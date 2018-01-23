Производственные итоги ТЭКа в 2017 году

Топливно-энергетический комплекс России в 2017 году достиг хороших производственных результатов, установив несколько рекордов как для современной России, так и в абсолютной исторической ретроспективе.

Росстат опубликовал оперативные данные по объёмам промышленного производства в 2017 г. Данные потом ещё будут уточняться: сначала в мае выйдет статсборник «Россия в цифрах», потом в конце года появится «Российский статистический ежегодник». Обычно уточнение идёт в сторону небольшого увеличения (на 0,5-1%), поэтому о достижениях можно смело говорить уже сейчас. Каковы производственные итоги ключевого для экономики России топливно-энергетического комплекса в 2017 г.

Добыча нефти составила 546 млн т. Второй результат в истории современной России (в прошлом году было 548 млн т). В 1980-е гг. обычно было больше, пик 1987 г. — 570 млн т. Можно спорить, нарастили бы мы добычу, если бы не сделка ОПЕК+, или же мы удачно прикрыли этой сделкой свой выход на текущий потолок добычи, но факт есть факт: впервые за 9 лет добыча нефти не выросла.

Добыча газа составила 691 млрд куб. м. Это новый абсолютный рекорд, в 2011 г. было 671 млрд куб. м. А к прошлому 2016-му мы прибавили 50 млрд куб. м или 7,8%. Очень мощно! Если не считать посткризисного отскока 2010/2009, то абсолютный прирост сопоставим с рекордными показателями 80-х годов.

Добыча угля составила 410 млн т. Это новый максимум для современной России и третий результат в истории (пик 1988 г. — 426 млн т) — столько же было добыто в 1989 г., но с учётом весьма вероятного последующего уточнения итог будет чуть выше. На эту тему уже писали здесь , обратите внимание, что данные с тех пор немного увеличились.

Переработка нефти составила 284 млн т. Четвёртый результат в истории современной России (пик 2014 г. — 295 млн т), заметно ниже позднесоветских показателей (например, в 1980 г. 325 млн т). Номинально мы четвёртый год подряд снижаем объём переработки (хотя в этом году сокращение минимальное), но зато значительно улучшаются качественные параметры отрасли. Выпуск топочного мазута снизился по сравнению с 2014 г. на 27 млн т при сокращении переработки на 11 млн т, соответственно, на 16 млн т возрос выпуск более качественных продуктов. Глубина переработки нефти в 2017 г., по оценке, составила 81% - это абсолютный рекорд.

Выпуск автомобильного бензина составил 38 млн т. Это заметно ниже уровня 2016 г. (40 млн т), но в целом соответствует уровню нескольких предшествовавших лет (38-39 млн т в 2012-2015 гг.).

Выпуск дизельного топлива составил 76,8 млн т. Это второй результат в истории современной России (пик 2014 г. — 77 млн т) и выше уровня 1990 г. (76,2 млн т).

Выработка электроэнергии составила 1091 млрд кВт*ч. Сейчас — повторение абсолютного рекорда прошлого года (номинально +0,1%). Впоследствии показатель может подрасти (обычная практика уточнений) — тогда будет «единоличный» рекорд.

При этом новый рекорд поставили АЭС — 203 млрд кВт*ч, ГЭС немного улучшили абсолютный рекорд прошлого года (+0,3%), но округлённо показатели выглядят одинаково — 187 млрд кВт*ч. ТЭС дали 700 млрд кВт*ч и на данный момент это минимум с 2011 г., но их наверняка немного уточнят в сторону повышения. Что не изменит сути: с 2013 г. ТЭС работают примерно на одном уровне: 700-710 млрд кВт*ч — на мой взгляд, это хорошо.