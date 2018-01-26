Центр Хруничева и ЦНИИмаш проводят вибро-прочностные испытания УРМ ракеты Ангара
Центр Хруничева (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») совместно с Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения (ЦНИИмаш) проводит вибро-прочностные испытания одного из универсальных ракетных модулей УРМ-1, применяемых на первой ступени ракеты-носителя «Ангара-А5». Эти испытания начались в конце 2017 года и продлятся несколько месяцев.
Проведение испытаний в ЦНИИмаш необходимо для объективной оценки качества и надежности изделия до его постановки на серийное производство.
Серийное производство УРМов для ракет-носителей семейства «Ангара» создается на базе омской производственной площадки Центра Хруничева — в ПО «Полет». Цель испытаний — оценить технологическую готовность производства в ПО «Полет», организованного с использованием новейшего технологического оборудования, оснастки и прогрессивных производственных процессов, к серийному выпуску ракет-носителей «Ангара». Сейчас на предприятии изготавливаются отдельные детали для второй и третьей летных ракет без сборки изделий.
Омский «Полет» уже изготовил и начал поставлять в Москву частями комплект УРМов для второй летной ракеты-носителя «Ангара-А5». Стендовый образец одного из этих модулей (так называемое изделие «ПВ», аббревиатура «ПВ» означает «полет + вибрационные испытания») и проходит сейчас тестирование на уникальной по своим возможностям экспериментальной базе прочности и динамики ЦНИИмаш.
Окончательная сборка второй летной ракеты-носителя «Анагара-А5» будет выполнена на ракетно-космическом заводе Центра Хруничева в Москве. Отправка ракеты-носителя «Ангара-А5» на космодром ПЛЕСЕЦК планируется в 2018 году.
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