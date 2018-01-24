Обзор: в июне в России открылось 17 новых производств
В июне открыто 17 новых производств, с общим объемом инвестиций более 16 млрд рублей. У шести производств инвестиции привысили 1 млрд рублей.
1. В Ленинградской области заработал завод Jotun
Норвежская компания Jotun запустила свое предприятие по выпуску красок в Ленинградской области.
Первый российский завод Jotun расположился в Тосненском районе региона на территории индустриального парка «Федоровское». Предприятие будет выпускать 3600 тонн порошковых покрытий и 12 млн литров красок в год.
Общий объем инвестиций составил около 2 млрд рублей.
В производстве задействованы порядка 150 человек.
2. Первый в России завод волоконно-оптических трансиверов открылся в Новосибирске
В Октябрьском районе г. Новосибирск начал работу первый и единственный в России завод по производству волоконно-оптических трансиверов.
Волоконно-оптический трансивер это приемо-передающее устройство, которое используется операторами связи и интернет провайдерами для преобразования сигнала из электрического в оптический и обратно.
Ранее такие устройства закупались зарубежом. На сегодняшний день компанией «ФайберТрейд» уже выпускаются наиболее востребованные на российском рынке трансиверы форм-факторов SFP, SFP+, XFP, QSFP+, QSFP28, CFP, CFP2, CFP4. Схемотехника, печатная плата и софт, включающий управление всеми параметрами, изготовлены по собственной конструкторской и технической документации подразделения НИОКР.
3. В Иванове на машиностроительном предприятии «Профессионал» запущены новые цеха
Два новых цеха запущены за последние полгода в Ивановской компани «Профессионал».
В канун 2017 года полностью заработал цех по производству металлоконструкций для навесного рабочего оборудования для дорожно-строительной техники. Это совместный проект компании и американской фирмы John Deere. Инвестиции составили 140 млн рублей.
В начале этого года введены в эксплуатацию новый цех по механической обработке, лаборатория и склад площадью 1,5 тыс. м2.
ООО «Профессионал» работает уже 10 лет и является крупнейшим предприятием в России по производству навесного рабочего оборудования для горнодобывающих предприятий и изготовлению запасных частей к дорожно-строительной технике. Свою продукцию предприятие реализует в России и 36 странах ближнего и дальнего зарубежья.
4. В Кировской области запустили первую очередь деревообрабатывающего производства
В Кировской области состоялся запуск первой очереди производства ООО «Лесной путь».
Предприятие ввело в эксплуатацию комплекс по переработке хвойных и лиственных пород с полным циклом переработки древесины и сушки. Проект нацелен на организацию высокотехнологического лесозаготовительного и деревоперерабатывающего безотходного производства.
Инвестиции составят порядка 1 млрд рублей.
Проект позволит создать 117 высокооплачиваемых рабочих мест.
5. Federal-Mogul Powertrain и ПАО «КАМАЗ» открыли новый литейных цех в Татарстане
Американская компания Federal-Mogul Powertrain и ПАО «КАМАЗ» открыли новый цех литья гильз цилиндров. Теперь, здесь будет осуществляться полный цикл производства этих деталей для двигателей, устанавливаемых на дорожную и внедорожную технику.
Общий объем инвестиций составил около 300 млн рублей.
Создано более 30 новых высокотехнологичных рабочих мест.
6. В Татарстане запущено производство нанокомпозитных покрытий
Портфельная компания РОСНАНО Advenira открыла производство нанокомпозитных покрытий в Казани, на территории технопарка «Химград».
Проектная мощность предприятия «ТАТ-Адвенира» на первом этапе (2017-2018 годы) составит 30 тыс. литров нанорастворов в год, на втором этапе (2018-2019 годы) планируется довести мощность до 300 тысяч литров.
Область применения продукции: нефтяная и газовая отрасли, производство труб, кораблестроение, строительство мостов, гидроэнергетика.
7. В Воронежской области запустили производство высокопрочных труб
ЗАО «Лискимонтажконструкция» 20 июня открыло производство по созданию высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра.
Продукция предназначена для строительства крупных нефтегазопроводов в условиях низких температур, обсадных нефтегазопроводных и профильных труб, а также строительства глубоководных морских трубопроводов при освоении шельфовых месторождений.
Инвестиции в производство составили 4,5 млрд рублей.
На предприятии появится 250 рабочих мест.
8. В Туле открыли литейно-механический завод
В настоящее время предприятие выпускает продукцию для нефтяных компаний. Возможности завода ориентированы как на оборонную, так и на гражданскую продукцию.
Открытие нового производства позволило создать 70 рабочих мес
Общий объем инвестиций в проект превысил 100 млн рублей.
9. В Тюмени открылась вторая очередь завода «Бейкер Хьюз»
Компания «Бейкер Хьюз» запустила новое производство на территории Тюмени — завод по производству гидравлических эксплуатационных пакеров, муфт, систем многоступенчатого гидроразрыва пласта, подвесок хвостовика, нагнетательных клапанов и других систем для скважин с аномально высоким пластовым давлением, температурой и содержанием сероводорода, оборудования для закачивания и ремонта скважин.
