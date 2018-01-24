Обзор: в июне в России открылось 17 новых производств

В июне открыто 17 новых производств, с общим объемом инвестиций более 16 млрд рублей. У шести производств инвестиции привысили 1 млрд рублей.

1. В Ленинградской области заработал завод Jotun





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Норвежская компания Jotun запустила свое предприятие по выпуску красок в Ленинградской области.

Первый российский завод Jotun расположился в Тосненском районе региона на территории индустриального парка «Федоровское». Предприятие будет выпускать 3600 тонн порошковых покрытий и 12 млн литров красок в год.

Общий объем инвестиций составил около 2 млрд рублей.

В производстве задействованы порядка 150 человек.

2. Первый в России завод волоконно-оптических трансиверов открылся в Новосибирске





© Фото из открытых источников

В Октябрьском районе г. Новосибирск начал работу первый и единственный в России завод по производству волоконно-оптических трансиверов.

Волоконно-оптический трансивер это приемо-передающее устройство, которое используется операторами связи и интернет провайдерами для преобразования сигнала из электрического в оптический и обратно.

Ранее такие устройства закупались зарубежом. На сегодняшний день компанией «ФайберТрейд» уже выпускаются наиболее востребованные на российском рынке трансиверы форм-факторов SFP, SFP+, XFP, QSFP+, QSFP28, CFP, CFP2, CFP4. Схемотехника, печатная плата и софт, включающий управление всеми параметрами, изготовлены по собственной конструкторской и технической документации подразделения НИОКР.

3. В Иванове на машиностроительном предприятии «Профессионал» запущены новые цеха





© Фото из открытых источников

Два новых цеха запущены за последние полгода в Ивановской компани «Профессионал».

В канун 2017 года полностью заработал цех по производству металлоконструкций для навесного рабочего оборудования для дорожно-строительной техники. Это совместный проект компании и американской фирмы John Deere. Инвестиции составили 140 млн рублей.

В начале этого года введены в эксплуатацию новый цех по механической обработке, лаборатория и склад площадью 1,5 тыс. м2.

ООО «Профессионал» работает уже 10 лет и является крупнейшим предприятием в России по производству навесного рабочего оборудования для горнодобывающих предприятий и изготовлению запасных частей к дорожно-строительной технике. Свою продукцию предприятие реализует в России и 36 странах ближнего и дальнего зарубежья.

4. В Кировской области запустили первую очередь деревообрабатывающего производства

В Кировской области состоялся запуск первой очереди производства ООО «Лесной путь».

Предприятие ввело в эксплуатацию комплекс по переработке хвойных и лиственных пород с полным циклом переработки древесины и сушки. Проект нацелен на организацию высокотехнологического лесозаготовительного и деревоперерабатывающего безотходного производства.

Инвестиции составят порядка 1 млрд рублей.

Проект позволит создать 117 высокооплачиваемых рабочих мест.

5. Federal-Mogul Powertrain и ПАО «КАМАЗ» открыли новый литейных цех в Татарстане

Американская компания Federal-Mogul Powertrain и ПАО «КАМАЗ» открыли новый цех литья гильз цилиндров. Теперь, здесь будет осуществляться полный цикл производства этих деталей для двигателей, устанавливаемых на дорожную и внедорожную технику.

Общий объем инвестиций составил около 300 млн рублей.

Создано более 30 новых высокотехнологичных рабочих мест.

6. В Татарстане запущено производство нанокомпозитных покрытий

Портфельная компания РОСНАНО Advenira открыла производство нанокомпозитных покрытий в Казани, на территории технопарка «Химград».

Проектная мощность предприятия «ТАТ-Адвенира» на первом этапе (2017-2018 годы) составит 30 тыс. литров нанорастворов в год, на втором этапе (2018-2019 годы) планируется довести мощность до 300 тысяч литров.

Область применения продукции: нефтяная и газовая отрасли, производство труб, кораблестроение, строительство мостов, гидроэнергетика.

7. В Воронежской области запустили производство высокопрочных труб





© Фото из открытых источников

ЗАО «Лискимонтажконструкция» 20 июня открыло производство по созданию высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра.

Продукция предназначена для строительства крупных нефтегазопроводов в условиях низких температур, обсадных нефтегазопроводных и профильных труб, а также строительства глубоководных морских трубопроводов при освоении шельфовых месторождений.

Инвестиции в производство составили 4,5 млрд рублей.

На предприятии появится 250 рабочих мест.

8. В Туле открыли литейно-механический завод

20 июня состоялось открытие Тульского литейно-механического завода «Газмодель» в Туле в Щегловской засеке.

В настоящее время предприятие выпускает продукцию для нефтяных компаний. Возможности завода ориентированы как на оборонную, так и на гражданскую продукцию.

Открытие нового производства позволило создать 70 рабочих мес

Общий объем инвестиций в проект превысил 100 млн рублей.

