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Экспорт

Четвертый фрегат проекта «Гепард-3.9» прибыл во Вьетнам

19 января во Вьетнам прибыл четвертый фрегат № 957 проекта 11661Э «Гепард-3.9», построенный российскими корабелами для ВМС Вьетнама.

  •  © vn.sputniknews.com

Контракт между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» на строительство 2-й пары фрегатов проекта «Гепард-3.9» был подписан 15 февраля 2013 года. Фрегаты предназначены для борьбы с воздушным, надводным и подводным противником, артиллерийской поддержки сухопутных сил, охраны конвоев, а также постановки минных заграждений и борьбы с пиратством, проект разработан ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро».

Фрегат № 957 заложен 24 сентября 2013 года. Спущен на воду 26 июня 2016 года.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2200 т.

Главные размерения: длина — 102.4 м, ширина — 14.4 м, осадка — 5.6 м.

Максимальная скорость хода: 28 узлов

Дальность плавания: 4000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 84 человека

Вооружение:

2х4 ПУ ПКРК «Уран-Э»

2х2 533 мм торпедных аппарата

1 боевой модуль ЗРАК «Пальма»

одна 76-мм АУ АК-176М

2х6 30-мм АУ АК-630М

1 вертолёт Ка-28

По пути во Вьетнам корабль прошел через Гибралтар

  • Cận cảnh chiến hạm Gepard Việt Nam trên đường về nước - ảnh 1
  • Cận cảnh chiến hạm Gepard Việt Nam trên đường về nước - ảnh 1
  •  © image.thanhnien.vn
  • Cận cảnh chiến hạm Gepard Việt Nam trên đường về nước - ảnh 2
  • Cận cảnh chiến hạm Gepard Việt Nam trên đường về nước - ảnh 2
  •  © image.thanhnien.vn
  • Cận cảnh chiến hạm Gepard Việt Nam trên đường về nước - ảnh 3
  • Cận cảnh chiến hạm Gepard Việt Nam trên đường về nước - ảnh 3
  •  © image.thanhnien.vn
  • Cận cảnh chiến hạm Gepard Việt Nam trên đường về nước - ảnh 4
  • Cận cảnh chiến hạm Gepard Việt Nam trên đường về nước - ảnh 4
  •  © image.thanhnien.vn

и Сингапур

  • Tàu Rolldock Star trong lần chở chiến hạm Gepard 3.9 thứ ba của Việt Nam ghé cảng Singapore cuối tháng 10.2017 /// The Pictures.club
  • Tàu Rolldock Star trong lần chở chiến hạm Gepard 3.9 thứ ba của Việt Nam ghé cảng Singapore cuối tháng 10.2017 /// The Pictures.club
  •  © image.thanhnien.vn
https://vn.sputniknews.com/vietnam/201801224683926-viet-nam-tau-gepard/

11661Э, Гепард, Зеленодольский судостроительный завод, Зеленодольск, Татарстан, Вьетнам
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    24.01.1813:15:15

    19 января во Вьетнам прибыл четвертый фрегат

    Странно. Вьетнамцы пишут, что прибыл в 13 часов 20 января. 21 января выгрузил Гкпарда. 22 января Гепард официально передан

     http://baodatviet.vn/quoc...-nhan-tau-gepard-3351380/ 

    #1000425
    • Katamaran Katamaran
      24.01.1813:32:08

      Пока опомнились

      #1000436
    • Нет аватара Ветер
      24.01.1814:28:07

      между нами разница пол суток, када у нас 19 января, у них уже 20е…

      #1000467
  • rvk rvk
    24.01.1818:57:03

    Это его я видел на Дону?

    •  © Фото из открытых источников

    #1000546
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