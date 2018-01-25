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Агропром и пищевая промышленность

В 2017 году производство тепличных овощей выросло на 17%

  •  © promgidroponica.ru

Производство тепличных овощей в России в последние несколько лет показывает стабильную динамику роста. В 2017 году валовой сбор тепличных овощей составил 952,6 тыс. тонн, что на 17% выше уровня 2016 года (813, 6 тыс. тонн) и на 34,2% выше уровня 2015 года (709,8 тыс. тонн).

По итогам 2017 года введено в строй порядка 251 га новых теплиц, благодаря чему общая площадь зимних теплиц увеличилась на 11,7%. Вводимые в эксплуатацию новые теплицы пятого поколения строятся с применением новейших технологий и не уступают лучшим зарубежным аналогам. Благодаря этому урожайность в новых зимних теплицах достигает рекордного показателя 60 кг/кв.м. Также в целом по стране средняя урожайность тепличных комплексов неуклонно растет. По итогам 2017 года составив 34 кг/кв.м, что на 33% выше уровня 2011 года (27,1 кг/кв.м).

Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях среди субъектов Российской Федерации стали Краснодарский край — 85 тыс. тонн, Ставропольский край — 65,2 тыс. тонн, Татарстан — 46,2 тыс. тонн, Башкирия — 40,1 тыс. тонн, Липецкая область — 37,6 тыс. тонн.

  •  © moshol14.ru

Развитие тепличного овощеводства — один из приоритетов государственной политики в сельском хозяйстве, особенно в условиях активного процесса импортозамещения. За три года импорт овощей сократился более чем в два раза — с 2,4 млн тонн в 2014 году до 1,1 млн тонн в 2016 году.

Для стимулирования инвестиционной активности в данном направлении государством реализуется целый комплекс мер, среди которых компенсация понесенных инвестиционных затрат на строительство новых тепличных комплексов с современными технологиями овощеводства. Размер субсидии составляет 20% (25% для регионов Дальневосточного федерального округа) от суммы понесенных затрат. За период 2015-2017 г. комиссией Минсельхоза отобрано 56 инвестиционных проектов общей площадью 439,7 га, сумма инвестиций при этом составила порядка 69 млрд рублей.

Также на строительство и модернизацию тепличных комплексов аграрии с 2017 года смогли получить льготные кредиты по ставке не выше 5% годовых. Выдача льготных кредитов в 2017 году на общую сумму 106 млрд рублей (23% от общей суммы выданных аграриям льготных кредитов) позволила запустить строительство 50 тепличных комплекса общей площадью свыше 650 га. После введения в строй этих современных тепличных комплексов производство тепличных овощей увеличится на 480 тыс. тонн ежегодно.

При сохранении набранных темпов развития отечественные овощеводы смогут уже к 2020 году обеспечить потребности населения страны тепличными овощами российского производства.

  •  © moshol14.ru

http://mcx.ru/press-service/news/po-itogam-2017-goda-proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-v-rossii-vyroslo-na-17/

овощеводство , сельское хозяйство , статистика
  • Нет аватара Clausson
    25.01.1818:59:51

    на 17% выше уровня 2016 года и на 34,2% выше уровня 2015 года

    Вообще-то это феноменальный рост.

    И без «жареного петуха» его бы совершенно точно не было. Слава санкциям!

    В магазине покупаю калужские чери на ветке — они просто изумительные — аромат, вкус, все так как надо.

    Отредактировано: Clausson~19:01 25.01.18
    #1000875
    • Нет аватара nabludatel71
      25.01.1820:41:36

      В магазине покупаю калужские чери на ветке — они просто изумительные — аромат, вкус, все так как надо.

      Где вам так везёт? Я, правда, не черри предпочитаю, а обычные, и найти настоящие помидоры — вкусные, душистые — в магазинах не так просто. Летом на рынке наши или в холодный сезон в «Овощах-фруктах» Азербайджан/Узбекистан — да. А в остальном — не очень.

      Понятно, что спелые помидоры не слишком транспортабельный продукт, но когда их не из Турции, а, скажем, из Волгограда привозят в Центр оранжевыми и продают по обычной цене — это как-то неправильно.

      #1000921
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