Компания рассчитывает продолжить поставки Lada в эту страну в ближайшие годы «с увеличением объемов».

Поставка автомобилей на Кубу была осуществлена при содействии Российского экспортного центра и Внешэкономбанка, который обеспечил финансирование сделки.

Растущий рынок

Во времена СССР на Кубе были очень популярны советские автомобили. На дорогах страны до сих пор можно встретить много автомобилей Lada классических моделей.

Сейчас Куба ежегодно импортирует около 3 тыс. легковых машин. Значительная часть из них используется в развивающейся быстрыми темпами туристической отрасли, пополняя автопарк таксомоторных, прокатных и туристических компаний.

«С каждым годом увеличивается приток туристов, нужны автомобили для этой отрасли, и Lada хотела бы занять одно из мест на этом растущем рынке. Идет постепенная работа по возврату „АвтоВАЗа“ на Кубу», — указал Марат Габитов, коммерческий директор компании «Ивекта», которая является дистрибьютором «АвтоВАЗа» на Кубе.

«Ивекта» будет отвечать за гарантийное и постгарантийное обслуживание российских автомобилей и поставку запасных частей.

http://tass.ru/ekonomika/4888363?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Лада, АвтоВАЗ, Куба, Ивекта, Vesta, Largus Cross, экспорт
  • Katamaran Katamaran
    23.01.1808:19:54

    для Кубы — это огромная цифра

    #999952
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • shigorin shigorin
      23.01.1811:49:26

      «Почти столько-то» -- в русском языке означает величину, близкую к указанной, но не достигающую её (порог субъективен).

      PS: а вот выколотые глазки смайликов -- это не «почти на месте», между прочим.

      #1000013
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
  • Евгений Цыпин
    23.01.1811:39:19

    Судя по желтой окраске — такси.

    #1000008
    • Keller Keller
      23.01.1812:37:49

      А статью что не позволяет прочитать ?)

      #1000027
  • Нет аватара Sibiryak86
    23.01.1811:48:22

    ВАЗу нужно активнее с Кубой работать создать большой склад запчастей и учебный центр для механиков также расширить модельный ряд, Гранты отправить они по цене как раз будут особенно думаю хорошо пойдут

    ВИС-2349

    •  © polnyi-privod.ru

    ну и конечно Ларгус причем не только заводской, но и Промтех в разных коплектация

     http://kubcar.ru/passazhirskiy-5-mest 

    •  © promteh-nn.ru

    Отредактировано: Sibiryak86~11:49 23.01.18
    #1000012
  • Нет аватара Zzepp
    23.01.1812:01:42

    …и Внешэкономбанка, который обеспечил финансирование сделки…

    Один долг простили, и другой простим…

    Может лучше их было в какой-нибудь небогатый регион России поставить нахаляву-то?

    #1000018
    • Keller Keller
      23.01.1812:40:28

      Считайте что «долгосрочное финансирование» в благосклонность к нам, как США в Украине.

      #1000028
      • Нет аватара Zzepp
        23.01.1812:52:16

        Да я так и считаю.

        Только мы не печатаем зелёную резаную бумагу, как США.

        И благосклонность эта — она пока мы сильные и их подкармливаем. Друзья в хорошую погоду. Когда мы сильные — нам благосклонность слабых не нужна. А когда мы слабые — благосклонности не будет.

        Отредактировано: Zzepp~13:06 23.01.18
        #1000033
        • Keller Keller
          23.01.1813:05:06

          В том то и проблема… Но так не хочется считать себя «региональной» державой, хоть это и не позволительная роскошь.

          И я бы такой, никому не прощал бы «долгов». Нам никто не прощал почему-то.

          #1000036
    • Strange Hunter Strange Hunter
      23.01.1815:50:18

      Не долг простили, а экспортный кредит списали. СССР обходил необходимость использования долларов в международных расчётах(для чего нынче приходится покупать американские облигации о чём подобные вам существа тоже кликушествуют) с помощью бартера оформляемого как взаимное кредитование которое впоследствии погашалось поставками товаров. СССР дал Кубе кредит на трактора и автомобили, Куба дала СССР кредит на ром, сигары и мулаток, постепенно всё это дело погашалось… но потом СССР врезал дуба, цены поменялись(уродам пересчитывающим условные «рубли» в которых выдавались кредиты в доллары по 60 копеек надо яйца плоскогубцами отрывать), стало непонятно, что в каком объеме погашено, потому и пришлось кредиты посписывать.

      #1000107
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    23.01.1813:15:06

    да ерунда… 30 лярдов баксов Кубе списали и это спишем! (((

    (это сарказм такой если кто непонял)

    зла не хватает, когда такие новости читаешь

    #1000043
    • Strange Hunter Strange Hunter
      23.01.1815:52:20

      У подобных вам существ злобы всегда много, когда вы уже ей отравитесь и передохнете.

      #1000108
  • S G S G
    23.01.1813:28:27

    А у нас есть военная база на Кубе? Или сколько надо еще прислать ларгусов и вест, чтобы ну мааааленькую военную «базку» построить там?

    #1000050
  • Павел П Павел П
    23.01.1814:29:22

    Поставка автомобилей на Кубу была осуществлена при содействии Российского экспортного центра и Внешэкономбанка, который обеспечил финансирование сделки.

    И опять поставки в долг    

    #1000080
    • Strange Hunter Strange Hunter
      23.01.1815:54:33

      Не в долг, а по экспортному кредиту. Как ещё предложишь оформить внешнеторговую сделку обходя доллары/евро? Только вот так.

      #1000109
  • Нет аватара Андрей маркшейдер
    23.01.1814:36:24

    Сегодня Лады поставляем — завтра Тополя, Ярсы, Гвоздики и Буки посадим. А будут янки огрызаться — Березы и Сосны появятся    

    #1000084
    • Keller Keller
      23.01.1814:43:08

      А зачем это нам? Нет понятно, что приятно, что мы держим их в «кулаке» теоретически. Но готовы ли мы нести такую нагрузку на бюджет, когда у нас немало других проблем ?

      Может нужно сначала флот подтянуть? ну что бы можно было что-то отправить к берегам Кубы, для поддержки функционирования оной базы)

      #1000085
  • plus.google.comu0118414146915687639148 plus.google.comu0118414146915687639148
    23.01.1814:53:38

    Ну, теперь что на Кубу не поставь-сразу крик как на базаре.Ну, а если нормально рассчитаются,да потом запчасти,да потом снова поставки-вроде неплохо будет.Кстати,хоть это и Лады-а хозяин их -Рено,вряд ли французы в аферу ввязались бы

    #1000090
  • Игорь Николин Игорь Николин
    23.01.1815:14:43

    По мне, это будет хорошей рекламой маркм Лада, в первую очередь на них будут возить туристов, вот и увидят жители далеких континентов,что и у нас умеют делать машины   

    #1000100
  • Нет аватара Serega
    23.01.1816:26:29

    Не знаю, как сейчас, но года 3 назад старые «копейки» на Кубе в хорошем состоянии стоили 10000-14000 $. Это там из-за больших налогов на импорт, что-то там похожее на чучхе у них. Цена холодильника в Кубе — 1000 $. А зарплаты — 20 $.

    Но с тех пор с Америкой дела получше стали, может что изменилось.

    #1000117
  • Василий Баранов Василий Баранов
    23.01.1818:39:08

    Куба нас не предавала, а это дорогого стоит.

    #1000143
  • Нет аватара Vint
    23.01.1819:24:36

    Супер новость -)!!!

    #1000169
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,