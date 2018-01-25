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Новые заводы и цеха

В Смоленской области открыт цех производства световозвращающих элементов

  •  © admin-smolensk.ru

В Рославле открыт цех ООО «СТиМ-2» по производству световозвращающих стеклошариков для светоотражающей дорожной разметки. Стеклошарики обеспечивают хорошую видимость разметки в темное время суток и, как следствие, повышают безопасность дорожного движения, а также увеличивают пропускную способность автодорог. Объем продукции, выпускаемой предприятием, составит порядка 8 тысяч тонн в год.

Инвестиции в проект составили 250 млн рублей. Создно 47 рабочих мест.

Нанесение разметки — сезонная работа, и продукция будет востребована уже в марте-апреле. На складе в настоящее время находится порядка 500 тонн продукции.

  •  © smolensk-i.ru
  •  © smolensk-i.ru
  •  © smolensk-i.ru
https://www.admin-smolensk.ru/news/news_19513.html

Смоленская область, малый и средний бизнес, новое производство
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    25.01.1820:30:29

    Вроде не бог весть какое производство,но инвестиции в 250 млн и 47 рабочих мест — плюс однозначно!Маленький,но вклад в экономику!      

    #1000913
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