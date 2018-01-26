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Космонавтика

Центр Хруничева и ЦНИИмаш проводят вибро-прочностные испытания УРМ ракеты Ангара

  •  © www.roscosmos.ru

Центр Хруничева (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») совместно с Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения (ЦНИИмаш) проводит вибро-прочностные испытания одного из универсальных ракетных модулей УРМ-1, применяемых на первой ступени ракеты-носителя «Ангара-А5». Эти испытания начались в конце 2017 года и продлятся несколько месяцев.

Проведение испытаний в ЦНИИмаш необходимо для объективной оценки качества и надежности изделия до его постановки на серийное производство.

  •  © roscosmos.ru

Серийное производство УРМов для ракет-носителей семейства «Ангара» создается на базе омской производственной площадки Центра Хруничева — в ПО «Полет». Цель испытаний — оценить технологическую готовность производства в ПО «Полет», организованного с использованием новейшего технологического оборудования, оснастки и прогрессивных производственных процессов, к серийному выпуску ракет-носителей «Ангара». Сейчас на предприятии изготавливаются отдельные детали для второй и третьей летных ракет без сборки изделий.

Омский «Полет» уже изготовил и начал поставлять в Москву частями комплект УРМов для второй летной ракеты-носителя «Ангара-А5». Стендовый образец одного из этих модулей (так называемое изделие «ПВ», аббревиатура «ПВ» означает «полет + вибрационные испытания») и проходит сейчас тестирование на уникальной по своим возможностям экспериментальной базе прочности и динамики ЦНИИмаш.

Окончательная сборка второй летной ракеты-носителя «Анагара-А5» будет выполнена на ракетно-космическом заводе Центра Хруничева в Москве. Отправка ракеты-носителя «Ангара-А5» на космодром ПЛЕСЕЦК планируется в 2018 году.

  •  © roscosmos.ru
  •  © roscosmos.ru
  •  © roscosmos.ru
  •  © roscosmos.ru
  •  © roscosmos.ru
https://www.roscosmos.ru/24594/

Роскосмос, Москва, Хруничева, Ангара, ЦНИИмаш
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    • S G S G
      26.01.1809:16:55

      накаркаешь-ведь, не взлетит! что будешь потом писать?

      #1001035
    • Сера Бэб Сера Бэб
      26.01.1811:20:59

      Мы уже видели шатлы!

      Даже после десятилетий их использования шатлы оказались ауном…

      Не торопитесь, батенька!

      #1001099
    • Виталий Маврычев Виталий Маврычев
      26.01.1812:06:55

      Проблема создания ракеты-носителя в данный момент — не конструкторская, а скорее экономическая. Если у нас нет столько нагрузки на ракеты, как в США, то зачем клепать их как пирожки? SpaceX получила авансом крупную нагрузку от НАСА, т.к. на момент начала работ по фальконам был только один оператор пусков — ULA с охренительными и неоправданными ценами пусков. США со своим многотриллионным госдолгом могут клепать всякую фигню как пирожки — SLS, Falcon Heavy — какая на эти ракеты полезная нагрузка? Освоение Марса… У нас нет пока амбициозных задач по освоению Луны и Марса и слава Богу. Так что тяжелой и, тем более, сверхтяжелой ракете просто незачем появляться просто ради того, чтобы потягаться с американцами. Натягались уже. Энергия взлетела, ценой своей бесполезности продемонстрировала мощь русской конструкторской школы, и хватит на этом. Если уж и говорить о проблемах отечественного космоса, то уж точно не о ракетах, ассортимент которых на данный момент покрывает и наши потребности и потребности коммерческих пусков второй после США по пускам (с минимальным отрывом) страны. А проблема в том, что мы не умеем и никак не можем научиться делать достойные спутники — телекоммуникационные, научные, картографические, любые. Вот где основной заработок и престиж. А вовсе не в пусках.

      #1001106
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        26.01.1812:24:20

        Не согласен. Космос это не только экономика. Если бы во главу угла сразу поставили экономику, у нас бы вообще не было космической программы. Сколько мы вкладывали в космос безумных денег ещё при СССР до того, как космос начал давать отдачу?

        В первую очередь это военная безопасность и межпланетные полёты.

        Спутники — это уже коммерция, зарабатывания бабла.

        Мы в целях экономии бездумно забросили лунную и марсианскую программу. Да, денего почти не было. И сейчас мало. Но если мы не будем вкладываться серьёзно сейчас в дальний космос, а значит в новые тяжёлые ракеты-носители, мы отстанем окончательно и нас в конечном счёте сотрут из космоса. И не так уж много времени до этого.

        Дело не в заработках и тем более не в престиже. Да начхать на престиж. Выжить бы в будущем, вот задача.

        #1001117
        • Виталий Маврычев Виталий Маврычев
          26.01.1813:02:25

          Никто и не спорит, что космос — это не только экономика. Понятное дело, что 50 лет назад весь космос был одним большим венчурным проектом. Понятно и то, что нам это дало. Но любой успешный венчурный проект рано или поздно превращается в механизм получения какой-либо пользы, ощутимой прямо сейчас, в данный момент жизни. Ракеты Союз и Протон оказались крайне успешны, а несоизмеримо более дорогая система Энергия-Буран не оставила после себя ничего, кроме памяти о трудовом подвиге. Военные цели вполне решаются Протонами. А какая реальная польза от межпланетных полетов? Кто первый их освоит, тот первым всей страной улетит на другую планету, где ему будет очень хорошо? Не в обиду кому-либо, но если Маск вместе со всеми США на своих фальконах решат переселиться на Марс, я не буду им мешать — пускай летят.

