Белорецкий металлургический комбинат увеличил поставки в 2017 году

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») в 2017 году отгрузил потребителям больше метизов с высокой добавленной стоимостью, чем в 2016 году — сообщает пресс-служба компании.

Наибольший рост — 14% - пришелся на пружинную проволоку для машиностроения и мебельной промышленности. На 13% увеличились поставки арматурных прядей для возведения мостов, а также промышленного и гражданского строительства. Выросли на 10% продажи стальных фасонных профилей высокой прочности для машиностроения и автопрома. Реализация стальной проволоки увеличилась на 9%, в том числе высокопрочной для производства железобетонных шпал — на 4%. Сварочная проволока для изготовления электродов показала рост 5%.

По сравнению с прошлым годом почти в 2 раза выросла реализация нержавеющих видов продукции для военно-промышленного комплекса, нефтегазовой и атомной промышленности, машиностроения, авиастроения. Проволока используется для изготовления специальных сварочных материалов, сеток топливных фильтров, различных пружин двигателей.

«На положительную динамику реализации высокодоходных метизов повлияли увеличение поставок нашим постоянным потребителям, а также расширение рынка нержавеющих видов продукции, которое стало возможным благодаря внутригрупповой кооперации и поставкам заготовки с завода «Ижсталь», — прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.