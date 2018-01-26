В Тюмени начали выпускать инновационный продукт для обработки металла

Производство инновационного продукта — закалочных сред и смазочно-охлаждающих технологических средств нового поколения для термообработки и механообработки металла — наладила компания «Политерм-Тюмень». Проект реализован при поддержке инвестиционного агентства Тюменской области. Инвестагентство поддержало бизнес-идею предприятия по строительству производственного помещения для переноса оборудования с арендованных площадей. С вводом нового помещения компания создала дополнительные рабочие места.

Продукция, выпускаемая на предприятии, предназначена для термической обработки заготовок и деталей из сталей и сплавов широкой номенклатуры, используемых на машиностроительных предприятиях. Продукт не имеет аналогов в России. По технологическим свойствам и экономичности не уступает лучшим зарубежным аналогам, при этом стоимость его гораздо ниже. География поставок выпускаемой продукции в 2017 году увеличилась до 50 регионов РФ. Доля экспорта в общем объеме отгруженной продукции по сравнению с 2016 годом увеличилась почти в семь раз.