          При этом я не хочу сказать, что надо полностью забивать на такие проекты. Пусть текут себе потихоньку, но это больше не должно становиться национальной идеей любой ценой. Да, и межпланетные перелеты ради выживания — видится мне, это перспектива весьма отдаленного будущего, и не национального, а общемирового масштаба.

          Отредактировано: Виталий Маврычев~13:03 26.01.18
          #1001132
          • bigpotap bigpotap
            26.01.1817:46:22

            система Энергия-Буран не оставила после себя ничего, кроме памяти о трудовом подвиге.

            Программа Энергия-Буран — это был не просто имиджевый проект. Причина провала этой программы в развале СССР и предательстве элиты, а не в том что не смогли найти ему применения. Страну уничтожили, после этого уже не до Буранов стало…

            Если бы не произошло известных трагических событий, то Бураны должны были использоваться в военных, исследовательских и (вполне вероятно) в коммерческих целях…

            Отредактировано: bigpotap~18:25 26.01.18
            #1001235
          • Сергей Котенко Сергей Котенко
            26.01.1821:27:26

            Пусть текут себе потихоньку

            Потихоньку к сожалению не получается. Или делать, или нет.

            и межпланетные перелеты … это перспектива весьма отдаленного будущего, и не национального, а общемирового масштаба.

            Да нет уж, больше доверять «общемировым» не будем. Сами, только сами. Оно надёжней.

            #1001281
      • Нет аватара АндрейЕКБ
        26.01.1816:06:38

        Ребята! Вы чего ведётесь на банальный вброс? Он ведь не про космос пишет. Вот его центральная мысль:

        «6000 человек из spacex более целеустремленны, талантливы и умны чем все 240000 человек из роскосмоса"

        Обычный нацист.

        И судя по тому, что он пишет, сравнивая количество работающих в сборочном цехе Маска со всей ракетно космической отраслью РФ, он понятия не имеет о предмете. Да и не интересует это его! Просто «русские — лишнехромосомные недочеловеки» — вот эту «мысль» он и доносит.

        #1001206
        • bigpotap bigpotap
          26.01.1817:49:01

          Ребята! Вы чего ведётесь на банальный вброс? Он ведь не про космос пишет. Вот его центральная мысль:

          «6000 человек из spacex более целеустремленны, талантливы и умны чем все 240000 человек из роскосмоса"

          Обычный нацист.

          И судя по тому, что он пишет, сравнивая количество работающих в сборочном цехе Маска со всей ракетно космической отраслью РФ, он понятия не имеет о предмете. Да и не интересует это его! Просто «русские — лишнехромосомные недочеловеки» — вот эту «мысль» он и доносит.

          В десятку! Вот было такое же ощущение, но не мог сформировать мысль и выразить словами. А Вы смогли!

          Отредактировано: bigpotap~17:49 26.01.18
          #1001236
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      26.01.1812:30:25

      тем временем пока роскосмос пытается снова запустить (хотя бы второй раз)[

      Попытки запустить Фалькон Хэви предпринимались неоднократно с 2013 года. Последний отложенный старт — январь 2017 года   

      Отредактировано: Сергей Котенко~12:33 26.01.18
      #1001121
    • bigpotap bigpotap
      26.01.1818:09:41

      Сколько можно уже нахваливать этого Маска.

      У меня складывается такое ощущение, что за такими вот «частными» инициативами стоит государство США. Вы посмотрите как его пиарят, прямо изо-всех щелей!

      Мне кажется что дело в том, что у штатов — капитализм не в лучшей его форме!

      И что бы доказать что это — наилучший вариант мироустройства (а доказывать есть кому, пока есть Китай со своей альтернативой), берут талантливых, молодых и красивых ребят, типа Маска, дают им необходимые ресурсы (материальные, людские, информационные), рекламируют их до такой степени, что сама его фамилия должна ассоциироваться с инновациями и успехом!

      И после этого просто начинают всем говорить:

      Похоже 6000 человек из spacex более целеустремленны, талантливы и умны чем все 240000 человек из роскосмоса

      А если разобраться, то эти 6000 человек — ничего из себя не представляют без кадровой и финансовой помощи от государства, без заказа от НАСА, без размещения заказов на производство многих комплектующих сторонним компаниям (в том числе и иностранным, В ТОМ ЧИСЛЕ РОССИЙСКИМ!!!).

      И если посчитать сколько в сумме людей занятых в проектах SpaceX, то цифра, как минимум,будет сопоставимая, если не больше!!!

      Не имею ничего против капитализма и социализма, просто накипело уже…

      С биткоинами, думаю, ситуация аналогичная! Это тоже их проект. Не стали бы они плодить конкурентов доллару!

      Отредактировано: bigpotap~18:27 26.01.18
      #1001241
  • SergeySeverny SergeySeverny
    26.01.1804:27:26

    это каких же размеров (и мощности) нужен вибростенд! уникальное оборудование!

    #1001000
  • Сергей Пышненко
    26.01.1804:45:00

    Удачи в испытаниях, ждем серийного выпуска и удачных полетов. Заждались уже. Надо уже начинать стройку на восточном, пусковой комплекс для Ангары. ждем.

    #1001002
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