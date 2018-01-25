Добавить статью
Экспорт

Поставки свинины в Монголию стали еженедельными

  •  © www.myaso-portal.ru

Регулярные поставки свинины из Восточно-Сибирского свинокомплекса в Бурятии стали осуществляться в Монголию.

В декабре 2017 года акционерное общество «Сибирская аграрная группа» стало производить поставку свинины в Монголию и сейчас поставки осуществляются еженедельно.

Мясо доставляется на предприятия, занимающиеся мясопереработкой, в рестораны, а также поступает в продажу через торговые сети. В планах — поставлять в Монголию около 200 тонн продукции в месяц

Впервые пресс-служба агрохолдинга заговорила о планах наладить поставки в Монголию в ноябре 2016 года, отметив при этом, что в государстве замечен дефицит свежей свинины.

Летом 2017 года было получено разрешение на ввоз свинины на территорию Монголии. Свинокомплекс успешно прошел аттестацию в Генеральном агентстве по надзору Монголии и включен в российский реестр экспортеров в системе «Цербер».

Для перевозки груза выбран автомобильный транспорт, оборудованный рефрижераторами. Расстояние из пункта погрузки в Восточно-Сибирском свинокомплексе до столицы Монголии составляет 600 км, или одни сутки в пути на автотранспорте.

АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» Заиграевского района на сегодняшний день является крупнейшим предприятием по разведению свиней в Бурятии. Оно обеспечивает высококачественной продукцией более 70% регионального рынка по охлажденной свинине. Сегодня продукция представлена во всех флагманских сетях ритейла республики — «Титане» и «Абсолюте», а также в собственных магазинах.

В планах предприятия — увеличить производство свинины до 20 тыс. тонн. В 2016 году свинокомплекс получил статус племенного завода.

  •  © www.myaso-portal.ru

http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/regulyarnye-postavki-svininy-stali-osushchestvlyatsya-iz-buryatii-v-mongoliyu/?filter_detail=news-branchs

экспорт , Бурятия , сельское хозяйство, свинокомплексы
  • Арсений Смык
    25.01.1818:48:54

    Ну вот, хоть изоляцию разорвали)))

    #1000871
  • Нет аватара nabludatel71
    25.01.1820:55:36

    Вот не думал, что Монголии свинина интересна. Как-то они у меня вместе не очень вяжутся. Может, для Китая это?

    #1000924
    • Нет аватара nabludatel71
      25.01.1821:00:29

      Вот, кстати, посмотрел статистику. В Монголии производят меньше 1 тыс. т свинины в год (всего мяса — 340 тыс. т). Импорт её — 1,5-2 тыс. т в год. Из Польши (!) и Китая.

      В планах — поставлять в Монголию около 200 тонн продукции в месяц

      Это получается занять весь рынок! Или расширить его, сменив предпочтения покупателей. Через год увидим, что получится.

      #1000927
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,