9. В Тюмени открылась вторая очередь завода «Бейкер Хьюз»





© Фото из открытых источников

Компания «Бейкер Хьюз» запустила новое производство на территории Тюмени — завод по производству гидравлических эксплуатационных пакеров, муфт, систем многоступенчатого гидроразрыва пласта, подвесок хвостовика, нагнетательных клапанов и других систем для скважин с аномально высоким пластовым давлением, температурой и содержанием сероводорода, оборудования для закачивания и ремонта скважин.

Производят оборудование из российским материалов и комплектующих

Здесь будет создано 32 рабочих места.

10. Завод лакокрасочных материалов открыли в ОЭЗ «Липецк»





© Фото из открытых источников

Завод лакокрасочных материалов открыла в ОЭЗ «Липецк» американская компания PPG. Мощность производства 25 млн литров материалов в год.

В состав нового промышленного комплекса входит как непосредственно производство автомобильных, промышленных, упаковочных, защитных и морских покрытий, так и технические лаборатории, административные и логистические распределительные зоны.

Продукция поставляется на заводы АвтоВАЗ, УАЗ, Форд и многие другие. Также здесь производятся промышленные, упаковочные, защитные и морские покрытия

Бюджет проекта составил около 2 млрд рублей.

На заводе будет занято около 200 человек,

11. В Свердловской области начал работать новый цех по производству гальванических линий





© Фото из открытых источников

Новый цех по производству гальванических линий «Галур» введен в эксплуатацию в Екатеринбурге. Проект реализован ООО «КР Групп» совместно с чешским предприятием «ESA plating RU s.r.o».

Объем инвестиций составил 40 млн рублей.

12. В Новосибирской области запущено первое в регионе производство битума





© Фото из открытых источников

Единственное предприятие по переработке нефти в Новосибирской области «ВПК-Ойл» запустило 15 июня производство битума мощностью 80 тыс. тонн в год.

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «ВПК-Ойл» перерабатывает 600 тыс. тонн нефти в год. В новое производство НПЗ, в том числе в производство битума, было вложено порядка 4,5 млрд рублей.

13. В Липецкой области открыли завод немецкой компании «Виссманн»





© Фото из открытых источников

Компания Viessmann Group — один из ведущих мировых производителей отопительного, холодильного оборудования и климатической техники. По всему миру работают 23 предприятия. Свой первый завод в России компания решила открыть в Липецке.

На территории ОЭЗ ППТ «Липецк» будут выпускать водогрейные котлы для промышленного и производственного применения. Это оборудование востребовано в сфере ЖКХ, промышленности и строительства.

На производстве будет создано 140 рабочих мест.

Инвестиции свыше 1,5 млрд.

14. В Санкт-Петербурге начато производство мебели для ванных комнат

Группа компаний SKL, российский производитель сантехники и товаров для ванной и кухни, запустила производство на заводе в Санкт-Петербурге.

Компания приобрела завод по выпуску мебели для ванной комнаты в конце 2016 года. Расположенное в Петербурге производство было оснащено оборудованием и готово к работе, но простаивало в связи с отсутствием заказов. В 2017 году завод начал работать.

Около 80% используемых материалов производятся внутри страны — российскими компаниями или локализованными заводами иностранных производителей.

15. В Калужской области открыто производство упаковки для фармацевтической и косметической продукции





© Фото из открытых источников

8 июня в индустриальном парке «Обнинск» Калужской области состоялось официальное открытие завода по производству упаковки для фармацевтической и косметической продукции сербско-итальянской компании Palladio Zannini.

В проект уже вложено свыше 600 млн рублей.

Штат сотрудников составит более 180 человек.

16. В Тюменской области открыта вторая очередь завода по производству сетки для фасовки овощей

Более 5 млн штук сетки для расфасовки картофеля и овощей ежемесячно планирует производить расположенный в Заводоуковске завод «СКМ-100» к концу 2017 года.

Компания ООО «КТС-Сервис» была организована в 2011 году. Сначала компания занималась импортом сетки из Китая, но позже было принято решение о создании собственного производства.

В 2016 году компания решила расширить производство, построив новую производственную базу и приобретя оборудование. В конце прошлого года началась пусконаладка в новых цехах.

Благодаря вводу второй очереди создано еще 120 рабочих мест.

17. На предприятии «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» открыт новый производственный корпус

2 июня в Калуге открыт новый производственный корпус АО «Тайфун».

В трехэтажном здании площадью пять с половиной тысяч квадратных метров разместятся инженерно-конструкторская служба предприятия, а также линии по выпуску источников питания. Просторные помещения оснащены современной компьютерной и производственной техникой. Ввод здания в эксплуатацию позволил организовать серийный выпуск систем электропитания и преобразовательной техники.

Создано 250 рабочих мест.

Итого за июнь 2017 года

17 новых производств

из них 6 производств с инвестициями более 1 млрд рублей

общий объем объявленных инвестиций более 16 млрд рублей

у пяти производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 4

Стройматериалы и ремонт — 2

Текстильная промышленность — 1

Электроника и электротехника, оборудование — 5

Мебельная промышленность — 1

Химическая промышленность — 2

Другое — 3

По источникам инвестиций

иностранный — 6

российский или смешанный — 11