В Смоленской области открыт цех производства световозвращающих элементов

В Рославле открыт цех ООО «СТиМ-2» по производству световозвращающих стеклошариков для светоотражающей дорожной разметки. Стеклошарики обеспечивают хорошую видимость разметки в темное время суток и, как следствие, повышают безопасность дорожного движения, а также увеличивают пропускную способность автодорог. Объем продукции, выпускаемой предприятием, составит порядка 8 тысяч тонн в год.

Инвестиции в проект составили 250 млн рублей. Создно 47 рабочих мест.

Нанесение разметки — сезонная работа, и продукция будет востребована уже в марте-апреле. На складе в настоящее время находится порядка 500 тонн продукции.