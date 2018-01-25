В 2017 году производство тепличных овощей выросло на 17%

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Производство тепличных овощей в России в последние несколько лет показывает стабильную динамику роста. В 2017 году валовой сбор тепличных овощей составил 952,6 тыс. тонн, что на 17% выше уровня 2016 года (813, 6 тыс. тонн) и на 34,2% выше уровня 2015 года (709,8 тыс. тонн).

По итогам 2017 года введено в строй порядка 251 га новых теплиц, благодаря чему общая площадь зимних теплиц увеличилась на 11,7%. Вводимые в эксплуатацию новые теплицы пятого поколения строятся с применением новейших технологий и не уступают лучшим зарубежным аналогам. Благодаря этому урожайность в новых зимних теплицах достигает рекордного показателя 60 кг/кв.м. Также в целом по стране средняя урожайность тепличных комплексов неуклонно растет. По итогам 2017 года составив 34 кг/кв.м, что на 33% выше уровня 2011 года (27,1 кг/кв.м).

Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях среди субъектов Российской Федерации стали Краснодарский край — 85 тыс. тонн, Ставропольский край — 65,2 тыс. тонн, Татарстан — 46,2 тыс. тонн, Башкирия — 40,1 тыс. тонн, Липецкая область — 37,6 тыс. тонн.

Развитие тепличного овощеводства — один из приоритетов государственной политики в сельском хозяйстве, особенно в условиях активного процесса импортозамещения. За три года импорт овощей сократился более чем в два раза — с 2,4 млн тонн в 2014 году до 1,1 млн тонн в 2016 году.

Для стимулирования инвестиционной активности в данном направлении государством реализуется целый комплекс мер, среди которых компенсация понесенных инвестиционных затрат на строительство новых тепличных комплексов с современными технологиями овощеводства. Размер субсидии составляет 20% (25% для регионов Дальневосточного федерального округа) от суммы понесенных затрат. За период 2015-2017 г. комиссией Минсельхоза отобрано 56 инвестиционных проектов общей площадью 439,7 га, сумма инвестиций при этом составила порядка 69 млрд рублей.

Также на строительство и модернизацию тепличных комплексов аграрии с 2017 года смогли получить льготные кредиты по ставке не выше 5% годовых. Выдача льготных кредитов в 2017 году на общую сумму 106 млрд рублей (23% от общей суммы выданных аграриям льготных кредитов) позволила запустить строительство 50 тепличных комплекса общей площадью свыше 650 га. После введения в строй этих современных тепличных комплексов производство тепличных овощей увеличится на 480 тыс. тонн ежегодно.

При сохранении набранных темпов развития отечественные овощеводы смогут уже к 2020 году обеспечить потребности населения страны тепличными овощами российского производства.