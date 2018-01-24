Четвертый фрегат проекта «Гепард-3.9» прибыл во Вьетнам

19 января во Вьетнам прибыл четвертый фрегат № 957 проекта 11661Э «Гепард-3.9», построенный российскими корабелами для ВМС Вьетнама.

Контракт между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» на строительство 2-й пары фрегатов проекта «Гепард-3.9» был подписан 15 февраля 2013 года. Фрегаты предназначены для борьбы с воздушным, надводным и подводным противником, артиллерийской поддержки сухопутных сил, охраны конвоев, а также постановки минных заграждений и борьбы с пиратством, проект разработан ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро».

Фрегат № 957 заложен 24 сентября 2013 года. Спущен на воду 26 июня 2016 года.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2200 т.

Главные размерения: длина — 102.4 м, ширина — 14.4 м, осадка — 5.6 м.

Максимальная скорость хода: 28 узлов

Дальность плавания: 4000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 84 человека

Вооружение:

2х4 ПУ ПКРК «Уран-Э»

2х2 533 мм торпедных аппарата

1 боевой модуль ЗРАК «Пальма»

одна 76-мм АУ АК-176М

2х6 30-мм АУ АК-630М

1 вертолёт Ка-28

По пути во Вьетнам корабль прошел через Гибралтар



Cận cảnh chiến hạm Gepard Việt Nam trên đường về nước - ảnh 1

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Cận cảnh chiến hạm Gepard Việt Nam trên đường về nước - ảnh 2

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Cận cảnh chiến hạm Gepard Việt Nam trên đường về nước - ảnh 3

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Cận cảnh chiến hạm Gepard Việt Nam trên đường về nước - ảnh 4

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и Сингапур