Центр Хруничева и ЦНИИмаш проводят вибро-прочностные испытания УРМ ракеты Ангара

Центр Хруничева (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») совместно с Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения (ЦНИИмаш) проводит вибро-прочностные испытания одного из универсальных ракетных модулей УРМ-1, применяемых на первой ступени ракеты-носителя «Ангара-А5». Эти испытания начались в конце 2017 года и продлятся несколько месяцев.

Проведение испытаний в ЦНИИмаш необходимо для объективной оценки качества и надежности изделия до его постановки на серийное производство.

Серийное производство УРМов для ракет-носителей семейства «Ангара» создается на базе омской производственной площадки Центра Хруничева — в ПО «Полет». Цель испытаний — оценить технологическую готовность производства в ПО «Полет», организованного с использованием новейшего технологического оборудования, оснастки и прогрессивных производственных процессов, к серийному выпуску ракет-носителей «Ангара». Сейчас на предприятии изготавливаются отдельные детали для второй и третьей летных ракет без сборки изделий.

Омский «Полет» уже изготовил и начал поставлять в Москву частями комплект УРМов для второй летной ракеты-носителя «Ангара-А5». Стендовый образец одного из этих модулей (так называемое изделие «ПВ», аббревиатура «ПВ» означает «полет + вибрационные испытания») и проходит сейчас тестирование на уникальной по своим возможностям экспериментальной базе прочности и динамики ЦНИИмаш.

Окончательная сборка второй летной ракеты-носителя «Анагара-А5» будет выполнена на ракетно-космическом заводе Центра Хруничева в Москве. Отправка ракеты-носителя «Ангара-А5» на космодром ПЛЕСЕЦК планируется в 2018 году.