Производят оборудование из российским материалов и комплектующих
Здесь будет создано 32 рабочих места.
10. Завод лакокрасочных материалов открыли в ОЭЗ «Липецк»
Завод лакокрасочных материалов открыла в ОЭЗ «Липецк» американская компания PPG. Мощность производства 25 млн литров материалов в год.
В состав нового промышленного комплекса входит как непосредственно производство автомобильных, промышленных, упаковочных, защитных и морских покрытий, так и технические лаборатории, административные и логистические распределительные зоны.
Продукция поставляется на заводы АвтоВАЗ, УАЗ, Форд и многие другие. Также здесь производятся промышленные, упаковочные, защитные и морские покрытия
Бюджет проекта составил около 2 млрд рублей.
На заводе будет занято около 200 человек,
11. В Свердловской области начал работать новый цех по производству гальванических линий
Новый цех по производству гальванических линий «Галур» введен в эксплуатацию в Екатеринбурге. Проект реализован ООО «КР Групп» совместно с чешским предприятием «ESA plating RU s.r.o».
Объем инвестиций составил 40 млн рублей.
12. В Новосибирской области запущено первое в регионе производство битума
Единственное предприятие по переработке нефти в Новосибирской области «ВПК-Ойл» запустило 15 июня производство битума мощностью 80 тыс. тонн в год.
Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «ВПК-Ойл» перерабатывает 600 тыс. тонн нефти в год. В новое производство НПЗ, в том числе в производство битума, было вложено порядка 4,5 млрд рублей.
13. В Липецкой области открыли завод немецкой компании «Виссманн»
Компания Viessmann Group — один из ведущих мировых производителей отопительного, холодильного оборудования и климатической техники. По всему миру работают 23 предприятия. Свой первый завод в России компания решила открыть в Липецке.
На территории ОЭЗ ППТ «Липецк» будут выпускать водогрейные котлы для промышленного и производственного применения. Это оборудование востребовано в сфере ЖКХ, промышленности и строительства.
На производстве будет создано 140 рабочих мест.
Инвестиции свыше 1,5 млрд.
14. В Санкт-Петербурге начато производство мебели для ванных комнат
Группа компаний SKL, российский производитель сантехники и товаров для ванной и кухни, запустила производство на заводе в Санкт-Петербурге.
Компания приобрела завод по выпуску мебели для ванной комнаты в конце 2016 года. Расположенное в Петербурге производство было оснащено оборудованием и готово к работе, но простаивало в связи с отсутствием заказов. В 2017 году завод начал работать.
Около 80% используемых материалов производятся внутри страны — российскими компаниями или локализованными заводами иностранных производителей.
15. В Калужской области открыто производство упаковки для фармацевтической и косметической продукции
8 июня в индустриальном парке «Обнинск» Калужской области состоялось официальное открытие завода по производству упаковки для фармацевтической и косметической продукции сербско-итальянской компании Palladio Zannini.
В проект уже вложено свыше 600 млн рублей.
Штат сотрудников составит более 180 человек.
16. В Тюменской области открыта вторая очередь завода по производству сетки для фасовки овощей
Более 5 млн штук сетки для расфасовки картофеля и овощей ежемесячно планирует производить расположенный в Заводоуковске завод «СКМ-100» к концу 2017 года.
Компания ООО «КТС-Сервис» была организована в 2011 году. Сначала компания занималась импортом сетки из Китая, но позже было принято решение о создании собственного производства.
В 2016 году компания решила расширить производство, построив новую производственную базу и приобретя оборудование. В конце прошлого года началась пусконаладка в новых цехах.
Благодаря вводу второй очереди создано еще 120 рабочих мест.
17. На предприятии «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» открыт новый производственный корпус
2 июня в Калуге открыт новый производственный корпус АО «Тайфун».
В трехэтажном здании площадью пять с половиной тысяч квадратных метров разместятся инженерно-конструкторская служба предприятия, а также линии по выпуску источников питания. Просторные помещения оснащены современной компьютерной и производственной техникой. Ввод здания в эксплуатацию позволил организовать серийный выпуск систем электропитания и преобразовательной техники.
Создано 250 рабочих мест.
Итого за июнь 2017 года
17 новых производств
из них 6 производств с инвестициями более 1 млрд рублей
общий объем объявленных инвестиций более 16 млрд рублей
у пяти производств объем инвестиций не сообщается
По отраслям
Машиностроение и металлообработка — 4
Стройматериалы и ремонт — 2
Текстильная промышленность — 1
Электроника и электротехника, оборудование — 5
Мебельная промышленность — 1
Химическая промышленность — 2
Другое — 3
По источникам инвестиций
иностранный — 6
российский или смешанный — 11