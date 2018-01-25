Поставки свинины в Монголию стали еженедельными

Регулярные поставки свинины из Восточно-Сибирского свинокомплекса в Бурятии стали осуществляться в Монголию.

В декабре 2017 года акционерное общество «Сибирская аграрная группа» стало производить поставку свинины в Монголию и сейчас поставки осуществляются еженедельно.

Мясо доставляется на предприятия, занимающиеся мясопереработкой, в рестораны, а также поступает в продажу через торговые сети. В планах — поставлять в Монголию около 200 тонн продукции в месяц

Впервые пресс-служба агрохолдинга заговорила о планах наладить поставки в Монголию в ноябре 2016 года, отметив при этом, что в государстве замечен дефицит свежей свинины.

Летом 2017 года было получено разрешение на ввоз свинины на территорию Монголии. Свинокомплекс успешно прошел аттестацию в Генеральном агентстве по надзору Монголии и включен в российский реестр экспортеров в системе «Цербер».

Для перевозки груза выбран автомобильный транспорт, оборудованный рефрижераторами. Расстояние из пункта погрузки в Восточно-Сибирском свинокомплексе до столицы Монголии составляет 600 км, или одни сутки в пути на автотранспорте.

АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» Заиграевского района на сегодняшний день является крупнейшим предприятием по разведению свиней в Бурятии. Оно обеспечивает высококачественной продукцией более 70% регионального рынка по охлажденной свинине. Сегодня продукция представлена во всех флагманских сетях ритейла республики — «Титане» и «Абсолюте», а также в собственных магазинах.

В планах предприятия — увеличить производство свинины до 20 тыс. тонн. В 2016 году свинокомплекс получил статус племенного завода.