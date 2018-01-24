Четвертый фрегат проекта «Гепард-3.9» прибыл во Вьетнам
19 января во Вьетнам прибыл четвертый фрегат № 957 проекта 11661Э «Гепард-3.9», построенный российскими корабелами для ВМС Вьетнама.
Контракт между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» на строительство 2-й пары фрегатов проекта «Гепард-3.9» был подписан 15 февраля 2013 года. Фрегаты предназначены для борьбы с воздушным, надводным и подводным противником, артиллерийской поддержки сухопутных сил, охраны конвоев, а также постановки минных заграждений и борьбы с пиратством, проект разработан ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро».
Фрегат № 957 заложен 24 сентября 2013 года. Спущен на воду 26 июня 2016 года.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2200 т.
Главные размерения: длина — 102.4 м, ширина — 14.4 м, осадка — 5.6 м.
Максимальная скорость хода: 28 узлов
Дальность плавания: 4000 миль
Автономность: 20 суток
Экипаж: 84 человека
Вооружение:
2х4 ПУ ПКРК «Уран-Э»
2х2 533 мм торпедных аппарата
1 боевой модуль ЗРАК «Пальма»
одна 76-мм АУ АК-176М
2х6 30-мм АУ АК-630М
1 вертолёт Ка-28
По пути во Вьетнам корабль прошел через Гибралтар
и Сингапур
24.01.1813:15:15
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